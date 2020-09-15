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时光早报：安东尼霍普金斯&裘德洛新片各曝预告

7大香港导演合作拍片 演员芦名星自杀去世

2020-09-15 08:49:20 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 影帝安东尼·霍普金斯&影后奥利维娅·科尔曼主演《父亲》首曝预告



《父亲》预告片

　　影帝安东尼·霍普金斯与影后奥利维娅·科尔曼主演新作《父亲》首曝预告片！本片根据法国小说家兼剧作家佛罗莱恩·泽勒的舞台剧《父亲》改编。霍普金斯扮演一个淘气而又高度独立的男人，随着年龄的增长，他拒绝了女儿安妮（科尔曼饰）的一切帮助。

　　然而，在安妮决定和她的伴侣搬去巴黎后，这种帮助变得至关重要。父亲面对不断变化的环境时，他开始怀疑他所爱的人，他自己的思想，甚至他的现实结构。
02.裘·德洛《破碎归巢》曝光正式预告



《破碎归巢》正式预告片

　　裘德·洛凯丽·库恩主演《破碎归巢》曝光正式预告片。影片由肖恩·德金（《双面玛莎》）导演/编剧，裘花饰演一位富有魅力的企业家，他带着妻子（凯丽饰）与孩子们从美国乡下，来到他的老家英国。在他追梦赚钱的同时，妻子和孩子们挣扎着适应新环境，这个家的未来陷入不确定性之中。

　　时光网记者年初在圣丹斯电影节看过片之后形容电影，“从本质上能感受到更像是恐怖片的电影作品：充满了预感、不安和难以言状的威胁”；“充满了目的性很强的画面和阴郁、沉思的构图，是一部深刻反映内心冲突的电影，而不是外部力量的威胁。”该片定于9月18日北美上映。
03.《黑寡妇》登上“完全电影”新刊封面



　　漫威新片《黑寡妇》登上《完全电影》新刊封面！该片美国定于11月6日影院上映。
04."白寡妇"威尼斯影后作品将上线Netflix


　　据外媒报道，Netflix拿下凡妮莎·柯比、希亚·拉博夫主演新片《女人的碎片》全球发行权，柯比刚凭借此片拿下威尼斯影后。

　　而《信条》男主角约翰·大卫·华盛顿和赞达亚主演的爱情电影《马尔科姆和玛丽亚》也被Netflix购买，价格高达3000万美元。




　　外媒Deadline独家报道，《恶魔之地》男主乔纳森·梅耶斯加盟漫威新片《蚁人3》，有望出演著名的超级反派——会穿越时间和搞量子的“征服者康”，可能是《蚁人3》主要反派之一。



　　报道也透露“蚁人”保罗·路德和“黄蜂女”伊万杰琳·莉莉都回归《蚁人3》，该片正在筹备中。佩顿·里德继续导演，Jeff Loveness(《瑞克和莫蒂》)写剧本。里德此前透露：这部电影的规模比起前两部会大得多，将有更多拓展，“它的视觉模板跟前两部会非常不一样”。影片目前未定档。

　　漫画中征服者康本名纳撒尼尔·“内特”·理查兹，来自公元3000多年，是未来世界银河系的统治者。他没有任何超能力，是一名时间旅行专家，使用各种未来超高科技工具。年轻时的理查兹后来成为钢铁小子，是少年复仇者的组建者之一。

01. 7大香港导演合作《七人乐队》首曝预告


《七人乐队》先导预告

　　今日寰亚电影宣布，由杜琪峯监制，集结当今七大导演:洪金宝、许鞍华、谭家明、袁和平、林岭东、徐克及杜琪峯执导的电影《七人乐队》，继入围戛纳电影节后，再次获邀成为2020釜山国际电影节开幕电影。片方同时也发布了影片首款预告。

　　预告交代了每个导演负责的年代，并可见香港影坛不同年代的精英和后起新秀，包括吴镇宇、任达华、龚慈恩、元华、洪天明、张达明、胡子彤、余香凝、吴澋滔、林宇轩及林恺铃等分别主演这七个故事。

　　该片是一部向「胶卷」致敬的短片集，7位大导演各执导一个故事，用胶卷纪录从五十年代至未来的香港故事。

01.日本演员芦名星自杀去世



　　据日媒报道，日本女演员芦名星9月14日上午于新宿的自家公寓中死亡，遗体被亲属发现，年仅36岁，初步断定为自杀。

　　芦名星曾出演过《忒修斯之船》《相棒》《检察方的罪人》《AI崩坏》《假面骑士响鬼》等影视作品。
02.《神奇女侠2》日本延档



　　《神奇女侠1984》日本档期从10月9日延期到12月25日上映。前不久，北美档期已经宣布由原定的10月2日改至12月25日。


   编辑：sasa

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关键词： 时光早报
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