2020-09-12 10:21:26 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：卢克·斯科特
主演：乔丹·洛克伦
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Ridley Scott
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MIKEATHE-
19小时前
第一集真的太赞了~~满满的雷公风格~话说《最后的决斗》还在拍吗？可等着呢！
荒野大虝哥
22小时前
还没看，好看吗？有啥亮点
我魑魅魍魉
23小时前
五集看完了 真不错
蓝色泡沫A
昨天 06:20
一集封神
屌你卤味
昨天 02:58
雷公这手绘故事板的能力。。。无人能敌啊
Wispy
2020-09-12 20:52
英语贼差，求字幕
月禾22小时前
在字幕库这个网站上搜
bgsnow
2020-09-12 19:55
已经看了五集了 ，绝对好剧，而且太讽刺现实了
bush_005
2020-09-12 19:25
老雷这几年只有火星救援超出预期，其他异形 前传之类全部没达到预期
回放卡带
2020-09-12 18:47
老雷的这部剧有深度，希望后面不要烂尾，曼达洛人就是最好的例子
jun_sky
2020-09-12 12:49
等口碑在决定看不看
上帝的万花筒2020-09-12 19:27
不用看口碑了，这是那种喜欢的视为神剧，不喜欢的坚持不了一集的剧
Vlink13小时前
耐心点。入进剧情之后就能看下去了。我是二次捡起来看的。从第二集开始爱上
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