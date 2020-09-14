《信条》在疫情仍未完全控制的情况下出击，目前看来效果不如预期。











虽然华纳兄弟表示，29%是跌幅是个好的迹象，但上周五有媒体披露，华纳早前并未公开影片的单日票房，只是选择性地给媒体和业内透露一部分数据，在之前很少发生这样的事情。

























《花木兰》在北美的单片售价29.9美元，此外还在日本、欧洲等国家地区上线，全球销售收入目前暂未公布。







