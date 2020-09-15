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约翰波耶加因香水广告片被换人不满

挪用波耶加创意 用刘昊然重新拍摄中国版

2020-09-15 17:00:25 来源：Mtime时光网

中国版的祖玛珑香水广告片，用刘昊然替换了原始广告片中的约翰·波耶加。
　　时光网讯　《星球大战》新“三部曲”男主角约翰·波耶加宣布，不再担任英国香水品牌祖玛珑（Jo Malone）的品牌大使。

　　起因是波耶加为祖玛珑构思，并根据自身经历自编自导了一支名为“伦敦绅士”的广告片，故事发生在波耶加长大的伦敦佩卡姆地区，大多数参演人员均是黑人。祖玛珑在中国地区投放的广告片，挪用了这一创意，用中国演员刘昊然重新拍摄了中国版的广告片，这一行为引得波耶加在推特上发布了自己的不满，



　　“我决定辞去祖玛珑全球品牌大使这一职位，当我去年成为他们的首位男性全球品牌大使时，是我创作了那支广告短片，这支短片赢得了2020年香水届‘最佳媒体营销’的奖项。他们在中国运用了我的创意，却用当地大使（指刘昊然）取代了我，既没有经过我的同意，也没有事先告知，这种做法是错误的。这支短片记叙了我的私人故事，展示的是我的家乡，包括我的朋友和家人。

　　很多品牌方都在运用全球和当地的不同大使，这是可以理解的，但是轻蔑地将一个人的文化这一抹杀，这是我不能容忍的。我向你们保证，这种事情必须要迅速处理，我没工夫面对废话。我们要强硬。”



　　祖玛珑随后发表了道歉声明，“在将约翰·波耶加的宣传片本地化（指在中国当地）的过程中，我们犯了错误，为此我们深表歉意。约翰是一位优秀的艺术家，个人视野非常宏大。这支广告牌的概念，是基于约翰的个人经历，不应该被复制。

　　我们迅速采取了行动，删除了当地的这支广告片。虽然如此，我们意识到这是很伤人、也很冒犯人的。我们尊重约翰，也支持我们的合作方，以及全世界的粉丝们。我们将会严肃地处理这一失误，身为品牌，也会更好前行。”

　　祖玛珑也表示，接受波耶加的“辞职”，“约翰·波耶加是一位了不起的艺术家，我们很荣幸他曾是我们祖玛珑伦敦团队的一份子。我们尊重约翰的决定，愿他一切都好。”

　　目前，刘昊然出演的中国版广告片已经下架。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 约翰·波耶加 祖玛珑 刘昊然 广告片
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