





从曝光的预告来看，玩家将以霍格沃茨魔法学校学生身份参与游戏，这个角色掌握着一个古老秘密的钥匙，这个秘密可能会把魔法世界撕裂。玩家必须建立同盟，与黑巫师作战，决定魔法世界的命运。





据悉，这款游戏将于2021年上市。除了PS5，PS4, PS4 Pro，包含Xbox Series X 、Xbox One X和PC都可以玩。





