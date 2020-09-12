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“老雷”监制《异星灾变》曝制作特辑

机器人抚育人类后代，结果出乎意料

2020-09-12 10:21:26 来源：Mtime时光网

两个机器人授命在一个神秘星球抚育人类后代，随着宗教差异导致的分崩离析，机器人发现控制人类信仰是一件极度危险的事情。
      时光网讯 雷德利·斯科特监制科幻剧《异星灾变》9月3日上线HBO Max后口碑不错，日前剧集曝光制作特辑，“老雷”等人的创作过程也首度曝光。

      该剧由电影《囚徒》编剧亚伦·古兹柯沃斯基执笔，讲述两个机器人授命在一个神秘星球抚育人类后代，随着宗教差异导致的分崩离析，机器人发现控制人类信仰是一件极度危险的事情。

      这部HBO Max的原创科幻剧集老雷相当重视，他自己执导其中2集，而他的儿子卢克·斯科特则执导3集。

   编辑：羊羊

关键词： 异星灾变
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异星灾变

异星灾变 (2020)

-1.0

导演：卢克·斯科特

主演：乔丹·洛克伦

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雷德利·斯科特

雷德利·斯科特

Ridley Scott

职业：导演 | 制作人

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