预告交代了每个导演负责的年代，并可见香港影坛不同年代的精英和后起新秀，包括吴镇宇、任达华、龚慈恩、元华、洪天明、张达明、胡子彤、余香凝、吴澋滔、林宇轩及林恺铃等分别主演这七个故事。





该片是一部向「胶卷」致敬的短片集，7位大导演各执导一个故事，用胶卷纪录从五十年代至未来的香港故事。