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时光早报：漫威《黑寡妇》或推迟上映

"曼达洛人"第2季预告 影院上座率提升至75%

2020-09-16 08:52:56 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 尤达宝宝回来了！《曼达洛人 第二季》首曝预告



《曼达洛人》第二季先导预告

　　《星球大战》衍生剧《曼达洛人 第二季》首曝预告，佩德罗·帕斯卡、卡尔·韦瑟斯、吉娜·卡拉诺等主演及尤达宝宝均将回归。本剧将于10月30日登陆Disney+。

　　《曼达洛人》由乔恩·费儒操刀剧本，并担任制片。故事发生在《星球大战：绝地归来》死星陨落的五年后，距离《星球大战：原力觉醒》（2015）的故事还有25年。该剧去年底随Disney+上线后，口碑大爆，备受好评，尤达宝宝也成为新晋“网红”。
02.末日怪兽片《爱与怪物》曝中字预告



《爱与怪物》中字预告

　　迪伦·奥布莱恩(《移动迷宫》《少狼》《大黄蜂》)主演的末日怪兽片《爱与怪物》首曝预告片（时光网独家中字），非常欢乐。

　　有华人血统的女星杰西卡·亨维克(《铁拳》《权力的游戏》)、《复仇者联盟3》的“小卡魔拉”阿丽亚娜·格林布拉特、“勇度”迈克尔·鲁克等也参演。肖恩·利维(《博物馆奇妙夜》《铁甲钢拳》)制片，将于10月16日上线视频点播。

　　影片据称风格结合《僵尸之地》和约翰·修斯的青少年电影，讲述一场“怪物末日”迫使所有人类转到地下殖民地居住，此事件7年后，男主Joel Dawson(奥布莱恩)终于联系到了高中女友Aimee(亨维克)。为了团聚，他去到地表，和一只英勇的狗狗及两个人(鲁克和格林布拉特)成了队友，在他们的帮助下，Dawson要努力穿越怪兽横行的后末世，寻找真爱。
03.漫威《黑寡妇》或推迟上映



　　《信条》北美市场票房惨淡，让好莱坞大片回归影院的步伐又犹豫了。

　　外媒《综艺》报道，据多名知情人士透露，迪士尼可能会推迟原定于11月6日上映的漫威超级英雄电影《黑寡妇》。另外，迪士尼还在探索皮克斯新片《灵魂》的发行选择，这部动画电影仍计划在11月20日上映，但不太可能按原定的宣发节奏来走。有传闻称，迪士尼也有可能让该片上线Disney+，不过一名内部人士否认了该说法。
04.杰克吉伦哈尔新片来了



　　外媒报道，杰克·吉伦哈尔将主演新片《罪人》，改编自2018年古斯塔夫·莫勒执导的同名丹麦电影，安东尼·福奎阿执导，这是两人自《铁拳》后再合作。

　　尼克·皮佐拉托(《真探》《豪勇七蛟龙》)执笔剧本，故事发生在911调度呼叫中心的一个早上，接线员乔·拜勒试图拯救一个处于严重危险中的来电者，但他很快发现事情并非表面所见，面对真相是唯一的出路。

01. 赵婷执导《骑士》确定引进


　　宋丹丹继女赵婷导演的电影《骑士》确认引进中国内地，档期待定。该片聚焦美国西部的印第安族群，讲述一名年轻牛仔在坠马受伤后接受了开颅手术，但他仍然对热爱的斗马运动念念不忘，于是不顾风险欲继续坚持梦想的故事。

      赵婷执导的新片《无依之地》刚在威尼斯电影节拿下最高大奖金狮奖，旧作《骑士》曾于2018年在北美上映。
02.全国影院上座率提升至75%


　　据中国电影发行放映协会最新发布的《电影放映场所恢复开放疫情防控指南(第三版)》，“观众进出管理”一项中指出“原则上每场上座率不得超过75%”，意味着影院上座率上限进一步提高。

      该指南将于9月25日起实行，将适用于当日上映的《夺冠》及后续的国庆档电影。

01.裘德洛第六度当爹



　　近日，47岁裘德·洛接受采访确认32岁爱妻Phillipa Coan已经生下宝宝，这是俩人的第一个孩子，不过也是裘花第6个孩子。俩人于2015年首次被曝光恋情，并于去年5月结婚。

　　此前裘德·洛与第一任妻子Sadie Frost有三个孩子，并与Samantha Burke有两个女儿。
02.Cardi B正式申请离婚



　　据外媒，歌手Cardi B已向法院提交申请，与丈夫、说唱歌手Offset离婚，结束近三年的婚姻生活，并提出想获得两岁女儿的主要监护权，希望Offset支付子女抚养费。

　　她还在申请文件中明确表示，他们没有和解的希望。两人2017年秘密结婚，2018年12月Cardi B宣布离婚，同月又复合，2019年还一起出席格莱美。 ​

   编辑：飒飒

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关键词： 时光早报
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