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战地纪实电影《蓝色防线》北京首映

维和部队官兵：精忠报国，为国出征

2020-09-16 09:28:50 来源：Mtime时光网

《蓝色防线》为中国赴南苏丹维和步兵营全体官兵亲历记录，真实展现了我国第一支成建制维和步兵营，在南苏丹执行维和任务期间，在战火纷飞中保护当地难民营安全的故事。
      时光网讯 日前，即将于9月18日全国上映的战地纪实电影《蓝色防线》在北京举办“以国之名守护和平”首映礼。

      电影中的杨根思部队维和战士鲁成军、刘健、付晓飞、姚道祥、陈秋岑、杜希林等也再度重聚，分享了很多电影之外未被记录的真实维和故事。

      《蓝色防线》为中国赴南苏丹维和步兵营全体官兵亲历记录，历经五年（2015-2019）跟踪拍摄，横跨中国和非洲大陆，真实展现了我国第一支成建制维和步兵营，在南苏丹执行维和任务期间，在战火纷飞中保护当地难民营安全的故事。

      电影中所展现的第二批赴南苏丹维和步兵营，主体是从“杨根思部队”抽调组成，“杨根思部队”更是从抗美援朝时期就立下赫赫战功的英雄部队。首映礼上，曾经亲历电影记录全过程的杨根思部队维和战士，鲁成军、刘健、付晓飞、姚道祥、陈秋岑、杜希林等，身穿维和部队制服亲临现场，这是部分战士自退伍后首度与老战友们重聚，为观众们分享了他们参与维和行动的初衷及收获，共话军人使命以及那些一生难忘的维和记忆。

      谈及为什么大家都自愿参加维和行动，曾任我国第二批赴南苏丹维和步兵营政治教导员的鲁成军表示，所有人的初衷就是精忠报国、为国出征。在和平时期，选择去南苏丹这样一个最危险的国家，去接受生与死的考验、血与火的洗礼，才能真正检验出中国军人的精神。而当最终圆满完成了为期一年的维和任务后，大家最大的收获和体会，就是我们80后、90后这些年轻的官兵靠得住，他们懂得报效国家，在国家需要的时候，不怕牺牲，勇于奉献。

      而谈到中国军人为什么在其他国家工作人员已经撤离的情况下，始终坚守在战争第一线，且能高标准完成任务，鲁成军更铿锵有力的表示，就是因为在生命的天平上，军人使命高于一切，矢志不移坚定维护世界和平的信念甚至超过生命。从长津湖畔到朱巴山下，杨根思部队的精神旗帜从未倒下，这就是对第二批赴南苏丹维和步兵营全体官兵的最高褒奖。

      同时，鲁成军的儿子和妻子也来到现场。当年那个问爸爸“你不会挂了吧”的稚儿，已经如爸爸所愿，健康成长为一个高大少年，更向爸爸献上了其亲手绘制的礼物——“我眼中的维和爸爸”素描画，作为爸爸参与维和行动的纪念，将爸爸人生中最帅最高大英勇的形象永远留住。

      现场，鲁成军亲口朗读给妻子孩子写下的战前家书。写下这封家书的时刻，正是2016年7月10日南苏丹局势急剧恶化之时，在信中，他写道：“我们全营的人都会有生命危险。作为军人就已经有牺牲的准备，你们也应该有这方面的准备，所以要坚强，不要哭。”他在信中感谢妻子的多年付出：“这么多年跟着我。因为是军人照顾不上家，也照顾不上你，让你辛苦了。”他对儿子殷殷叮嘱：“要健康成长，不仅身体健康，更重要的是要有一个好的意志品行，要正直善良。要乐观向上，遇到任何困难，都不能退缩。都要积极，再难的事也不能当逃兵。”对待父母，更是想要隐瞒，不想让老人受刺激。这些对家人发自肺腑的叮咛嘱托，真诚质朴间洋溢的是浓浓亲情与拳拳孝心。

   编辑：羊羊

关键词： 蓝色防线
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导演：尚昌仪

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