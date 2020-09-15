丹尼尔·克雷格
十四年007生涯得到高燃回顾，M、Q、历届反派与邦女郎等经典角色与邦德在环环相扣的生死挑战中擦出火花，一次次致命危机在邦德手下逢凶化吉，经典场面再度唤起那些曾经为007电影疯狂的难忘回忆。
2020年，令邦德无暇赴死的终极任务也即将大幕拉开，新装备新角色新挑战，敬请期待！
自《007：大战皇家赌场》
以来，丹尼尔·克雷格塑造的“实战派”邦德引领了特工类型的新风格。在丹尼尔的出色诠释下，特工007的一切被重新挖掘探讨，成为影迷心中经典。
十四年来，邦德在皇家赌场中起死回生，从量子危机里拯救世界，在天幕庄园浴火奋战，从幽灵党阴谋中突出重围，一系列的惊险谍战让观众大呼过瘾。丹尼尔主演的这四部007电影在全球也斩获近32亿美元票房，广受欢迎。
除了丹尼尔·克雷格全新演绎的邦德，系列中各具亮点的角色群像也成为吸睛利器。《007：大战皇家赌场》
中的邦女郎经典维斯帕，是助推邦德成为传奇特工的一大诱因；《007：大破量子危机》中酷劲十足的邦女郎卡米莉，与邦德在世界危机与私人恩怨中并肩作战；
《007：大破天幕杀机》中与邦德一体两面的反派席尔瓦，与以身献祭的M夫人，在连环危机下再次将007系列捧上巅峰；《007：幽灵党》
则祭出系列阴谋幕后操盘手布洛费尔德和双邦女郎的阵容，让邦德反复兜转破解谜团。
在《007：无暇赴死》
中，更加强劲的角色杀到——连幽灵党党魁都要戒备三分的反派萨芬狠辣出马；前作中与邦德情投意合的邦女郎玛德琳，似乎暗藏着不为人知的危险秘密；全新的00代号特工与身份成谜的新邦女郎为故事增添了神秘色彩；与此同时天才科学家Q与冷面上司M等经典角色也悉数回归。
敌我难分的世界里，詹姆斯·邦德终极任务绝境上阵，2020年，《007：无暇赴死》震撼来袭，敬请期待！