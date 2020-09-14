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时光早报：中国为《花木兰》全球最大票仓

陈可辛"夺冠"提档 "信条"北美票房堪忧

2020-09-14 09:02:11 来源：Mtime时光网

早上好，新的一周开始了！

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《信条》北美票房堪忧


　　据外媒，《信条》在美国第二个周末3天收670万美元，下跌29%。简单算一下，影片首周末3天实际票房为950万美元。上周播报的票房数字之所以是2020万，是包含了劳工节假期4天以及一些预售票房。截至周日，《信条》北美票房累计2950万美元，全球票房2.07亿美元左右。

　　外媒和美国票房分析人士认为，《信条》这个成绩表明北美影市还没有做好准备迎接大片的到来。《神奇女侠2》再次从10月2日档期撤出，也是因为《信条》表现不佳。《信条》在北美最终票房能否过亿，全球票房能否达到4.5亿，目前来看，有点悬。

　　北美市场整体大盘低迷。除了《信条》外，《X战警：新变种人》上周末拿到200万美元，累计1324万美元，排名亚军。排名第三是《精神错乱》的150万美元，累计1382万美元。第四名《心碎画廊》开画110万美元。
02.中国为《花木兰》全球最大票仓



　　《花木兰》截至周日结束于17个市场共取得3760万美元全球票房成绩。中国内地市场2320万美元，轻松成为影片第一大票仓。

　　中东地区公映两周累计400万美元，泰国公映两周累计230万美元；中国台湾地区公映两周累计190万美元。俄罗斯开局180万美元，新加坡公映两周累计150万美元。

　　另据外媒报道，《花木兰》在9月4日登陆Disney+流媒体后，初步统计有112万个美国家庭购买了该片，销售收入在3350万美元左右。这个数字迪士尼官方并未确认，如果属实的话，收入和目前的全球票房相当。

      《花木兰》在北美的单片售价29.9美元，此外还在日本、欧洲等国家地区上线，全球销售收入目前暂未公布。
03.小雀斑&囧瑟夫《芝加哥七君子审判》首曝预告


　　《社交网络》编剧艾伦·索金自编自导、群星云集的新作《芝加哥七君子审判》曝光了首支预告片（中字）。影片原定今年10月2日影院上映，但后来被Netflix接手了，改在10月16日上线。

　　影片改编自1969年“芝加哥七君子审判”真实历史事件，1968年美国民主党在芝加哥召开会议时，反越战组织申请举行和平抗议集会，申请被拒绝后，“嬉皮士”和“雅皮士”们依然于会议当天举行抗议。抗议活动中，他们与警方发生了大规模冲突，上千人受伤，一人死亡，有8人被捕，鲍比·西尔（黑人组织“黑豹党”的创始人）先被判了刑，八君子变成了“七君子”。

　　“小雀斑”埃迪·雷德梅恩马克·里朗斯、“囧瑟夫”约瑟夫·高登-莱维特、叶海亚·阿卜杜勒-迈丁、吉瑞米·斯特朗、萨莎·拜伦·科恩等明星参演。
04.“冬兵”塞巴斯蒂安·斯坦新片《星期一》曝新剧照



　　塞巴斯蒂安·斯坦丹妮斯·高夫主演的爱情片《星期一》发布新剧照，呈现水下高难度动作接吻。

　　该片讲述两个30多岁、有自毁倾向的美国人Mickey和Chloe住在雅典，发展出了海啸般的恋爱：Chloe在希腊的时光本已到了尾声，她该回到美国继续自己有远大前程的工作，但她决定放弃，想要探索一个周末的热情是否会随着不可避免的周一到来而消退。


　　该片由希腊导演阿吉里斯·帕帕迪米特洛珀罗斯（《四十度晒》）执导，此前的“裸奔”片场照就曾引发过关注。

01. 电影《夺冠》提档



电影《夺冠》(原名《中国女排》)官宣提档至9月25日上映。影片由陈可辛执导，巩俐、黄渤、吴刚、彭昱畅、白浪及中国女子排球队主演。 ​​​​

01.役所广司&长泽雅美《美丽的世界》首曝预告



　　役所广司长泽雅美、仲野太贺等出演的电影《美好的世界》首曝预告！影片由西川美和执导，刚刚在9月10日多伦多电影节上进行了首映。

　　该片改编自佐木隆三的小说《身份簿》，并以在狱中实际存在的男性为原型，讲述了在13年刑期结束后出狱的原杀人犯三上正夫，出狱后在社会上拼命生活的故事。尽管三上性格温柔、耿直，但他曾是杀人犯，电视台的人等仍想深扒他的过去。影片将于2021年2月11日在日本上映。



   编辑：飒飒

关键词： 时光早报
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