《007：无暇赴死》发布“邦德任务”特辑，丹尼尔·克雷格十四年007生涯得到高燃回顾。

















2020年，令邦德无暇赴死的终极任务也即将大幕拉开，新装备新角色新挑战，敬请期待！





















十四年来，邦德在皇家赌场中起死回生，从量子危机里拯救世界，在天幕庄园浴火奋战，从幽灵党阴谋中突出重围，一系列的惊险谍战让观众大呼过瘾。丹尼尔主演的这四部007电影在全球也斩获近32亿美元票房，广受欢迎。





























敌我难分的世界里，詹姆斯·邦德终极任务绝境上阵，2020年，《007：无暇赴死》震撼来袭，敬请期待！