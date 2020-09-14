《蓝色防线》发布了口碑特辑，影片真实记录了中国军人在海外执行维和任务的历程。

时光网讯 今日，即将于9月18日全国上映的战地纪实电影《蓝色防线》发布口碑特辑。特辑中，来自全国各地不同身份、不同年龄的观众，在映后采访中，都不约而同地表达了对影片的肯定以及对中国维和战士们的敬意。





口碑特辑 电影《蓝色防线》于9月12日-13日，在北京、上海、广州、深圳等全国30城举办了第一轮点映活动，同时还在全国范围内组织邀请包括教师、医护人员、外卖员、中小学生小记者团等团体进行主题观影，维和英雄的真实事迹，激发出了大家强烈的爱国主义情怀和民族自豪感，传递英雄正能量，让军人使命与维和精神深植人心。





真实记录海外维和第一线

英雄使命热血震撼





电影《蓝色防线》真实记录了中国军人在海外执行维和任务的历程，无虚构、无特效、无彩排，相较于通过艺术手法呈现出的战争故事片，真实记录更具有震撼人心的力量。在口碑特辑中，有青年观众表示：“战争起源于人之思想，故需在人之思想筑起和平屏障，在和平年代，更需要我们所有的人去珍惜当今的和平。”







点映现场观众落泪瞬间





而身处和平国家的我们，虽对战争怀有敬畏，但不少人对“蓝盔勇士”的默默付出却知之甚少。对于许多观众来说，这是自己第一次真切理解了什么是维和行动，第一次系统了解维和军人是如何保护平民、保护联合国人员及设施，以及对当地民众实施人道主义救援的。





除了战地纪实的创作形式震撼人心以及维和行动科普外，正是这场没有特效、没有鲜血淋漓大场面、没有强视觉刺激的真实战争，让我们深刻理解了何为军人使命。











即不论维和任务如何危险，甚至是生命遭受威胁，维和步兵营的全体官兵，都秉承着“为国家荣誉而战，为世界和平而战，牢记职责、不辱使命”的坚定信仰，坚守一线绝不退缩。而维和战士们不怕牺牲的奉献精神，更是让众多观众热泪盈眶。特辑中，一位小学生说道：“我们要学习大哥哥的精神！”





全国点映传递英雄力量

《蓝色防线》成催泪神器





传递英雄力量，感悟大国担当。观众们通过电影中亲历战场一线的中国维和军人的讲述，能够身临其境感受到最真实最残酷的战场。他们穿梭在枪林弹雨之中，生死考验一触即发！爆炸的二次冲击，焚毁的断壁残垣，时刻紧绷的神经，镜头下是生与死之间最真实的抉择。











每一次集结、每一次出发、每一次抢救，宁可流血牺牲，也要守护当地难民的安全。中国维和军人用行动捍卫和平誓言，不退不让。他们在哪，哪里就是生命的安全线。而英雄们的牺牲和奉献，更是首度通过大银幕，成为永恒的光影记忆，让更多人能够缅怀英雄，向英雄致敬。





2020年，是中国军队参与联合国维和行动30周年。在影院复苏的当下，电影《蓝色防线》的上映，不仅是“蓝盔勇士”的一份特殊纪念章，也为广大官兵、学生、政府企事业单位及社会各界人士，提供了一次生动的爱国主义教育契机。因为反响强烈，电影《蓝色防线》也将于9月15日-17日开启全国大规模点映，届时希望能有更多观众走进影院，汲取榜样力量，让信仰照亮人生！























编辑：甄甏甏