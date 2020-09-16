10位合作导演讲述与电影结下的不解情缘为引，华谊公布了18部涵盖各种类型题材的最新影片。

时光网讯 今日，华谊兄弟发布了“H计划”第七季片单，以冯小刚、管虎、贾樟柯、陆川、张家鲁、李蔚然、潘安子、陈正道、田羽生、常远10位合作导演讲述与电影结下的不解情缘为引，公布了18部涵盖各种类型题材的最新影片。

此次H计划第七季的片单，将分为五个篇章：铭记时代荣光，主要融合了歌颂中国精神的情怀大片、记录社会时代变迁的作品和追忆红色经典的故事；人间烟火百态，主要为现实主义题材，是或温暖或治愈的故事；突破想象极限，主要为华谊兄弟多年来极为擅长的工业化商业大片；点亮动画梦想，是华谊兄弟在动画领域的深耕与尝试；远瞻国际视野，主要为华谊兄弟在世界范围内的新项目合作。

导演杨枫将带来他的新作《铁道游击队1939》。铁道游击队一直是中国老中青三代观众共同的爱国记忆，影片再次将老百姓家喻户晓的红色经典搬上大银幕。

贾樟柯将带来新作《一直游到海水变蓝》，这部今年入围柏林特别展映单元的纪录片，将通过描绘当代中国的人文往事，为观众谱写出反映时代洪流的动人篇章。





潘安子导演将带来他的最新影片《中国试飞师》，故事以中国独立完成高难度“眼镜蛇机动”动作第一人——“试飞英雄”李中华的生平事迹为蓝本，讲述了“和平时期距离死亡最近的人”中国空军试飞师的故事。

《春天一岁》是冯小刚导演的最新力作，这也是华谊兄弟与冯导自《没完没了》以来，携手合作的第16部电影。





田羽生将为大家带来喜剧新作《一条龙》。影片聚焦走出高墙后的刑满释放人员，面对滞后、隔阂、审视和迷茫将如何开启重生的创业之路，乘风破浪笑看冷暖人间。





曹保平导演12年前与华谊兄弟合作过《李米的猜想》之后，再度回归。新作《涉过愤怒的海》由黄渤携手周迅联袂呈现，跨越仇恨，抵达爱与宽恕的彼岸。

陈正道导演今年带来了他的新作《未来的未来》。近年来沉浸在悬疑题材的陈导，再次出手讲述青春故事：通过一位少女的眼睛，带你重走青春之路，揭开谎言下的青春秘密，让无法诉说的少年情愫徐徐展现。





首次担任导演的常远，带着他的新喜剧《温暖的抱抱》加入了今年的H计划。影片定档12月31日，常远、李沁、沈腾、乔杉、马丽、艾伦等组成全新喜剧阵容。

陈国富、张家鲁监制，李蔚然导演的《侍神令》携手陈坤、周迅重磅亮相，这是现象级手游的首次真人化。

陆川打造集科幻、动作、冒险、灾难多种类型元素为一身的《749局》。这部少年气十足的电影在以王俊凯为核心的演员阵容上，为大家带来悬疑紧张的冒险故事，热血澎湃的动作场面，少年成长的故事内核，以及浪漫的情节元素。

周星驰导演的《美人鱼》曾经以33.9亿票房创造中国影史纪录，摘得2016票房年冠。此次王牌IP系列新作《美人鱼2》将会全面升级，脑洞大开，相信星爷定会再续爆笑奇迹。

华谊兄弟一直重视动画市场的开发，本季H计划将推出由大卫·西维尔曼导演的动画《拯救菲拉萌》，带领观众跟随超萌物种一起穿梭时空，看废柴兄妹如何拯救灭绝族群。





罗伯·明可夫导演带来的动画《刀锋贱客》充满喜剧与动作元素，好莱坞动画班底将为我们打造出贱萌猫狗的爆笑武侠江湖。





同样由好莱坞超强动画团队操刀制作，马克·巴尔多执导的《摇滚藏獒2》也将再续追梦传奇。

继《后天》《2012》之后，罗兰·艾默里奇将联手华谊兄弟，掌舵灾难科幻大片《月球陨落》（Moonfall）。影片将呈现在月球偏离轨道，即将与地球相撞的存亡之际，人类如何力挽狂澜，完成殊死一搏。

影史全球票房最高纪录创造者《复仇者联盟》系列导演罗素兄弟，在创造漫威宇宙传奇终章之后，将与华谊兄弟一起带来最新力作《谢里》（Cherry），这部改编自伊战老兵真实事件的电影，将联手“荷兰弟”汤姆·霍兰德展现战后的人心伤痛。





《胜利号》由《狼少年》导演赵圣熙执导，宋仲基、金泰梨担纲主演，影片以宇宙为宏大背景，为观众描绘在星球之间穿梭的冒险故事。





华谊兄弟H计划第七季完整片单：











1. 铭记时代荣光

《铁道游击队1939》

《中国试飞师》











2. 人间烟火百态

《春天一岁》

《一条龙》

《未来的未来》











3. 突破想象极限











4. 点亮动画梦想

《拯救菲拉萌》

《刀锋贱客》

《摇滚藏獒2》











5. 远瞻国际视野

《月球陨落》