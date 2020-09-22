NO.1 时间： 《异形》和《异形2》之间









中字制作特辑（老雷现身说法） 老雷在接受外媒采访时透露，一开始他想放手完全让年轻人去拍（儿子卢克·斯科特导演了几集），但看到亚伦·写完的第一季剧本后，他龙心大悦：“天呐，这剧本不得了，我得亲自执导一集，后来改变了主意，拍了头两集。”





《异星灾变》故事设定在在2145年，两个仿生人（机器人）授命在开普勒22b星球抚育人类后代，随着宗教差异导致的分崩离析，机器人发现控制人类信仰是一件极度危险的事情。









《异星灾变》毕竟是电视剧，能从华纳拿到的资金没法和大银幕作品相比。制作方选择在南非开普敦附近的一座山拍摄，一方面这里山的形状诡异，每天早上都有云彩从山上往山下飘落，在艺术指导出身的老雷看来，实在太有外星球的感觉；另一方面，实景拍摄也能节约不少资金，因为后期CG特效制作量下降不少。





《异星灾变》大部分采取实景拍摄





熟悉老雷的影迷可能看出来了：第一集仿生人降落在开普勒-22b星球时采用的是电影《普罗米修斯》飞船降落在LV_223星球的旧镜头，毕竟能省就省。

好玩的是，开普勒-22b现实中是存在的，它是NASA发现的第一个位于类太阳恒星适居带的太阳系外行星。位于天鹅座内，距离地球600光年，环绕着类太阳恒星开普勒22公转。

由于开普勒-22b的母星发射出的光能量比太阳少25%，科学家预测如果该行星没有大气层，表面平衡温度大约是-11 °C。如果有类似地球大气层造成的温室效应，平均温度大约是22 °C。 开普勒22b和地球对比

《异星灾变》中，开普勒22-b设定有适合人类呼吸的大气，白天是正常温度，晚上是非常寒冷的，一直在降雪。星球上植被稀少，获取食物难度大，这些在剧情中都有着体现。





一方面仿生人的养育计划只剩下一个男孩，没有外来补充，人类无法繁衍。另一方面，“太阳神教”也想把唯一的男孩夺回来，让他摆脱无神论。双方不远万里离开了地球，依旧存在无法调和的矛盾。





在外星带娃实在是太难了



