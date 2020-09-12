两个机器人授命在一个神秘星球抚育人类后代，随着宗教差异导致的分崩离析，机器人发现控制人类信仰是一件极度危险的事情。





该剧由电影《囚徒》编剧亚伦·古兹柯沃斯基执笔，讲述两个机器人授命在一个神秘星球抚育人类后代，随着宗教差异导致的分崩离析，机器人发现控制人类信仰是一件极度危险的事情。





这部HBO Max的原创科幻剧集老雷相当重视，他自己执导其中2集，而他的儿子卢克·斯科特则执导3集。