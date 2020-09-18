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去年D23展会上，漫威影业CEO凯文·费奇率先公布了这个项目，他表示：“布鲁斯·班纳不再是唯一的绿巨人了，詹妮弗·沃特斯也是绿巨人，她是律师，而且她将在我们风格全新的剧集中亮相。”





















