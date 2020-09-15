该影片上影节6场连映，金像奖10项提名，北影节3场展映秒速售空，好评不断，网友直呼：真挚动人，情绪饱满，更是大赞金培达老师的配乐，很好的奠定了影片的基调。





此次发布的《灰色星尘》MV中，情感丰富，阿博（郭富城饰）因破产愧对母亲和妹妹，致使他流浪街头有家不能回，借宿在24小时营业的快餐店，无法与十分思念他的母亲相见，尽管如此，阿博仍然保持对生活的希望，和歌女阿珍（杨千嬅饰）、单亲妈妈（刘雅瑟饰）、叛逆少年深仔（顾定轩饰）、等伯（万梓良饰）、口水祥（张达明饰）组建“流浪家族”，共同成长，共度困境，点燃了生活的希望。











作为一部现实主义题材的作品，电影《麦路人》取材自真实故事和群体，并聚焦在华语电影鲜少涉猎的关怀社会民生问题上。讲述了不同身份背景的“小人物”在24小时快餐店借宿相遇相识相知，毫无血缘关系却又“同病相怜”，各自在面对人生的困境、物质条件匮乏的情况下，互帮互助，依然怀揣梦想与热忱，不怯不懦，努力生活，找到了最适合的自渡及自洽之道，拥抱爱与未来的故事。











在39届香港电影金像奖中，张达明凭借口水祥一角摘得最佳男配角奖项，电影《麦路人》也荣膺九项大奖提名，且顺利入围第32届东京国际电影节“亚洲未来”单元举行世界首映，还曾受邀担任伦敦东亚电影节、澳门国际影展、亚洲跃动电影展等诸多电影节闭幕影片，男主角郭富城更是以伦敦东亚电影节评审团全票通过的成绩一举斩获“最佳男主角”。