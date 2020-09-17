网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

哈利波特游戏《霍格沃茨遗产》曝预告

故事定位在19世纪 2021年开始发售

2020-09-17 12:13:13 来源：Mtime时光网

哈利波特的这款游戏不知道可玩性怎么样？


　　时光网讯 除了《蜘蛛侠：迈尔斯·莫拉雷斯》，昨晚PS5发布的几款游戏预告中《霍格沃茨遗产》也是和电影关联较大的。这款《哈利·波特》周边游戏由华纳游戏出品，故事定位在1800年代。



　　从曝光的预告来看，玩家将以霍格沃茨魔法学校学生身份参与游戏，这个角色掌握着一个古老秘密的钥匙，这个秘密可能会把魔法世界撕裂。玩家必须建立同盟，与黑巫师作战，决定魔法世界的命运。

　　据悉，这款游戏将于2021年上市。除了PS5，PS4, PS4 Pro，包含Xbox Series X 、Xbox One X和PC都可以玩。


   编辑：小火纸

关键词： PS5 游戏 哈利波特 霍格沃茨遗产 预告
关注时光网微信

相关电影/影人

霍格沃茨遗产

霍格沃茨遗产 (2021)

0.0

在线播放

哈利·波特与魔法石

哈利·波特与魔法石 (2001)

8.2

导演：克里斯·哥伦布

主演：丹尼尔·雷德克..

在线播放

会员评论 (9)

发表

本周热读

1

她是“花木兰”背后的女人

刘亦菲替身演员曝光 古装形象惊艳

6
这位网名“六压七”的演员体形和刘亦菲十分相近，古装扮..
2

真人版《花木兰》完全没优点吗？

时光编辑部辩论会 “木兰”到底败在哪里

《花木兰》有哪些优点？哪些缺点？除了下文中提到，也欢..
3

华人导演赵婷新作夺威尼斯最高金狮奖

日本黑泽清获最佳导演 "白寡妇"摘影后

恭喜华裔导演赵婷获得认可，希望能入围明年奥斯卡。
4

“美国队长”回应误发私密照

“既然我已经引起了你们的注意……”

“美队”克里斯·埃文斯在私照风波后首次在社交媒体上..
5

《花木兰》国内首日票房5540万

大盘1.21亿不及上周五 《八佰》升居影史14名

《花木兰》以比较明显的优势登顶单日冠军，首日成绩也和..

查看更多