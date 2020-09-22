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这部作品可能是今年最佳科幻美剧

雷德利斯科特出品 继续宗教和仿生人的思考

2020-09-22 09:03:36 来源：Mtime时光网

人类和仿生人同时来到外星球表示：不如我们重新来过！

　　
　　时光网讯 为了和Netflix争夺订户，作为流媒体的后来者HBO Max也开启大导演策略。9月3日上线的科幻剧集《异星灾变》，他们找到“老雷”雷德利·斯科特合作，放了一个大招。与2012年Netflix找大卫·芬奇制作《纸牌屋》相比，这架势有过之而无不及。

      事实证明这招是很灵验的：《异星灾变》成为HBO Max5月上线以来观看人数最多的原创剧集，最近也宣布续订第二季。


      对好莱坞科幻片稍微有点认识的人，都会知道“老雷”的大名，《异形》《银翼杀手》《普罗米修斯》《异形：契约》。起码在科幻题材上，他几乎一出手就是精品。难怪在《异星灾变》的制作团队里，雷德利·斯科特被称为“科幻电影界的披头士”。

　　这部没有大明星参与的剧集烂番茄评分74%，媒体口碑算不上神作，但影迷聚集的IMDb获得8.6的高分。好玩的是，这部作品几大元素和雷导以前的科幻片或多或少有联系，譬如仿生人、宗教、信仰、创造和创造者等，国外有影迷其纳入“老雷科幻宇宙”，也有人评价是致敬之作。

     （本文涉及剧透，阅读请谨慎！）

NO.1 时间：《异形》和《异形2》之间

　　《异星灾变》的剧本来自电影《囚徒》的编剧亚伦·古兹柯沃斯基，雷德利·斯科特的Scott Free公司主抓制作。亚伦·古兹柯沃斯基同时也是剧集的主创（Creator）。按照他的说法，这是一个可以拍摄长达五季的故事。

　　剧集一开始由华纳媒体旗下TNT电视台负责播出，2019年1月开始在南非制作，当年10月转移到华纳媒体旗下流媒体平台HBO Max。显然，想在流媒体上做出点成绩的华纳看到剧集的潜力，因为《异星灾变》前两集是雷德利·斯科特亲自导演的，大师一出手，就知有没有。

     

中字制作特辑（老雷现身说法）

老雷在接受外媒采访时透露，一开始他想放手完全让年轻人去拍（儿子卢克·斯科特导演了几集），但看到亚伦·写完的第一季剧本后，他龙心大悦：“天呐，这剧本不得了，我得亲自执导一集，后来改变了主意，拍了头两集。”

　　《异星灾变》故事设定在在2145年，两个仿生人（机器人）授命在开普勒22b星球抚育人类后代，随着宗教差异导致的分崩离析，机器人发现控制人类信仰是一件极度危险的事情。

　　电影《普罗米修斯》中人类降落在LV-223星球是2093年，电影《异形》的故事发生在2122年，《异形2》发生在2179年。如果存在一个“老雷异形宇宙”的话，《异星灾变》的故事发生在《异形》和《异形2》之间。

     《异星灾变》毕竟是电视剧，能从华纳拿到的资金没法和大银幕作品相比。制作方选择在南非开普敦附近的一座山拍摄，一方面这里山的形状诡异，每天早上都有云彩从山上往山下飘落，在艺术指导出身的老雷看来，实在太有外星球的感觉；另一方面，实景拍摄也能节约不少资金，因为后期CG特效制作量下降不少。

《异星灾变》大部分采取实景拍摄

　　熟悉老雷的影迷可能看出来了：第一集仿生人降落在开普勒-22b星球时采用的是电影《普罗米修斯》飞船降落在LV_223星球的旧镜头，毕竟能省就省。

     好玩的是，开普勒-22b现实中是存在的，它是NASA发现的第一个位于类太阳恒星适居带的太阳系外行星。位于天鹅座内，距离地球600光年，环绕着类太阳恒星开普勒22公转。

　　由于开普勒-22b的母星发射出的光能量比太阳少25%，科学家预测如果该行星没有大气层，表面平衡温度大约是-11 °C。如果有类似地球大气层造成的温室效应，平均温度大约是22 °C。
开普勒22b和地球对比

　　《异星灾变》中，开普勒22-b设定有适合人类呼吸的大气，白天是正常温度，晚上是非常寒冷的，一直在降雪。星球上植被稀少，获取食物难度大，这些在剧情中都有着体现。
NO.2 仿生人：拥有骇人的战斗力

　　《异星灾变》的核心主角是仿生人“母亲”。仿生人（Android）是老雷的科幻电影中经常涉及的概念。1982年的《银翼杀手》剧情核心就在讨论“仿生人究竟是不是人”，该片改编自菲利普·K·迪克原著《仿生人会梦到电子羊吗》，和《异形》体系稍微有点差异。

　　“老雷异形宇宙”中，仿生人是维兰德公司研发的世界上首个能完美模仿人类的产品，他们不但具有人类的外表、皮肤与毛发，甚至能毫无偏差的模仿人类的动作与举止，足以达到以假乱真的目的。

　　因此在科幻做种，"仿生人"并不能等同于"机器人"。

　　1979年上映的《异形》中，“诺史莫”号飞船中就潜伏着一名仿生人——埃萨，因为他听从于维兰德公司带回异形卵研制生化武器的命令，导致除雷普莉外所有船员丧生，史称“第一次异形事件”。

     《异形》中，埃萨被船员们杀死后，流出了乳白色的血浆。这一设定沿用在老雷多部科幻片中，《普罗米修斯》《异形：契约》中大卫是如此，《异星灾变》中两个仿生人受伤后，也流出类似的液体。

左为《异形》　右为《异星灾变》

《普罗米修斯》剧照

　　《异星灾变》英文片名叫Raised by Wolves ，很容易让人想起罗马神话中的母狼乳婴（She-Wolf），传说中罗马城由罗慕路斯与雷穆斯两个婴儿建立，俩人是被一头母狼抚育长大的。
“母狼乳婴”雕像

　　《异星灾变》中的“母亲”显然就是着狼性的，她作为“死灵机器人”的代表，战斗力大到让人咋舌。老雷过去科幻片里仿生人加起来，估计都很难是她对手。

　　剧集中无论是第一集母亲偷袭方舟飞船，还是闪回中地球上大战中，仿生人的战斗力都是大大强于《普罗米修斯》《异形》的。从这点来讲，《异星灾变》很难算是“老雷异形宇宙”组成部分，叫致敬之作更合适些。

史上最强“狮吼功”

　　在《异星灾变》的故事里，对于地球毁灭的原因略有提及：阿曼达·柯林阿布巴卡尔·萨利姆扮演的仿生人，以及崔维斯·费米尔尼姆·艾尔加扮演的人类对谈中提到：未来的地球诞生了无神论派和信仰太阳神索尔的宗教组织的对抗，双方最后上升到核战争，最终葬送了家园。

　　在“无神论”看来，不存在所谓神创造人，人的死亡就是物质的消灭，是完全的结束。而崇拜“太阳神教”的人即使已能造出宇宙飞船和仿生人，但依旧相信宇宙中有神掌控着未知。
      
仿生人父亲和母亲

崇拜太阳神的宗教组织
NO.3宗教：“太阳神教”历史上有原型

　　地球毁灭之后，崇拜“太阳神教”的人通过方舟飞船前往外星球延续文明，而“无神论”的科学家们则让仿生人带着人类胚胎提早赶往开普勒22-b。

　　在无神论者看来，没有宗教的束缚，人类才可以摆脱互相残杀、毁灭环境的厄运。仿生人想在外星球重塑人类面貌，只不过开普勒22-b环境太恶劣，食物来源极少，父亲和母亲折腾了几年后，带去的12个人类胚胎，只活下来一个叫坎皮恩的小男孩。
坎皮恩差点成为人类最后的火种

　　前往外星殖民的方舟比仿生人的飞船慢很多，太阳神教在航行过程中采取休眠状态，但依旧可以通过意识上传到电脑对孩子进行教育，让孩子们从小就认定：唯一的真神就是太阳神索尔。

      一方面仿生人的养育计划只剩下一个男孩，没有外来补充，人类无法繁衍。另一方面，“太阳神教”也想把唯一的男孩夺回来，让他摆脱无神论。双方不远万里离开了地球，依旧存在无法调和的矛盾。

在外星带娃实在是太难了

　　《异星灾变》中“太阳神教”的成员祈祷时，一直提到的“密特拉“历史上真实存在，活跃于公元1世纪到3世纪的罗马帝国。而“太阳神教”成员们整齐的着装，很难不让人想起历史上的“十字军”。

剧中人类穿的服装和十字军有些相似

　　雷德利·斯科特的作品中涉及宗教的不少，无论是讲述十字军东征的《天国王朝》，还是改编自圣经的《法老与众神》。但老雷本人曾表示自己是无神论者，从《异形》前传《普罗米修斯》中赤裸裸呈现外星人工程师创造了人类，就可以看出端倪。

     《异星灾变》中也能看出创作者对宗教的怀疑态度，譬如宗教领袖太过跋扈被推翻，方舟上发生的牧师性侵少女事件等等。而无神论这边的反思则多来自于仿生人的自我认知。

　　仿生人由人类创造似乎没有感情，但他们在养育人类小孩过程中，“母亲”似乎更想做真正的人，而且她和“父亲”的互动也充满着人情味。

　  老雷在被问到拍摄此剧的初衷时曾回答：“是什么让我们成为了人类？是什么构成了一个家庭？如果我们能重新来过、消除我们所在星球的混乱会怎么样？我们能幸存下去吗？我们能做得更好吗？”
NO.4 未完待续：后面还将有什么神展开？


《异星灾变》第一季目前已播出7集，在剧情展开更多分支同时，也留下不少悬念。编剧的脑海里这个故事有着5季的容量，而且HBO Max已经续订第二季，接下来还有哪些神展开，其实前面几集铺垫了不少。

神秘大坑下面到底是什么？


第一集开场，仿生人的飞船就差点掉进大坑。这之后剧情对这个大坑有着多次描述，掉入大坑的塔莉第一集被认定死亡，但在后面几集以类似鬼魂的形象出现。大坑下面是开普勒-22b星人的幸存者？“太阳神教”在沙漠中发现那个产生温度的对称建筑物是谁建的？

开普勒-22b星球上也发生过核大战？

仿生人在外星球种植农作物，但在喂养孩子的过程中，一个个全都死去。直到后来，“父亲”才发现是农作物里含有核辐射。农作物中的核辐射大概率不是自然而生的，难道是开普勒-22b曾经爆发过核战争？

“母亲”的创造者到底什么来头？

剧中，“母亲”原本是战斗力极强的死灵机器人，在被创造者重新编程后赋予了母亲的使命。“母亲”在利用人类的意识控制器后，似乎发现创造者和她之间有着感情，一个老掉牙的话题又出现了：仿生人能梦到电子羊吗？

两个小孩和男主角马库斯哪个是天选之子？
保罗和坎皮恩



　　“太阳神教”总在强调，有个孤儿将在荒无人烟之地成为拯救人类的使者，成为开普勒22-b的现值。剧中无论是仿生人养育的坎皮恩，以及马库斯的“儿子”保罗，甚至马库斯自己都是孤儿。他们现在都在荒无人烟之地，到底谁才是天选之子。

　　最后衷心希望这部科幻剧不要烂尾……

作者：小火纸   编辑：小火纸

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关键词： 雷德利斯科特 异星灾变 科幻 宗教 仿生人 机器人
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