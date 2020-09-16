据中国电影发行放映协会最新发布的《电影放映场所恢复开放疫情防控指南(第三版)》，“观众进出管理”一项中指出“原则上每场上座率不得超过75%”，意味着影院上座率上限进一步提高。

宋丹丹继女赵婷导演的电影《骑士》确认引进中国内地，档期待定。该片聚焦美国西部的印第安族群，讲述一名年轻牛仔在坠马受伤后接受了开颅手术，但他仍然对热爱的斗马运动念念不忘，于是不顾风险欲继续坚持梦想的故事。

01.裘德洛第六度当爹





此前裘德·洛与第一任妻子Sadie Frost有三个孩子，并与Samantha Burke有两个女儿。

02.Cardi B正式申请离婚















她还在申请文件中明确表示，他们没有和解的希望。两人2017年秘密结婚，2018年12月Cardi B宣布离婚，同月又复合，2019年还一起出席格莱美。 ​