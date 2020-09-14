《蜘蛛侠3》将推迟至2021年1月或2月开始拍摄，副标题可能为“Homesick（想家、乡愁）”。



蜘蛛侠3拍摄推迟至2021年





时光网讯 受疫情影响，原本将于今年7月开拍的“荷兰弟”版《蜘蛛侠3》，将推迟至2021年1月或2月开始拍摄。据悉，剧组的现场搭建工作已经在亚特兰大进行，本次的取景地包括亚特兰大、纽约、洛杉矶和冰岛等，汤姆·赫兰德将继续饰演主角蜘蛛侠彼得·帕克，其他角色也将陆续回归。

《蜘蛛侠3》的制片人艾米·帕斯卡之前透露，蜘蛛侠第三部续集的片名副标题还会包含“home”这个词，据网友猜测，《蜘蛛侠3》的副标题可能为“Homesick（想家、乡愁）”，原因则是有细心的网友注意到《帝国》和《半导体》杂志在报道即将发行的超级英雄电影时，都列出了《Spider-Man: Homesick》字样，这会不会是《蜘蛛侠3》的正式片名呢？





蜘蛛侠3片名将延续Home主题





在前作《蜘蛛侠：英雄远征》的结尾彩蛋里，蜘蛛侠身份暴露且被神秘客栽赃，给观众留下了极大的悬念。结合此前剧组想要寻找一位乔尔·金纳曼类型的猛男演员参演《蜘蛛侠3》的消息，网友猜测该角色很可能是新反派“猎人克莱文”，在电影中负责追缉蜘蛛侠。





也有人认为《莫比亚斯》与《毒液2》先于《蜘蛛侠3》上映，因此《蜘蛛侠3》中很可能出现“邪恶六人组”，不过一切还有待官方进一步公开信息。







外媒或泄露蜘蛛侠3片名

目前，荷兰弟版《蜘蛛侠3》已在前期准备中，影片暂定于2021年12月17日北美上映，作为未来漫威电影宇宙的重要组成部分，蜘蛛侠的动向值得观众持续关注期待，还有一年多的时间，大家不妨期待一下更宏大、更精彩的蜘蛛侠宇宙吧。



