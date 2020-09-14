这部短片集全片用胶片拍摄，也是一部向胶片拍摄年代致敬的电影。

众导演合影







第25届的釜山国际电影节原定于10月7-16日于韩国釜山举行，大会今天公布因韩国疫情反复，决定延后至10月21至30日举行，开幕电影会如期在大银幕放映,但取消开幕见面仪式。





影片监制杜琪峯对于影片能获釜山国际电影节邀约作为开幕影片十分欣喜：“我和其他导演都非常感谢大会，虽然这次大家不能出席影展的开幕首映礼，但影片作为我们七个人首度合作的成果，又不断获得各方影展的重视及邀约，证明我们的创作及合作的意念得到认同。”





为赶及各大影展，各导演终于能聚首一堂锁定最后版本。疫情下大家能再相聚份外喜悦，各导演同时更恭贺许鞍华获得威尼斯终身成就奖，为香港电影人带来额外的惊喜与鼓励。









预告交代了每个导演负责的年代，并可见香港影坛不同年代的精英和后起新秀，包括吴镇宇、任达华、龚慈恩、元华、洪天明、张达明、胡子彤、余香凝、吴澋滔、林宇轩及林恺铃等分别主演这七个故事。





《七人乐队》(Septet : The Story of Hong Kong) 由寰亚电影及中影寰亚出品，七位殿堂级导演连手执导，每位导演由五十年代至未来，各自抽签负责一个年代，执导一个与香港有关的故事。





洪金宝的《天台练功》（1950年代）







许鞍华的《校长》（1960年代）







谭家明的《别夜》（1980年代）







袁和平的《回归》（1990年代）







杜琪峯的《遍地黄金》（2000年代）







林岭东的《迷路》（2010年代）







徐克的《深度对话》（2020年代）







七部短片中，其中林岭东的《迷路》更是导演的最后遗作。杜琪峯构思《七人乐队》的缘起，是他与其他六位导演，无论是学院或片场科班出身，刚好碰上香港电影腾飞跃进的时代，给予各人无限发展才华的空间，百花齐放孕育出他们那一代无数的电影人才。





这部短片集全片用胶片拍摄，也是一部向胶片拍摄年代致敬的电影。杜琪峯也希望透过今次七个导演的合作，将他们那一代香港导演无分门派的合作精神，启迪并鼓励到年青一代电影人。