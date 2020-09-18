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罗伯特帕丁森新冠病愈《蝙蝠侠》复工

街头亲吻女友 距离染病新闻出炉刚好14天

2020-09-18 09:16:01 来源：Mtime时光网

毕竟是蝙蝠侠，新冠？小Case啦！
对年轻人而言 新冠似乎没啥好怕的（图源见水印）

　　

先导中字预告

时光网讯 近日罗伯特·帕丁森被拍到在伦敦街头和女友亲密接吻，似乎新冠病症已经完全康复。狗仔队的照片刚出街，华纳就官宣《蝙蝠侠》在英国的拍摄正式恢复。影片将于2021年10月1上映。

　　北京时间9月4日，据Deadline、《名利场》等外媒报道，新版《蝙蝠侠》电影男主罗伯特·帕丁森确诊感染新冠。华纳兄弟表示《蝙蝠侠》剧组中有一名员工感染了新冠，导致拍摄暂停但未透露其具体身份。

　　这条新闻距今已经过去14天，看来罗伯特·帕丁森已经完全康复了。 ​​​​

   编辑：小火纸

关键词： 罗伯特帕丁森 新冠疫情 蝙蝠侠 复工
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蝙蝠侠

蝙蝠侠 (2021)

0.0

导演：马特·里夫斯

主演：罗伯特·帕丁森

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罗伯特·帕丁森

罗伯特·帕丁森

Robert Pattinson

职业：演员 | 制作人

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