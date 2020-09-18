北京时间9月4日，据Deadline、《名利场》等外媒报道，新版《蝙蝠侠》电影男主罗伯特·帕丁森确诊感染新冠。华纳兄弟表示《蝙蝠侠》剧组中有一名员工感染了新冠，导致拍摄暂停但未透露其具体身份。





这条新闻距今已经过去14天，看来罗伯特·帕丁森已经完全康复了。 ​​​​