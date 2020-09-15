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真人版《花木兰》完全没优点吗？

时光编辑部辩论会 “木兰”到底败在哪里

2020-09-15 16:57:49 来源：Mtime时光网

《花木兰》有哪些优点？哪些缺点？除了下文中提到，也欢迎大家在评论区留言，说出你的想法。
      时光网讯 今年对于好莱坞来说真的太艰难了：疫情已经让全球电影市场一片萎靡，好不容易鼓起勇气定档的两部救市之作《信条》《花木兰》反响也都一般。尤其是《花木兰》，在“花木兰”的老家获得的不是掌声，而是叹息。

      《花木兰》今天迎来内地上映第6天，累计票房1.86亿。时光网观众评分5.2分，豆瓣评分4.9分，IMDb评分5.4，似乎中国观众和外国观众都不喜欢这部电影。



      “唧唧复唧唧，木兰当户织”，这样一个在中国家喻户晓的IP，又由全球最大的电影公司迪士尼倾2亿美元打造成电影，为什么中国观众和外国观众就是不买账呢？

      为了解开这个疑问，时光网编辑部召开了新一届的时光辩论会。

      《花木兰》有哪些优点？哪些缺点？除了下文中提到的，也欢迎大家在评论区留言，说出你的想法。

缺点：遇冷的“MuLan”把拧巴进行到


Sasa：定位不明确，想让美国观众看懂，又想讨好中国观众；又像奇幻冒险片，又有拍成历史大片的野心。

      编剧对中国历史文化不了解，作为一个中国人还是忍不住觉得违和。总体剧情转折处理简单突兀，缺少层次和冲突。

大可：整体与动画版的故事情节还是很相像，缺少了木须龙的故事线，部分情节有改动。

      木兰的角色塑造、性格刻画没有动画版的饱满，动画版故事线的设定相对更扎实，影片中推动故事情节的情绪渲染不太够，起承转合有些情节设计略显牵强，显得影片整体略显平淡。但影片的视听画面感还是美的。



老羊：美国观众想看到童年里的动画片《花木兰》，有很多歌舞片段，洋溢着各种幽默桥段的复刻作品，毕竟从《美女与野兽》《阿拉丁》到《狮子王》都是这么一路复刻来了。

      媒体可以批评迪士尼炒冷饭，但不少外国观众还是来怀旧的。但真人版《花木兰》迪士尼这次不想完全复刻了，想加入真实的风格，于是让美国普罗大众失望。

      中国观众想看到《木兰辞》里描述的花木兰，起码在好莱坞的改动下，能有点《英雄》这样史诗大片的感觉。但迪士尼为了照顾儿童观众，影片整体还是偏低幼，即使定级为PG-13，但一滴血都没见到，完全没有类似《权力的游戏》《魔戒》的史诗感，像小孩子过家家。

      当然迪士尼动画真人版一直主打的就是“小孩子”过家家，客观来讲，在他们动画真人版电影里对比，《花木兰》其实不是最差的。但这部电影但创作有着三重拧巴的感觉在里面。

预告

      一：迪士尼是既想维系住原有的儿童的好朋友形象，又想摆脱复刻动画片的批评。

      二：既不想让中国观众生气，选中国明星，全华裔阵容，中国取景。又不愿意放弃英语发音，全球市场票房。

      三：既想女权、少数族裔这样的政治正确，选择女导演和初出茅庐的女编剧。又怕中国观众不喜欢歌舞，于是删掉木须龙、男女主角亲吻的镜头都不要。



卡地亚：其实在不介意服化道不正确，地理位置胡编乱造，华裔面孔说英语的情况下，即使做一个一无所知什么都不关心的老外，也会觉得电影本身有问题。

      动画版《花木兰》，木兰成长有一个详细的过程，从小姑娘成长为武士。真人版有了“气”的概念，变成了天选之女，“气”变成了开关，打开就牛，关上就傻。《星战》至少阿纳金、蕾伊都有绝地武士训练的场景。

甄甏甏：动画版中木兰揭露真身是出于意外，很合理。真人版里面看着“真”字突然就想当女的了，转变过程莫名其妙。

      巩俐角色原本是能力炸裂的大法师角色 说为了为木兰牺牲就突然牺牲了，让人呆若木鸡。



小火纸：我觉得在迪士尼动画真人版都谱系里，《花木兰》之所以两国观众都不满意，背后有中美合拍和合作导致的问题。中美合拍在2008年前后推出过《功夫之王》《木乃伊3》已证明不够成功，你可以说是国外导演的锅；2015年《长城》换上中国导演张艺谋，还是口碑灾难，更不用提《钢铁侠3》的“闹剧”。

      中美不同的创作理念和审查环境，早已证明这种模式很难成功。你也不能阻止《花木兰》的尝试，但还是那句话：想成功太难了。

      稍微说得上成功的中美合作，《功夫熊猫3》是因为有前面两集好莱坞不受约束的创作打下的基础，1998年动画片《花木兰》也没有中国团队参与，照样能成为佳作。

      中国故事老外自己去拍可能会误读，但也可能会成就精品。但中美合拍，既不能完全阻止误读，同时也降低了成就精品的可能性，犯不着浪费这个时间。

拍摄幕后特辑

      从外媒披露的信息看，这次选择了江志强担任中方制作统筹，就是看中他在操作《英雄》《木乃伊3》这样的中外史诗片的经验，而且中方看过剧本，提出不要设定在特定朝代的意见，中国式审查有没有伤害到迪士尼的创作，信息披露得太少，外界只能去猜测。

卡地亚：男主角长相太普通了，伤害到了我的感情。正常打扮都不好看，包上头的造型更是接受不了。

      《美女与野兽》配“大表哥”，《阿拉丁》男主看着也很顺眼。《花木兰》为了找一个华裔男演员，都跑到新西兰去找了，都找不到更好看的？而且男主角身边的一群兄弟形象也都一般，全片里最好看男演员是甄子丹。

      花木兰的服装也不好看，最后上金殿都没一条像样的裙子。



小火纸：找赵又廷演都比他好，安柚鑫不适合古装扮相。最次也找约翰·赵这种长相的演员来演嘛。

      《花木兰》的导演没拍过中国古装戏，可能不知道中国观众对古装扮相的审美标准是什么样的。

老羊：单纯看好莱坞的古典史诗创作，《魔戒》之后有过一波魔幻风潮，从《纳尼亚》到《第七子：降魔之战》《霍比特人》三部曲，口碑、票房都成功者寥寥。

      反倒是HBO通过《权力的游戏》闯出一条新路：定位于成年人，严肃、大尺度冷兵器场面+适度魔幻处理。

      《花木兰》作为女性为主角的古装片，在好莱坞并不太常见（圣女贞德的宗教意味太浓），因此这部电影如果风格选对，找到更水平更高的创作团队，拍出一部女版“角斗士”，开创又一个新时代的可能性是有的。放弃歌舞没问题，但真实风格的贯彻上，可能还是太照顾8岁的小孩子，剧本上细节打磨不够，好几处转折太过家家。



      我觉得可以稍微残酷地展现冷兵器战争，比如木兰虽然能感受到气，但无法控制好，需要像《龙珠》里的孙悟饭那样被刺激才能激发出来。比如可以安排她的好朋友陈洪辉惨死，甚至身边其他战友大面积战亡。

      很可惜，这些东西在这部糖糖水水的片子里都没有。

      一个天选之女，憋了大半部电影，最后决定使用自己的气，然后轻松地打败了反派，过程还是太低幼，用马丁斯科塞斯的话来讲，就是太主题公园了。就像是你坐上主题公园里“木兰”过山车，上车前你就会预感：这一趟会有点小刺激，但最终肯定会安全抵达……

小猪刘佩奇：《花木兰》影片本身出现问题，背后隐藏的是迪士尼模式的问题。

      中国有句老话——“盛极必衰”。迪士尼目前是全世界最成功的电影公司，但它在电影创作上的问题也同时达到了一个高峰。

      曾经的好莱坞，以北美市场为大本营，创作出的电影还主要是迎合美国观众的口味。现在好莱坞称霸全球市场，很多大片的海外票房超越本土，大片厂们越来越注重照顾全球观众的口味。

      可问题是，当你企图讨好所有人时，你其实是在得罪所有人。

      中国观众不喜欢歌舞，就去掉动画版的歌舞；美国观众追求合家欢，就是放弃古战场的真实……但显然中美观众都无法感谢这种“迎合”。

      电影是生意，但不只是生意。单纯的产品经理是做不出好电影的。



树上的小李：迪士尼现在的问题不是拍了一部口碑不佳的《花木兰》，可能因此而赔钱。问题恰恰是拍了这种作品，依然有可能赚钱。

      好的电影公司是需要冒险精神的，但迪士尼商业模式上的成功让它成为了好莱坞“五大”中最保守的。这种风格的电影公司掌握着最好的创作资源，最着急的应该是影迷。

      迪士尼收购了漫威、卢卡斯、皮克斯、福斯，想靠电影赚钱越来越容易。但仔细想想，“星战”、“漫威”、以及迪士尼、皮克斯的动画等等，这几年是越拍越好了（技术上可能是）？还是越拍越平庸了？

      好莱坞在全球电影市场的地位可能暂时还无人能撼动，但以Netflix为代表的“网大”呢？各种电视剧、网剧呢？电视节目呢？游戏呢？社交网络呢？剧场电影是在和数不胜数的娱乐产品争夺人类的时间，世界上最好的电影公司继续拍《花木兰》这种电影，电影本身的前途在哪里？

优点：A级大片保持一贯制作水准


老羊：对于忠勇真里“真”的呈现，成为花木兰转变、露出女儿身的推动力量，这点是很不错的。针对青少年的艺术创作里，国内的古装题材很少体现这一点：小孩子不能撒谎，要诚实，这种潜移默化的“电影教育”还是很有必要的。

      但在剧本细节上打磨还是不够好，可以安排木兰因为隐瞒自己的身份，撒谎导致的灾难，让战友不幸牺牲。让她对真的选择缺乏充分但剧情推动力，这点让人遗憾。

小火纸：硫磺泉那场戏，美术设计非常不错，镜头很美。动画版《花木兰》配音演员温明娜最后惊喜客串也是优点。

这部电影毕竟是定位儿童的合家欢，在迪士尼类似的作品中，凭心而论排名中等，比它烂的电影多了去了，什么《时间的皱折》《阿特米斯的奇幻历险》《胡桃夹子》，其实《狮子王》《沉睡魔咒2》也不咋样，也就《奇幻森林》比较靠谱。

说实话，迪士尼由于有漫威、星战、皮克斯这种旱涝保收的品牌，他们本部的真人电影很多年都没出佳作了。前面几部《美女与野兽》《狮子王》似乎躺着都能赚钱，让他们有点不思进取，《花木兰》这次把潜在的问题集中爆发出来了。

Sasa：我是在大银幕看的，视觉效果和声效比较优秀，整体情节流畅，音效用得恰到好处。影片开场的部分还不错（后面逐渐坍塌…）。



小猪刘佩奇：刘亦菲的颜值是配得上花木兰这个角色的，动画版的木兰虽然也不错，但显然并不复合中国当代人的大众审美。刘亦菲版花木兰摆脱了西方人对中国女性的刻板印象，可惜她这次运气真不行。

   编辑：小沛朱六七

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关键词： 花木兰 时光网吐槽大会 吐槽大会 编辑部辩论会
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