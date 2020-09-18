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战地纪实电影"蓝色防线"发新特辑

30年维和征程真实再现 铁骨铮铮护和平

2020-09-18 10:35:31 来源：Mtime时光网

战地纪实电影《蓝色防线》今日上映，片方发布了一支“以国之名”特辑。
　　时光网讯　今日（9月18日），由中国赴南苏丹维和步兵营全体官兵亲历记录的战地纪实电影《蓝色防线》正式上映。今日，片方发布了一支“以国之名”特辑。700位来自杨根思部队的官兵，跨越千山万水，来到世界上最年轻也最危险的国家南苏丹，执行为期一年的维和任务。

以国之名特辑

　　中国军人肩负维护世界和平的国家重托，不仅自身经受住了真实战场残酷的生死考验，成长为共和国的脊梁，更秉承着“天下一家”的大爱情怀，与当地民众守望相助，赢得了信任与依赖。这抹“和平蓝”凝聚为“中国红”，成为中国向世界展示大国担当的国际名片。

为国出征维护世界和平 
生死不惧坚守生命防线 

　　电影《蓝色防线》为中国赴南苏丹维和步兵营全体官兵亲历记录，历经五年（2015-2019）跟踪拍摄，横跨中国和非洲大陆，真实展现了我国第一支成建制维和步兵营，在南苏丹执行维和任务期间，在战火纷飞中保护当地难民营安全的故事。
电影中所展现的第二批赴南苏丹维和步兵营，主体是从“杨根思部队”抽调组成。从长津湖畔到朱巴山下，杨根思部队的精神旗帜从未倒下。


奔赴站位

　　在和平年代，有这样亲临真实战场的机会很不容易。在南苏丹，“真实战场太残酷了，人的命在战争面前就像蚂蚁一样”，这里不是演习，没有彩排，战士们必须经受生与死的考验、血与火的洗礼。当战争的危险逼近，面对家人的担忧与不舍，每个人都自愿写了战前家书，并立下铮铮誓言：既然守在这个地方，不论多危险，也绝不后退，坚决守住阵地。


教小朋友汉语

　　为国出征，是所有中国军人毫不犹豫的选择；为维护世界和平奉献青春和热血，则是中国军人最坚定不移的使命。中国军人用血肉之躯为当地民众筑起生命防线，为深陷战争黑暗中的民众带去了和平的曙光。他们不愧是和平使者，更不愧是中国最强大、最坚不可摧的后盾，向世界全面展示了中国维和军事力量的铁血与担当。 


临时行动基地应急演练

守望相助搭建信任桥梁 
命运与共彰显大国担当

　　中国维和军人是国家对外交往的名片，他们的一言一行都代表着国家的形象。在特辑中，中国维和军人用实际行动得到了当地老百姓的真诚欢迎，赢得了信任与依赖。

　　他们与当地民众守望相助，在战争来临时带领民众去往安全地带，平时则尽自己所能帮助当地民众解决各种困难，比如去医疗义诊、传播中国语言文化等，经过多年的友好相处，许多当地的小朋友和大人，看见中国国旗的时候就会朝你挥手，或向军人大喊着“中国真棒”，或用画笔认真描绘着中国维和战士的英姿。


难民营儿童眼中的维和女兵
 
　　从不信任到信任，再到依赖，这是中国赴南苏丹维和步兵营一步步成长的过程，也是中国不断向世界展示中国力量，坚定履行构建人类命运共同体的大国担当，持续履行负责任大国义务的过程。

浓缩再现30年维和征程 
真实记录激发爱国情怀

　　2020年是中国军队参加联合国维和行动30周年，而《蓝色防线》则是30年来首部以战地纪实的形式，真实展现海外维和行动全貌的院线电影作品，且具有不可复制性。


难民营内部巡逻队

　　本片浓缩再现了30年来中国维和军人在海外坚定不移维护世界和平的高光时刻，并凭借朴素真诚的情感力量，感染了广大观众，让更多人为中国军人而自豪骄傲，为英雄不怕牺牲的大无畏精神而泪目，也让大国担当的爱国情怀更加深植人心。

　　电影《蓝色防线》在映前，举办了一系列高校路演、业内看片、全国点映等超前观影活动，获得了行业内外、各界人士的一致好评，被媒体称赞是继《二十二》后，最能够打动人心的纪录电影。


升国旗仪式

　　几乎所有观众观影后，都是泪流满面，肯定了这部电影所带来的现实意义，就是让国人深刻地认识到，我们的幸福生活离不开这些中国军人的牺牲与奉献，和平年代的英雄更值得钦佩。而军人们亦表示，“不论在什么情况下，只要国家需要，中国军人们都会毫不犹豫的选择出征。”


送别战友

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 蓝色防线
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