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"信条"北美表现不佳华纳不愿报票房？

《花木兰》全球票房和Disney+销售差不多

2020-09-14 09:07:41 来源：Mtime时光网

《信条》在疫情仍未完全控制的情况下出击，目前看来效果不如预期。


　　时光网讯 据外媒，《信条》在美国第二个周末3天收670万美元，下跌29%。简单算一下，影片首周末3天实际票房为950万美元。上周播报的票房数字之所以是2020万，是包含了劳工节假期4天以及一些预售票房。截至周日，《信条》北美票房累计2950万美元，全球票房2.07亿美元左右（中国内地5080万美元）。

　　虽然华纳兄弟表示，29%是跌幅是个好的迹象，但上周五有媒体披露，华纳早前并未公开影片的单日票房，只是选择性地给媒体和业内透露一部分数据，在之前很少发生这样的事情。

　　外媒和美国票房分析人士认为，《信条》这个成绩表明北美影市还没有做好准备迎接大片的到来。《神奇女侠2》再次从10月2日档期撤出，也是因为《信条》表现不佳。《信条》在北美最终票房能否过亿，全球票房能否达到4.5亿，目前来看，有点悬。

　　北美已经有65-75%的影院复工，加州的橘郡终于开放了电影院，《信条》还在加州不少汽车影院有放映。但好莱坞六大在12月以前都不会放映任何大片。《神奇女侠1984》已推迟到圣诞档，《黑寡妇》《007：无暇赴死》目前能否守住11月也存疑。

　　除了《信条》外，《X战警：新变种人》上周末拿到200万美元，累计1324万美元，排名亚军。排名第三是《精神错乱》的150万美元，累计1382万美元。第四名《心碎画廊》开画110万美元

　　

《花木兰》Disney+海报

全球票房方面，《花木兰》截至周日结束于17个市场共取得3760万美元全球票房成绩。中国内地市场2320万美元，轻松成为影片第一大票仓。中东地区公映两周累计400万美元，泰国公映两周累计230万美元；中国台湾地区公映两周累计190万美元。俄罗斯开局180万美元，新加坡公映两周累计150万美元。

　　另据外媒报道，《花木兰》在9月4日登陆Disney+流媒体后，初步统计有112万个美国家庭购买了该片，销售收入在3350万美元左右。这个数字迪士尼官方并未确认，如果属实的话，收入和目前的全球票房相当。

      《花木兰》在北美的单片售价29.9美元，此外还在日本、欧洲等国家地区上线，全球销售收入目前暂未公布。


   编辑：小火纸

关键词： 信条 花木兰 票房 Disney+ 华纳兄弟
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