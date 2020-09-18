国漫电影《木兰：横空出世》片尾曲《木兰心》正式上线，由实力唱将张碧晨倾情献声。







时光网讯 近日，国漫电影《木兰：横空出世》片尾曲《木兰心》正式上线，由实力唱将张碧晨倾情献声。片尾曲不同于主题曲“霸气豪迈”的主风格，融合《木兰辞》的戏曲独白和一段琵琶独奏，展现了木兰柔情细腻的一面，令不少网友直呼“戳心泪目”。





国漫电影《木兰：横空出世》最新定档10月3日，影片作为国产动画电影和经典传统IP的创新之作，在尊重原著的基础上大胆改编，对木兰形象作出新时代的诠释，赋予其更加浓郁的中国味。





张碧晨深情开嗓直抵人心

娓娓歌声道出款款木兰情





《木兰：横空出世》海报 张碧晨作为华语乐坛实力歌手，嗓音尤其温婉动人，对于情感与意境的把控十分到位。此次演唱国漫电影《木兰：横空出世》的片尾曲《木兰心》，张碧晨以柔和却坚韧的嗓音将木兰细腻的内心世界娓娓道来，传递的是木兰经历军中生活时心中的丝丝遗憾和柔情。





此外，歌词也展现了更多关于木兰的情感世界。一方面，是木兰的渴望与遗憾，正如歌词“风起时，雪落时，曾祈愿”“分也罢，合也罢，若遇见”“江湖中，陪伴我唯有凛凛长剑”所言，木兰虽然已久经沙场、历经沧桑，但始终孤身一人，渴望遇到真正懂自己的人，获得心灵的慰藉；





另一方面，歌词“风沙何让女儿情”“关外忠魂齐”展露出木兰随时爆发的“小宇宙”：儿女情长何足挂齿，家国情怀铭记于心。歌曲一经上线，网友纷纷感慨，称感受到了木兰鲜为人知的款款柔情，木兰在沙场上所展现出的“孤勇也显得更加动人了。”





张碧晨再度携手国漫电影

音符流淌间助力国漫崛起





此次张碧晨演唱电影《木兰：横空出世》片尾曲，是继《哪吒之魔童降世》之后，再度与国漫电影深度合作。据悉，张碧晨酷爱二次元文化，因此，她尝试用音乐演绎出木兰在情感中从遗憾、错过到不悔的心声，用歌声探讨木兰作为女性在情感和自我价值上的追求，对电影作出了更深层次和更感性的解读，也为国漫电影《木兰：横空出世》的上映加油助威。





电影《木兰：横空出世》讲述的是木兰作为军中“刺头”，在一次化身“女刺客”潜入敌军的任务中，意外身处困境，险象环生，并踏上探寻背后阴谋之路的故事。影片制作由中国本土团队呕心5年完成，旨在为观众讲述一个满载家国情怀又充满新意的中国木兰故事，传达中国传统文化中真正的木兰精神。





电影《木兰：横空出世》由金川文化、中影股份、大地电影、金逸电影、珠江影业、国影纵横等公司共同出品，并将于10月3日正式登陆全国院线。国庆假期，相约影院，看一个血肉丰满，包含万千情愫的国漫木兰！