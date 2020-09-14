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《八佰》票房逆袭《花木兰》再登顶

《花木兰》首周1.6亿 《信条》超《敦刻尔克》

2020-09-14 09:14:33 来源：电影票房

本周七天全国影院也仅产出票房6.52亿，由于新片开画不及预期，单周大盘环比下跌近两成。


本文转载自公众号“电影票房”

      复工后第五十六天（9月13日）也是第八周周日，全国共排映达30.2万场，观影人次约360万，根据初步统计产出票房1.34亿

《八佰》4980万，累计26.61亿；
《花木兰》4120万，累计1.59亿；
《信条》2500万，累计3.5亿；
《我的女友是机器人》720万，累计2883万；
《1/2的魔法》355万，累计6154万；
《我在时间尽头等你》175万，累计4.93亿；
《阿里巴巴与神灯》90万，累计1619万；
《辉夜大小姐想让我告白》87万，累计271万；
《假面饭店》49万，累计1525万；
《小妇人》45万，累计4548万；
《新愚公移山》42.5万，累计156万；
《秀美人生》15万，累计603万；
《未知嫌疑人》12.5万，累计108万；
《极寒风暴》10.8万，累计54万



      由于部分影片走势跳水，周日市场大盘环比大跌近4000万，周末市场热度明显低于此前预期的水平。本周七天全国影院也仅产出票房6.52亿，由于新片开画不及预期，单周大盘环比下跌近两成，比中秋档加成而大盘破10亿的去年同周也下跌35%。

      周日的冠军之争并没有太多悬念，《八佰》早早反超《花木兰》后不断扩大领先优势，拿下其自次轮点映以来的第25个单日票房冠军。截至上周日，影片累计分账票房也接连轻松超过进口电影《速度与激情7》和国产电影《捉妖记》，升至内地影史总榜第12名。

      《花木兰》周日票房环比跌33%，走势仍然在几部迪士尼真人改编作品中垫底；影片在内地上映三天票房超过1.5亿，开画成绩在今年的进口片中仅次于《信条》，首周成绩便已跻身年度进口票房前三甲。

      《信条》本周末表现相当强势，今天在一线城市票房甚至已经逆袭《花木兰》；上映10天后，其累计综合票房已经超过导演前作《敦刻尔克》的最终收官成绩（3.39亿），内地市场目前仍以绝对优势位居其全球最大票仓。

      《1/2的魔法》周日票房再逆跌30%，内地累计票房已突破6000万关口，最终成绩有望超过目前的最大非北美票仓英国（累计920万美元，约合6300万元）。


作者：电影票房   编辑：羊羊

关键词： 内地票房
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