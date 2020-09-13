网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

华人导演赵婷新作夺威尼斯最高金狮奖

日本黑泽清获最佳导演 "白寡妇"摘影后

2020-09-13 06:36:01 来源：Mtime时光网

恭喜华裔导演赵婷获得认可，希望能入围明年奥斯卡。
赵婷和《无依之地》女主角弗兰西斯·麦克多蒙德

　　时光网讯 第77届威尼斯电影节北京时间昨晚闭幕，新冠疫情当下依旧坚持实体举办，华人导演赵婷的新作《无依之地》勇夺金狮奖，这部影片也获得媒体认可，拿到意大利媒体场刊和国际场刊的评分第一名，在烂番茄也获得100%新鲜度。（颁奖现场图片来自CFP）

       赵婷是继2007年李安《色，戒》，2006年贾樟柯《三峡好人》、2005年李安《断背山》后，新世纪又一位获得金狮奖认可的华人导演。

《女人的碎片》凡妮莎·柯比

　　其他重要奖项上，日本导演黑泽清凭借《间谍之妻》获最佳导演奖。两部主演作品双双入围主竞赛单元的“白寡妇”凡妮莎·柯比，凭借《女人的碎片》拿下最佳女演员奖。
《间谍之妻》剧照

　　美国媒体预测，赵婷可能成为首个入围奥斯卡最佳导演的亚裔女性，值得一提的她的下一部导演作品是漫威电影宇宙的《永恒族》

　　

先导预告

《无依之地》讲述了这样一个故事：失去了丈夫的Fern在经济大衰退中甚至失去了工作、失去了家园。她几乎度过了一生的内华达小镇，就此在地图上邮编失效。六十多岁的她无家可依，迫不得已只能踏上一边打工一边流浪的旅程。

　　为了将生活成本压到最低，她成了一个住在厢式货车里的现代游牧人。在这段艰苦漂泊的过程中，她和许多厢式货车寄居者相遇、相识，收获了友情和依靠。《好莱坞报道者》评价影片是对另一种类型的自由战士有力的性格发掘。

　　《洛杉矶时报》认为，《无依之地》中赵婷的技巧更加精进，影片将虚构与非虚构无缝衔接。《娱乐周刊》则说：赵婷成为了某些没遗忘的美国人的卓越记录者——原始的、不受约束的，处于边缘的人。

评委会主席凯特·布兰切特和主持人

本届完整获奖名单
【主竞赛单元奖项】

★最佳影片金狮奖：《无依之地》赵婷（美国）


★评委会大奖银狮奖：《新秩序》米歇尔·弗兰克（墨西哥）


★最佳导演银狮奖：黑泽清《间谍之妻》（日本）


★最佳男演员：皮尔弗朗西斯科·法维诺《我们的父亲》（意大利）


★最佳女演员：凡妮莎·柯比《女人的碎片》（加拿大 / 匈牙利 / 美国）


★最佳剧本：《信徒》柴塔尼亚·塔姆哈尼（印度）
★评审团特别奖：《亲爱的同志》安德烈·康查洛夫斯基（俄罗斯）
★新锐演员奖（马塞洛·马斯托依安尼奖）：Roohollah Zamani《太阳之子》（伊朗）
【地平线单元奖项】Horizons Award

★最佳影片：《荒原之野 》艾哈迈德·巴拉米（伊朗）
★最佳导演：《Genus Pan》拉夫·迪亚兹（菲律宾）
★最佳女演员：Khansa Batma《Zanka Contact》
★最佳男演员：Yahya Mahayni《贩皮之人》
★最佳剧本：《食肉动物》彼得洛·卡斯特里图（意大利）
★评审团特别奖：《倾听》Ana Rocha（葡萄牙 / 英国）
★最佳短片：《Entre tú y Milagros》Mariana Saffon（哥伦比亚 / 美国）
★最佳处女作：《倾听》Ana Rocha（葡萄牙 / 英国）
【国际影评人·费比西奖】FIPRESCI Prize
主竞赛最佳影片：《信徒》柴塔尼亚·塔姆哈尼（印度）
地平线最佳影片：《荒原之野》艾哈迈德·巴拉米（伊朗）
【酷儿狮奖】Queer Lion
《新世界》莫娜·法斯特欧德（美国）
【终身成就·金狮奖】Career Golden Lion
［许鞍华


   编辑：小火纸

关键词： 77届威尼斯电影节 赵婷 无依之地 黑泽清 间谍之妻
关注时光网微信

相关电影/影人

无依之地

无依之地 (2020)

0.0

导演：赵婷

主演：弗兰西斯·麦克..

在线播放

赵婷

赵婷

Chloé Zhao

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

女人的碎片

女人的碎片 (2020)

0.0

导演：凯内尔·穆德卢佐

主演：希亚·拉博夫

在线播放

黑泽清

黑泽清

Kiyoshi Kurosawa

职业：导演

查看影人作品  >

间谍之妻

间谍之妻 (2020)

0.0

导演：黑泽清

主演：苍井优 高桥一生

在线播放

凡妮莎·柯比

凡妮莎·柯比

Vanessa Kirby

职业：演员

查看影人作品  >

米歇尔·弗兰克

米歇尔·弗兰克

Michel Franco

职业：制作人 | 导演 | 编剧 | 剪辑

查看影人作品  >

信徒

信徒 (2020)

0.0

导演：柴塔尼亚·塔姆..

主演：Aditya Modak

在线播放

新秩序

新秩序 (2020)

0.0

导演：米歇尔·弗兰克

主演：达瑞奥·亚兹贝..

在线播放

我们的父亲

我们的父亲 (2020)

0.0

导演：Claudio Noce

主演：皮尔弗朗西斯科..

在线播放

皮尔弗朗西斯科·法维诺

皮尔弗朗西斯科·法维诺

Pierfrancesco Favino

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

亲爱的同志

亲爱的同志 (2020)

0.0

导演：安德烈·康查洛..

主演：Vladislav Koma..

在线播放

太阳之子

太阳之子 (2020)

0.0

导演：马基德·马基迪

主演：Ali Nassirian

在线播放

Roohollah Zamani

Roohollah Zamani

职业：演员

查看影人作品  >

倾听

倾听 (2020)

0.0

导演：Ana Rocha

主演：露西亚·莫尼兹

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (31)

发表

本周热读

1

三四线城市依旧没有诺兰现象

国内票房不敌《八佰》，这才是失利的关键

《信条》的失利是由于它在三四线城市的严重“失守”。
2

周杰伦MV女主新片"与我跳舞"引进内地

"生存家族"导演新作 三吉彩花挑战歌舞

8
日本电影《与我跳舞》确认引进内地，档期待定。
3

来了！科幻巨制《沙丘》首曝中字预告

磅礴苍凉神秘厚重 甜茶张震全明星阵容登场

年度最佳预告之一锁定了。
4

《信条》男主角：我想拥有自己的"名字"

大器晚成的星二代—约翰·大卫·华盛顿

虎父无犬子。
5

阿汤哥疯了！"碟中谍7"再玩高难度动作

挪威拍摄摩托车飞跃悬崖+空中跳伞戏份

真会玩，真敢玩！

查看更多