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时光早报：《异星灾变》续订第二季

"女绿巨人"确定主演 "神奇女侠2"日版预告

2020-09-18 08:52:39 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 梦工场动画《疯狂原始人2》首曝海报&预告前瞻



　　梦工场动画《疯狂原始人2》首曝海报和预告前瞻，首支预告宣布将于下周一发布！影片刚提档至11月25日感恩节档期北美上映。 

　　首部配音卡司尼古拉斯·凯奇、艾玛·斯通、瑞恩·雷诺兹、凯瑟琳·基纳、克劳斯·利特曼以及克拉克·杜克将悉数回归。曾参与《里约大冒险》《天才眼镜狗》配音的女演员莱斯利·曼恩将加入阵容。

　　第一部《疯狂原始人》于2013年上映，曾获得奥斯卡提名，并在全球席卷超过5.8亿美元票房，在中国获得奖金4亿人民币票房。
02.漫威剧集《女绿巨人》剧集选中女主角


　　据多家外媒报道，Disney+漫威剧集《女浩克》（女绿巨人）选中了女主角，曾出演《女子监狱》《黑色孤儿》的加拿大女星塔提阿娜·玛斯拉尼将出演，消息传出后在MCU扮演绿巨人的马克·鲁法洛发推表示：“欢迎来到大家庭！”。

　　去年D23展会上，漫威影业CEO凯文·费奇率先公布了这个项目，他表示：“布鲁斯·班纳不再是唯一的绿巨人了，詹妮弗·沃特斯也是绿巨人，她是律师，而且她将在我们风格全新的剧集中亮相。”
03.《异星灾变》续订第二季



　　雷德利·斯科特科幻剧集《异星灾变》宣布续订第二季。该剧第一季播出后大火，成为HBO Max平台自5月份推出以最热的原创剧集。

　　《异星灾变》第一季共10集，9月3日首播，本月末将迎来大结局。
04.罗伯特帕丁森新冠病愈《蝙蝠侠》复工


　　近日罗伯特·帕丁森被拍到在伦敦街头和女友亲密接吻，似乎新冠病症已经完全康复。狗仔队的照片刚出街，华纳就官宣《蝙蝠侠》在英国的拍摄正式恢复。影片将于2021年10月1上映。

　　北京时间9月4日，据Deadline、《名利场》等外媒报道，新版《蝙蝠侠》电影男主罗伯特·帕丁森确诊感染新冠。华纳兄弟表示《蝙蝠侠》剧组中有一名员工感染了新冠，导致拍摄暂停但未透露其具体身份。

　　这条新闻距今已经过去14天，看来罗伯特·帕丁森已经完全康复了。 ​​​​

01.《神奇女侠2》曝日版预告



　　DC大片《神奇女侠2》曝光日本正式预告，有不少新镜头，主要角色全部登场！影片将于12月25日圣诞节在北美、日本同步上映。

　　第一部《神奇女侠》中的故事结束后，戴安娜（盖尔·加朵饰）又在人间生活了60多年，续集中的时间来到了上世纪80年代，那也是好莱坞最有趣的年代之一。虽然这段日子看上去离我们有点儿远，但其实当时发生的一切，要比我们想象中的更加与时俱进。
02.第33届东京国际电影节公布官方海报



　　第33届东京国际电影节公布官方海报，由佐佐木宏、滨边明弘、蜷川实花共同创作。樱花绽放，相信电影的力量。本届电影节将于10月31日至11月9日举办。


   编辑：飒飒

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关键词： 时光早报
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