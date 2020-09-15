过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 影帝安东尼·霍普金斯&影后奥利维娅·科尔曼主演《父亲》首曝预告
影帝安东尼·霍普金斯
与影后奥利维娅·科尔曼主演新作《父亲》
首曝预告片！本片根据法国小说家兼剧作家佛罗莱恩·泽勒的舞台剧《父亲》
改编。霍普金斯扮演一个淘气而又高度独立的男人，随着年龄的增长，他拒绝了女儿安妮（科尔曼饰）的一切帮助。
然而，在安妮决定和她的伴侣搬去巴黎后，这种帮助变得至关重要。父亲面对不断变化的环境时，他开始怀疑他所爱的人，他自己的思想，甚至他的现实结构。
裘德·洛
、凯丽·库恩
主演《破碎归巢》
曝光正式预告片。影片由肖恩·德金（《双面玛莎》
）导演/编剧，裘花饰演一位富有魅力的企业家，他带着妻子（凯丽饰）与孩子们从美国乡下，来到他的老家英国。在他追梦赚钱的同时，妻子和孩子们挣扎着适应新环境，这个家的未来陷入不确定性之中。
时光网记者年初在圣丹斯电影节看过片之后形容电影，“从本质上能感受到更像是恐怖片的电影作品：充满了预感、不安和难以言状的威胁”；“充满了目的性很强的画面和阴郁、沉思的构图，是一部深刻反映内心冲突的电影，而不是外部力量的威胁。”该片定于9月18日北美上映。
漫威新片《黑寡妇》
登上《完全电影》新刊封面！该片美国定于11月6日影院上映。
04."白寡妇"威尼斯影后作品将上线Netflix
报道也透露“蚁人”保罗·路德
和“黄蜂女”伊万杰琳·莉莉
都回归《蚁人3》
，该片正在筹备中。佩顿·里德继续导演，Jeff Loveness(《瑞克和莫蒂》)写剧本。里德此前透露：这部电影的规模比起前两部会大得多，将有更多拓展，“它的视觉模板跟前两部会非常不一样”。影片目前未定档。
漫画中征服者康本名纳撒尼尔·“内特”·理查兹，来自公元3000多年，是未来世界银河系的统治者。他没有任何超能力，是一名时间旅行专家，使用各种未来超高科技工具。年轻时的理查兹后来成为钢铁小子，是少年复仇者的组建者之一。
今日寰亚电影宣布，由杜琪峯监制，集结当今七大导演:洪金宝、许鞍华、谭家明、袁和平、林岭东、徐克及杜琪峯执导的电影《七人乐队》
，继入围戛纳电影节后，再次获邀成为2020釜山国际电影节开幕电影。片方同时也发布了影片首款预告。
预告交代了每个导演负责的年代，并可见香港影坛不同年代的精英和后起新秀，包括吴镇宇、任达华、龚慈恩、元华、洪天明、张达明、胡子彤、余香凝、吴澋滔、林宇轩及林恺铃等分别主演这七个故事。
该片是一部向「胶卷」致敬的短片集，7位大导演各执导一个故事，用胶卷纪录从五十年代至未来的香港故事。
01.日本演员芦名星自杀去世
据日媒报道，日本女演员芦名星
9月14日上午于新宿的自家公寓中死亡，遗体被亲属发现，年仅36岁，初步断定为自杀。
芦名星曾出演过《忒修斯之船》《相棒》《检察方的罪人》《AI崩坏》《假面骑士响鬼》
等影视作品。
《神奇女侠1984》
日本档期从10月9日延期到12月25日上映。前不久，北美档期已经宣布由原定的10月2日改至12月25日。