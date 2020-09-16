关于青春的故事，永远都讲不完。















此次发布的定档预告中，新转学来到解放碑中学的乖乖女安然（张婧仪饰）和天之骄子马田（梁靖康饰）一起发出了灵魂拷问：“你看，他们到底是一群什么样的人啊？”





而随着这句问话，本剧也向观众揭开了角色的面纱：老狗（彭昱畅饰）“坏事做尽”、大力娇（周依然饰）“居然那么勇敢”、咪咪（张宥浩饰）“公然表白”、大嘴（郭丞饰）“教别人泡妞”，短短几个镜头将“大兴村四兄弟”中二魂燃烧的一面，活灵活现地呈现在观众面前。









90后编剧里则林带着风犬故事的雏形闯入导演张一白的视野，在将这个故事影像化的创作之路上，两人惊奇的发现不仅同为重庆人，竟然还都曾就读于重庆29中，是跨越时代的中学同学。





在这所位于重庆解放碑闹市区中学的天空之下，导演和编剧分别度过了自己热辣滚烫的青春，两代人的青春既有相似合拍之处又有截然不同的时代背景。





这个机缘巧合催生了这部剧的诞生，也丰富了这部剧的情节内容。而20年来专注电影领域没有剧集作品的张一白，也认为如今的线上流媒体带来了拍剧的新模式：“流媒体突破了电影与电视剧的时长限制，给了我时间和表达的自由。”





据悉，本剧总共只有16集，却耗时夏、冬两季，在重庆实地取景拍摄。这浓缩的16集篇章，横跨了几位少年高中一年的经历，交织了学校、家庭、社会中关于友情、亲情、感情如何面对成长过程不可回避的种种问题的多重奏故事。









