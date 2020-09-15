《急先锋》发布了“冲锋在前唐季礼”导演特辑，导演以身作则定义了“急先锋”精神。

时光网讯 国庆档唯一超级动作大片《急先锋》将于9月30日上映。今片方发布“冲锋在前唐季礼”导演特辑，唐季礼导演、成龙大哥带领全体主创以身作则，向大家展示了勇于创新和挑战的“急先锋精神”。





此次主创们在创作上严格要求，并横跨亚非欧5个国家取景，让观众在这个特殊的2020年仍然能够在大银幕上一边感受精彩刺激的动作戏，一边“环游世界”。作为将华语电影推向世界的“急先锋”，唐季礼导演再次向世界展示了中国电影的影响力！





唐季礼以身作则定义“急先锋”

严格要求演员亲身拍摄动作戏





国庆档唯一超级动作大片《急先锋》将于9月30日上映。今发布的“冲锋在前唐季礼”导演特辑中，唐季礼导演以身作则定义了“急先锋”精神：“在任何一个行业，如果你能勇于创新，勇敢挑战力所不能及的事，你就是急先锋！”此次主创们在唐季礼导演和成龙大哥的带领下，在创作上严格要求，片中有相当多的危险动作戏，演员不用替身亲身上阵，只为给观众带来最精彩刺激的视觉享受。





唐季礼导演向来以儒雅淡定的绅士气质著称，被称为最有魅力的导演之一。其武术指导出身，而后执导《红番区》《警察故事》等影片扬名世界，成为国际知名导演。唐季礼与成龙默契合作至今已有三十年，两人合作的电影部部经典。





对于这位老搭档，唐季礼导演赞不绝口，更表示两人一直致力于“创新”：“每一部和成龙合作的戏都要有创新，所以《急先锋》中我想了很多精彩但又非常惊险的动作场面。”而为了这些创新的戏份，导演和演员们也十分“拼命”，对此唐季礼导演表示非常值得：“最终呈现的效果非常好，拍出了我们想要的感觉”。





一张电影票“环游世界”

唐季礼：把更多中国演员推向国际





作为将华语电影推向世界的先锋人物，唐季礼导演也正通过电影《急先锋》再次向世界展现中国电影的影响力。影片此次取景横跨亚非欧，去了5个国家9个城市，更是海陆空三栖拍摄，让观众能够用一张电影票“环游世界”，在这个特殊的2020年，仍能通过大银幕感受全球的景色。











唐季礼导演更表示，中国电影走出去的核心是要有外国观众能够接受的演员，而栽培下一代演员，是《急先锋》在努力做的一件事：“给下一代演员铺路是我们的责任。这次我希望通过大哥的国际知名度，通过我们这么大的投资，把杨洋、艾伦、母其弥雅，把更多的中国演员推向国际。”





而年轻演员们也不负众望，在电影《急先锋》中为观众们交上了一份惊艳的答卷。对于导演的提携，演员们也表达了自己的敬意和感谢，杨洋称“唐导是一个非常精益求精的导演”，艾伦则感谢导演“非常感谢导演给我这次机会”。国庆佳节，就去电影院感受这份上天入地打遍全球的特殊“旅行”吧！





影片《急先锋》由唐季礼执导，领衔主演成龙、杨洋、艾伦、徐若晗、母其弥雅，主演楼学贤，特别演出朱正廷、杨建平、王延龙、王驹等。中影（上海）国际文化传媒有限公司、中国电影股份有限公司、腾讯影业文化传播有限公司、上海礼想境界影视传媒有限公司、鼎盛创新资本有限公司、深圳广电影视股份有限公司出品，人民日报数字传播有限公司特别联合出品。