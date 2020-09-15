国产动画片《木兰：横空出世》改档10月3日公映。







时光网讯 国漫电影《木兰：横空出世》最新定档10月3日全国上映，以热血姿态进军国庆档。影片发布了最新定档海报，上书“真中国 真木兰”六个铿锵有力的大字，再次强调影片作为首部国漫木兰电影，其完全具备由中国团队制作、真正讲述中国传统文化中的木兰精神的“中国气息”。





目前影片作为为数不多进军国庆档的国漫电影，《木兰：横空出世》以其“中国人讲述中国木兰故事”的内核收获观众力挺，称其为今年“木兰热”的大潮中不可不看的国漫电影。10月3日，不妨协同家人，一起来影院与木兰共度国庆假期。





真中国真木兰

满满国风气息获观众力挺





《木兰：横空出世》重新定档10月3日 2020年的影视市场一度掀起“木兰”热潮，诸多国内外以“木兰”为原型创作的影片不胜枚举，但部分影片上映后却遗憾未能收获中国观众的拥趸，网友们对于“西方木兰进入中国水土不服”的现状耿耿于怀。而此时国漫电影《木兰：横空出世》的出现给众多喜爱“木兰”的中国观众一颗“定心丸”。





影片完全由中国团队制作，讲述中国木兰“忠孝节义”精神的属性，让观众在对“西方木兰”的失望中看到了一线曙光。这部精心打造5年之久的国漫电影，或将在国庆这一勾起所有观众爱国情怀的节日中，以动画形式再次向中国观众诠释真正的中国木兰与真正的家国情怀。





电影《木兰：横空出世》讲述了木兰作为军中“刺头”，虽武艺高强，但在一次孤身潜入敌营的任务中，她身陷重围，险象环生，并踏上探寻背后阴谋之路的故事。制作团队非但以坚毅、忠君、孝义为基调赋予木兰最地道的“中国味”，更在此基础上对木兰的人设和身份有所创新和改编，力求为中国观众带来一个耳目一新的中国木兰故事。





最新定档10月3日

同为国漫互留空间





日前影片最新定档于10月3日，以仍然立足国庆档期的无惧姿态，为同是国庆档上映的另一国漫电影《姜子牙》留足空间。“太公”首先开战，木兰随后“驰援”的笑谈也为国漫爱好者们津津乐道，表示同为优秀国漫代表作，《木兰：横空出世》“老少皆宜”的影片属性非常适合国庆假期携家人一同观看，10月3日一定走进影院“支持国漫电影，支持中国木兰！”