第一期“电影与文学”沙龙成功举办；第二期“电影与戏剧”即将开启。

时光网讯 9月11日，北京国际电影节·第27届大学生电影节隆重推出跨界对话沙龙活动，首场跨界对话沙龙围绕电影与文学议题展开。

























戴锦华老师在对谈中提到，文学和电影在叙事上具有相似性，但媒介和语言系统完全不同。电影美学革新和文学革新生发自同样的精神土壤，二者互相影响、彼此启发。





冉平老师认为，文学创作和商业电影创作有着各自的表意系统，文学作者向影视领域跨界时必须转换身份与思维，按照类型电影的套路进行创作和精准计算，而这往往对文学性造成伤害。





张越老师就非虚构文学和纪录片的异同发表了看法，并就影视作品的女性刻板印象问题与嘉宾们展开讨论。





梁鸿老师表示，电影评价需涵盖多个维度，商业电影的市场意义和艺术电影的思想性、影像意义均应被纳入考量范畴。











北京国际电影节·第27届大学生电影节邀请来自文学界、电影界的著名学者与业界专家展开跨学科、跨领域的对话，在深度交流中碰撞思想的火花，从独特视角出发重新审视电影与文学之间的关系，助推电影学术与实践的发展，不断打破思维界限，展望电影与文学互哺的未来趋向。





第二期跨界对话沙龙活动将围绕“电影与戏剧”为议题开展，拟邀请著名戏剧导演王晓鹰老师、央视著名主持人张越老师、北京师范大学艺术与传媒学院教授田卉群老师、北京央华时代文化发展有限公司创始人王可然老师等出席活动，并预计在9月18日播出。更多精彩，敬请期待！





