



为了将生活成本压到最低，她成了一个住在厢式货车里的现代游牧人。在这段艰苦漂泊的过程中，她和许多厢式货车寄居者相遇、相识，收获了友情和依靠。《好莱坞报道者》评价影片是对另一种类型的自由战士有力的性格发掘。





《洛杉矶时报》认为，《无依之地》中赵婷的技巧更加精进，影片将虚构与非虚构无缝衔接。《娱乐周刊》则说：赵婷成为了某些没遗忘的美国人的卓越记录者——原始的、不受约束的，处于边缘的人。