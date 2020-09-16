







迪伦·奥布莱恩扮演乔本来有着幸福的家庭和甜美的女朋友（杰西卡·亨维克扮演），但怪物杀掉了父母，原本胆小的他发誓要把女朋友找回来。

影片讲述怪物降临的末日世界，男主角为找回女朋友，带着一条狗和几个伙伴一起打怪物。从预告来看，这部片似乎并没那么严肃，将于10月16日在线点播。