中国版的祖玛珑香水广告片，用刘昊然替换了原始广告片中的约翰·波耶加。















“我决定辞去祖玛珑全球品牌大使这一职位，当我去年成为他们的首位男性全球品牌大使时，是我创作了那支广告短片，这支短片赢得了2020年香水届‘最佳媒体营销’的奖项。他们在中国运用了我的创意，却用当地大使（指刘昊然）取代了我，既没有经过我的同意，也没有事先告知，这种做法是错误的。这支短片记叙了我的私人故事，展示的是我的家乡，包括我的朋友和家人。





很多品牌方都在运用全球和当地的不同大使，这是可以理解的，但是轻蔑地将一个人的文化这一抹杀，这是我不能容忍的。我向你们保证，这种事情必须要迅速处理，我没工夫面对废话。我们要强硬。”











祖玛珑随后发表了道歉声明，“在将约翰·波耶加的宣传片本地化（指在中国当地）的过程中，我们犯了错误，为此我们深表歉意。约翰是一位优秀的艺术家，个人视野非常宏大。这支广告牌的概念，是基于约翰的个人经历，不应该被复制。





我们迅速采取了行动，删除了当地的这支广告片。虽然如此，我们意识到这是很伤人、也很冒犯人的。我们尊重约翰，也支持我们的合作方，以及全世界的粉丝们。我们将会严肃地处理这一失误，身为品牌，也会更好前行。”





祖玛珑也表示，接受波耶加的“辞职”，“约翰·波耶加是一位了不起的艺术家，我们很荣幸他曾是我们祖玛珑伦敦团队的一份子。我们尊重约翰的决定，愿他一切都好。”





目前，刘昊然出演的中国版广告片已经下架。