汤姆·汉克斯主演《邻里美好的一天》今日发布了终极海报与预告片，制片人彼得·萨拉夫也惊喜亮相问候中国观众。

时光网讯 即将在9月18日上映的初秋治愈佳片《邻里美好的一天》今日发布了终极预告及海报，该片由玛丽埃尔·海勒执导，汤姆·汉克斯、马修·瑞斯、苏珊·卡萨奇·沃森、克里斯·库珀主演。影片海外口碑评价极高，多伦多电影节展映时甚至在权威影评网站烂番茄开出了高达100%的新鲜度，后续评分也保持在了95%。





同时这部电影还被《时代周刊》评为年度十佳影片，并被《美国好莱坞新闻前线》称赞为“这个时代需要的电影”。IGN电影评价该片时更是赞到：“有温度有情感还有幽默，直击心灵后劲十足。”影片预售已经开启，赶快购票开启暖心之旅吧！







《邻里美好的一天》制片人亮相问候中国观众





年度最振奋人心影片

汤姆·汉克斯直击心灵





《邻里美好的一天》故事灵感来源自影片中记者罗伊德的角色原型人物汤姆·朱诺1998年在《时尚先生》发表的文章《你能说……英雄吗?》。





罗伊德是一名深度调查记者，最擅长并沉迷于挖掘知名人物最隐秘的脆弱和不堪，许多名人都曾被他在采访中揭露真面目，然而当这个毒舌又桀骜的记者遇到代表所有人童年美好回忆的“世界儿童电视节目之父”时，又会不会挖出骇人听闻的惊天秘料？答案有待在影片中揭晓。





影片中饰演被访者罗杰斯先生的人正是两届奥斯卡最佳男主角得主汤姆·汉克斯，《综艺》杂志如此评价汤姆·汉克斯此次的表演：“不仅是优秀，他太有感染力了。”终极预告中，当记者埋下问题陷阱问：“所有人都习惯于向你倾诉他们的问题，这对你来说应该是个很重的负担吧？”时，他还反过来宽慰记者：“有时候我们得向他人寻求帮助，这是人之常情。”







汤姆·汉克斯飚金句回应记者质疑





汤姆·汉克斯用温柔有力的语调和充满善意的眼神将“罗杰斯先生”这个陪伴几代人成长的传奇主持人完美再现到银幕上，让每一个观众都从中感受到来自罗杰斯先生的“温暖和真挚”。一如福克斯评价影片“年度最真挚，最振奋人心”。





好莱坞金牌制片人倾力加持

惊喜问候中国观众





在终极预告的最后，影片的制片人彼得·萨拉夫惊喜亮相问候中国观众，这位好莱坞金牌制片人曾制作过获得奥斯卡最佳原创剧本的经典电影《阳光小美女》以及口碑佳作《别告诉她》。





他在视频中提及与中国的缘分：“两年前拍摄《别告诉她》时曾有幸在中国待过一段时间，亲眼看到中国的美丽和辉煌让我对中国人民产生了深刻的敬意。”同时也表示：“非常激动能向中国观众分享《邻里美好的一天》这部新片，相信我们都能从汤姆·汉克斯对罗杰斯先生的精彩演绎中获得激励和鼓舞。9月18日电影将在中国上映，希望大家能去电影院支持这部电影。”







罗杰斯先生暖心话语宽慰人心





《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制，腾讯影业协助推广并参与全球投资。影片预售已开启，从心出发重拾美好，9月18日美好邻里，影院等你！



