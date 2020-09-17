《邻里美好的一天》发布了全新“希望”版预告，伴随着畅快振奋的音乐，观众们也看到了汤姆·汉克斯对于这位传奇主持人的诠释。

时光网讯 由玛丽埃尔·海勒执导，汤姆·汉克斯、马修·瑞斯、苏珊·卡莉奇·沃森、克里斯·库珀主演的暖心新片《邻里美好的一天》发布了全新“希望”版预告，奥斯卡影帝联手艾美奖视帝一起用善意点亮2020，为微凉的初秋送上一丝暖意。





有网友表示，在预告中感受到了人性的善意与振奋的希望，更有不少资深影迷将该片列为9月必看片单并表示强烈推荐。影片火热预售中，将于明日全国上映。







《时代周刊》盛赞这是“时代需要的电影”





善意随光影流动

希望从银幕涌出





汤姆·汉克斯饰演的罗杰斯先生，角色原型是美国家喻户晓的儿童节目主持人，罗杰斯先生最常说的一句话就是“你就是最好的自己，你本身就值得被爱”，并将这个信念贯彻一生。在多达895集的《罗杰斯先生的左邻右舍》节目中，他用木偶戏和音乐的形式，为孩子们创造了一个温暖、友好、善良的空间。





同时他也会花时间去倾听、理解并与孩子们建立联系，向孩子们谈论死亡、战争、离婚以及种族歧视和超级英雄的含义，帮助儿童观众解决成长过程中的困扰，陪伴一代又一代美国儿童的成长。







年度温暖治愈之作，用善意点亮2020





在最新发布的“希望”版预告中，伴随着畅快振奋的音乐，观众们也看到了汤姆·汉克斯对于这位传奇主持人的诠释。他鼓励患病的儿童“我相信你的内心一定十分强大”，安慰受伤的记者罗伊德：“我敢肯定，如果你的母亲能看到你现在的样子，一定会为你骄傲”，他向世界释出善意，用温暖的话语和真诚的笑容感染了身边的每一个人，同时更打动了银幕前的观众。





真切动人的演绎

时代需要的电影





《邻里美好的一天》海外口碑评价极高，烂番茄评分高达 95%，《时代周刊》更是将其评为年度十佳影片，《美国好莱坞新闻前线》盛赞这是一部“时代需要的电影”。不仅如此，国内观众也被这部影片所释放出的善意与希望深深打动，早前影片在北影节特别展映时就有观众表示这是最适合在当下观看的电影：“这部电影洋溢着积极温暖的情绪，人与人之间流动着真挚的善意，让人感觉备受鼓舞” 。







影帝汤姆·汉克斯演绎传奇主持人罗杰斯先生





2020年现实突变所产生的无力感让大家的内心变得敏感脆弱，无形的压力降临到了每个人的生活里，不少人与影片中的记者罗伊德一样，承受着难以缓解的压力和无处释放的情绪。





而《邻里美好的一天》讲述的正是一个如何获得“心灵治愈”的故事，愤世嫉俗的记者罗伊德在采访罗杰斯先生的过程中，逐渐被罗杰斯先生言行中流露出的善意影响，最终重拾了追求美好生活的勇气。善意虽小，却可点亮世界，在这个注定不平凡的年份里，就让《邻里美好的一天》治愈你心中的遗憾与烦恼，重燃面对生活的勇气与热忱。







《邻里美好的一天》海外口碑评价极高





《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限 公司发行、译制，腾讯影业协助推广并参与全球投资。该片由玛丽埃尔·海勒导演，汤姆·汉克斯、马修·瑞斯、苏珊·卡莉奇·沃森、克里斯·库珀主演。电影将于明日正式上映！让所有的噩梦都有天亮的出口，让所有的挣扎都有平息的酣梦，等你一起在影院重拾美好！