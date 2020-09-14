







《信条》挑战谍战特工影片的极限





海外媒体口碑爆棚

极致质感独一无二





此次曝光的“银幕巨献”版预告，再现片中种种“逆转时空”经典画面，高燃动作大戏以超快节奏轮番轰炸眼球，公路极速飙车、飞跃印度高楼、正逆互搏贴身格斗、波音747撞楼爆炸、荒原终极大战……高能戏码应接不暇，而且约翰·大卫·华盛顿饰演的主人公和罗伯特·帕丁森饰演的特工尼尔，并肩作战帅炸全场！





预告同时曝光海外媒体口碑，《卫报》、《完全电影》、《时代》等权威媒体集体给出五星评价，“令人上瘾的特工片”、“里程碑式的影院巨献”、“震撼大片终于回归”等好评层出不穷。







逆转时空的崭新设定全面颠覆感官





作为后疫情时期首部上映的全新好莱坞高成本巨制，《信条》堪称“为大银幕而生”，无绿幕、极少特效，辗转7国实拍取景，160万英尺IMAX胶片拍摄创造了其他电影难以企及的惊人纪录，完美诠释了真正的电影质感，为观众打造独一无二的观影体验。就像电影里说的，如果你想去影院找一部从头嗨到尾的佳片来看，那么，“我只能告诉你一个词，《信条》”。





全民热议霸榜热搜

明星入局逆转时空





随着《信条》在全国热映，全网也掀起热议狂潮，“信条后遗症”、“如何看懂信条”、“信条时间线”、“信条女主190”、“诺兰太会拍男人了”、“美颜滤镜下的罗伯特·帕丁森”、“罗伯特·帕丁森多有梗”等花样话题频繁霸榜热搜。事实上，不光普通观众开始二刷三刷《信条》，上瘾到单片循环，连明星也开始加入《信条》观影大军！







伊丽莎白·德比齐





周笔畅挑战一遍看懂《信条》，“乘风破浪的姐夫”秦昊发微博坦言想二刷《信条》，赵露思因为工作安排太满，吐槽“感觉全世界都去看了《信条》”，甚至在线等网友给自己剧透。





而ELLA陈嘉桦更是直接拍摄了“逆转时空”的抖音大片，笑称自己也要去接受任务了，酷炫的特工范超级飒，连好友王祖蓝都不禁手动点赞。诺兰最新神作原地圈粉，全民上瘾的超级特工巨制，怎能错过？即刻购票加入《信条》热议大军吧！









震撼实拍宏大制作缔造动作奇观





《信条》由华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导，约翰·大卫·华盛顿、罗伯特·帕丁森、伊丽莎白·德比齐、肯尼思·布拉纳、迈克尔·凯恩等联袂主演。影片正在全国热映，即刻购票，解锁2020年最值得观看的好莱坞顶级大片！

影片今日曝光“银幕巨献”版预告，国外权威媒体盛赞该片是 “令人上瘾的特工片”、“里程碑式的影院巨献”，多家媒体给出五星好评。与此同时，国内狂掀《信条》观影热潮，连秦昊、周笔畅、陈嘉桦等众多明星也纷纷加入刷片大军，诺兰最新神作原地圈粉，风光无限。