汤姆·汉克斯主演《邻里美好的一天》，今日发布了多张“金句”长图。

时光网讯 本周最暖心新片《邻里美好的一天》今日正式登陆全国院线，影片由玛丽埃尔·海勒执导，奥斯卡影帝汤姆·汉克斯、艾美奖视帝马修·瑞斯、实力派演员苏珊·卡莉奇·沃森、克里斯·库珀主演，好莱坞金牌制片团队尤瑞·亨利、彼得·萨拉夫、马克·图勒特布、利亚·霍尔泽制作。





讲述了愤世嫉俗的记者罗伊德在采访传奇主持人罗杰斯先生的过程中，逐渐被罗杰斯先生言行中流露出的善意影响，最终与自己的内心和解，重拾美好的故事。





汤姆·汉克斯变身“金句王”

句句戳心用善意温暖世界





《邻里美好的一天》今日暖心上映 《邻里美好的一天》改编自真实故事，其中大部分人物都有真实的角色原型，汤姆·汉克斯饰演的是美国家喻户晓的儿童电视节目主持人罗杰斯先生。他的节目《罗杰斯先生的左邻右舍》从1968年到2001年整整播放了33年，陪伴一代又一代美国儿童的成长。





在这多达895集的节目里，他不仅会花时间去倾听和理解孩子们，给他们带来快乐，还会与孩子们谈论许多大人不愿意告诉他们的事，比如死亡、战争、离婚以及种族歧视和超级英雄的含义。





在现实中，罗杰斯先生充满善良和智慧的话语照亮了许多迷茫者前行的道路，而在电影里，汤姆·汉克斯也变身成为这样一位“金句王”。他不仅将善意带给了孩子们，告诉他们“你就是最好的自己，你本身就值得被爱”，更是将善意带进了成年人的生活中。他告诉年轻的父母：“我们最大的错误就是忘记自己的童年，回想自己当年的感受，你就知道如何对待你的孩子。”





他告诉疲惫的大人：“我不认为人能够经历成长，除非他真实的自我能够完全地被接纳。”他告诉沉迷于揭露名人黑暗面的罗伊德：“名声不过是一个词语，重要的是拥有它的借此来做什么，而我们尝试用它鼓励孩子们用积极的方式面对自己的感受。”





在当下飞速发展的社会里，无论是成年人还是孩子都应对着越来越多的难题，并且经常感到迷茫或被误解，而罗杰斯先生20多年前留下的金句依然历久弥新，它通过电影《邻里美好的一天》“重生”，带给这个世界源源不断的美好。





好莱坞金牌班底倾力打造

完美还原“国民童年回忆”





汤姆·汉克斯金句台词探讨“死亡” 《邻里美好的一天》由曾制作过经典电影《阳光小美女》的金牌好莱坞制片团队彼得·萨拉夫、马克·图勒特布与曾获得三项奥斯卡提名影片《你能原谅我吗》的导演玛丽埃尔·海勒联手打造，每一个细节都透露出了制作团队的严谨和用心。





比如电影中完美还原了《罗杰斯先生的左邻右舍》的一个重要仪式，在节目开始时罗杰斯先生会一边唱歌一边换上红色羊毛开衫和帆布运动鞋。制作团队为了重现与当年相同的毛衣质感，甚至在纽约找到一个在剧院工作的传统手工编织者，手工制作了影片中的那些毛衣。





制作团队对还原美国“国民童年回忆”的用心不仅体现在细节中，更是展现在了每一处场景里。在决定到哪里去拍摄《邻里美好的一天》时，他们就立刻去到了罗杰斯先生的家乡——宾夕法尼亚州的匹兹堡，也是《罗杰斯先生的左邻右舍》最早的拍摄地。





匹兹堡的拉筹伯中心提供了关于当年节目的大量信息，帮助节目组用老照片还原重建了从客厅里的窗帘和沙发，到“虚幻之地”里的城堡的整个片场。道具组甚至找到了最初用于拍摄节目的池上HK-323相机，为电影制作带来更多的真实性。





制作团队的精益求精加上主演们的出色演绎，才完成了这部在烂番茄评分高达95%的口碑佳作。这是一部获得《时代周刊》年度十佳影片的电影，也一个寻找“心灵治愈”的故事，在这个特殊的年份里，就让《邻里美好的一天》治愈你心中的遗憾与烦恼，重燃面对生活的勇气与热忱吧。





《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制，腾讯影业协助推广并参与全球投资，今日全国上映！一次温暖治愈的“心灵spa”就在电影院等你！

编辑：甄甏甏