时光网讯
据外媒，《信条》
在美国第二个周末3天收670万美元，下跌29%。简单算一下，影片首周末3天实际票房为950万美元。上周播报的票房数字之所以是2020万，是包含了劳工节假期4天以及一些预售票房。截至周日，《信条》北美票房累计2950万美元，全球票房2.07亿美元左右（中国内地5080万美元）。
虽然华纳兄弟表示，29%是跌幅是个好的迹象，但上周五有媒体披露，华纳早前并未公开影片的单日票房，只是选择性地给媒体和业内透露一部分数据，在之前很少发生这样的事情。
外媒和美国票房分析人士认为，《信条》
这个成绩表明北美影市还没有做好准备迎接大片的到来。《神奇女侠2》
再次从10月2日档期撤出，也是因为《信条》表现不佳。《信条》在北美最终票房能否过亿，全球票房能否达到4.5亿，目前来看，有点悬。
全球票房方面，《花木兰》
截至周日结束于17个市场共取得3760万美元全球票房成绩。中国内地市场2320万美元，轻松成为影片第一大票仓。中东地区公映两周累计400万美元，泰国公映两周累计230万美元；中国台湾地区公映两周累计190万美元。俄罗斯开局180万美元，新加坡公映两周累计150万美元。
另据外媒报道，《花木兰》
在9月4日登陆Disney+流媒体后，初步统计有112万个美国家庭购买了该片，销售收入在3350万美元左右。这个数字迪士尼官方并未确认，如果属实的话，收入和目前的全球票房相当。
《花木兰》在北美的单片售价29.9美元，此外还在日本、欧洲等国家地区上线，全球销售收入目前暂未公布。