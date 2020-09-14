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《花木兰》截至周日结束于17个市场共取得3760万美元全球票房成绩。中国内地市场2320万美元，轻松成为影片第一大票仓。





中东地区公映两周累计400万美元，泰国公映两周累计230万美元；中国台湾地区公映两周累计190万美元。俄罗斯开局180万美元，新加坡公映两周累计150万美元。













影片改编自1969年“芝加哥七君子审判”真实历史事件，1968年美国民主党在芝加哥召开会议时，反越战组织申请举行和平抗议集会，申请被拒绝后，“嬉皮士”和“雅皮士”们依然于会议当天举行抗议。抗议活动中，他们与警方发生了大规模冲突，上千人受伤，一人死亡，有8人被捕，鲍比·西尔（黑人组织“黑豹党”的创始人）先被判了刑，八君子变成了“七君子”。



















该片讲述两个30多岁、有自毁倾向的美国人Mickey和Chloe住在雅典，发展出了海啸般的恋爱：Chloe在希腊的时光本已到了尾声，她该回到美国继续自己有远大前程的工作，但她决定放弃，想要探索一个周末的热情是否会随着不可避免的周一到来而消退。







