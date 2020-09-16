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为了找回女朋友 在末日世界打怪物

迪伦奥布莱恩主演《爱与怪物》曝中字预告

2020-09-16 09:25:12 来源：Mtime时光网

这一部打怪物的电影颇有喜剧色彩。


　　时光网讯 又一部末日怪物题材来了，今日由迪伦·奥布莱恩杰西卡·亨维克迈克尔·鲁克主演的《爱与怪物》曝光预告（时光网独家中字）。

　　影片讲述怪物降临的末日世界，男主角为找回女朋友，带着一条狗和几个伙伴一起打怪物。从预告来看，这部片似乎并没那么严肃，将于10月16日在线点播。

　　《爱与怪物》原名《怪物问题》，由新人Michael Matthews执导，从设定来看和出品方派拉蒙的另一部《寂静之地》有一点点类似，怪物毁掉了世界，只有小部分活下来躲在地下，幸存者分散在各地庇护所里，想要彼此拜访就要冒着被怪物吃掉的风险。

　　迪伦·奥布莱恩扮演乔本来有着幸福的家庭和甜美的女朋友（杰西卡·亨维克扮演），但怪物杀掉了父母，原本胆小的他发誓要把女朋友找回来。
艾米由英国女星杰西卡·亨维克出演

　　迪伦·奥布莱恩出演过《移动迷宫》系列，大家应该很熟悉。而洁西卡·亨维克，中文名李玉，是一位英国女演员。她曾在《权力的游戏》中饰演娜梅莉亚·沙德，《星球大战：原力觉醒》中的Jessika Pava，在漫威电视剧《铁拳》《捍卫者联盟》扮演科林·温。

　　亨维克在英国出生长大，母亲是新加坡华裔，父亲则是赞比亚-英国人。接下来她还会在《黑客帝国4》《哥斯拉大战金刚》中亮相，是很有前途的华裔女演员。
"勇度"迈克尔·鲁克也有出演

   编辑：小火纸

关键词： 迪伦奥布莱恩 爱与怪物 杰西卡亨维克 中字预告 派拉蒙
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爱与怪物

爱与怪物 (2020)

0.0

导演：迈克尔·马修斯

主演：迪伦·奥布莱恩

在线播放

迪伦·奥布莱恩

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Dylan O'Brien

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杰西卡·亨维克

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Jessica Henwick

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