网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

国漫"木兰:横空出世"改档10月3日

为同档期"姜子牙"留空间 国风气息满满

2020-09-15 11:15:24 来源：Mtime时光网

国产动画片《木兰：横空出世》改档10月3日公映。


　　时光网讯　国漫电影《木兰：横空出世》最新定档10月3日全国上映，以热血姿态进军国庆档。影片发布了最新定档海报，上书“真中国 真木兰”六个铿锵有力的大字，再次强调影片作为首部国漫木兰电影，其完全具备由中国团队制作、真正讲述中国传统文化中的木兰精神的“中国气息”。

　　目前影片作为为数不多进军国庆档的国漫电影，《木兰：横空出世》以其“中国人讲述中国木兰故事”的内核收获观众力挺，称其为今年“木兰热”的大潮中不可不看的国漫电影。10月3日，不妨协同家人，一起来影院与木兰共度国庆假期。

真中国真木兰 
满满国风气息获观众力挺

《木兰：横空出世》重新定档10月3日

　　2020年的影视市场一度掀起“木兰”热潮，诸多国内外以“木兰”为原型创作的影片不胜枚举，但部分影片上映后却遗憾未能收获中国观众的拥趸，网友们对于“西方木兰进入中国水土不服”的现状耿耿于怀。而此时国漫电影《木兰：横空出世》的出现给众多喜爱“木兰”的中国观众一颗“定心丸”。

　　影片完全由中国团队制作，讲述中国木兰“忠孝节义”精神的属性，让观众在对“西方木兰”的失望中看到了一线曙光。这部精心打造5年之久的国漫电影，或将在国庆这一勾起所有观众爱国情怀的节日中，以动画形式再次向中国观众诠释真正的中国木兰与真正的家国情怀。

　　电影《木兰：横空出世》讲述了木兰作为军中“刺头”，虽武艺高强，但在一次孤身潜入敌营的任务中，她身陷重围，险象环生，并踏上探寻背后阴谋之路的故事。制作团队非但以坚毅、忠君、孝义为基调赋予木兰最地道的“中国味”，更在此基础上对木兰的人设和身份有所创新和改编，力求为中国观众带来一个耳目一新的中国木兰故事。

最新定档10月3日 
同为国漫互留空间

　　日前影片最新定档于10月3日，以仍然立足国庆档期的无惧姿态，为同是国庆档上映的另一国漫电影《姜子牙》留足空间。“太公”首先开战，木兰随后“驰援”的笑谈也为国漫爱好者们津津乐道，表示同为优秀国漫代表作，《木兰：横空出世》“老少皆宜”的影片属性非常适合国庆假期携家人一同观看，10月3日一定走进影院“支持国漫电影，支持中国木兰！”

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 木兰：横空出世 改档
关注时光网微信

相关电影/影人

木兰：横空出世

木兰：横空出世 (2020)

0.0

在线播放

相关文章

会员评论 (13)

发表

本周热读

1

三四线城市依旧没有诺兰现象

国内票房不敌《八佰》，这才是失利的关键

《信条》的失利是由于它在三四线城市的严重“失守”。
2

周杰伦MV女主新片"与我跳舞"引进内地

"生存家族"导演新作 三吉彩花挑战歌舞

8
日本电影《与我跳舞》确认引进内地，档期待定。
3

来了！科幻巨制《沙丘》首曝中字预告

磅礴苍凉神秘厚重 甜茶张震全明星阵容登场

年度最佳预告之一锁定了。
4

奥斯卡新规则:必须有女性或少数族裔

4项新标准需满足2项 否则没有资格报名

奥斯卡报名新规则：参选奥斯卡的影片，剧组或工作人员中..
5

专访刘亦菲:演员的身份比明星更重要

甄子丹:花木兰一定能打赢叶问 叶问让着她

真人版《花木兰》电影上映之前，时光网采访到了本片两大..

查看更多