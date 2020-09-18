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"阿甘正传"原著小说作者去世享年77岁

电影曾获6项奥斯卡大奖 作者6周内写完小说

2020-09-18 11:51:06 来源：Mtime时光网

《阿甘正传》原著小说温斯顿·格鲁姆逝世，享年77岁。


　　时光网讯　获得包括“最佳影片”在内6座奥斯卡小金人的影史经典之作《阿甘正传》，其原著小说作者温斯顿·格鲁姆在美国阿拉巴马州逝世，享年77岁，更多关于死因的细节并未公布。

　　温斯顿于1944年3月23日出生于美国首都华盛顿DC，在阿拉巴马长大，他的其它的作品还包括《消逝的夏日》《美国西部史：1846-1847》、《在生命之上飞行：王牌飞行员锻造史》等。

原著小说

　　《阿甘正传》是温斯顿1986年创作的小说，在被改编成电影之前，卖了3万册。在电影获得最佳影片、最佳男主角（汤姆·汉克斯）、最佳导演（罗伯特·泽米吉斯）、最佳改编剧本（艾瑞克·罗斯）、最佳剪辑、最佳视觉效果这6项大奖之后，一下卖掉了170万册。

　　电影版《阿甘正传》和原著有不少不同之处，最重要的是删掉了书中阿甘患有“学者综合症”（俗称的“白痴天才”，比如“雨人”）的情节，让阿甘更加“正常化”了。电影剧本改过好几版，但其中有一点保留了下来，就是阿甘对于自己人生的回顾性旁白。

　　温斯顿此前曾在访谈中表示，《阿甘正传》的小说灵感来源与他父亲给他讲过的、关于邻居家小孩儿的故事，那个小孩就是患有学者综合症，温斯顿在6周之内写完了这部小说。

　　温斯顿去世后，他的妻子Susan目前没有公布追悼会的计划。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 阿甘正传 温斯顿·格鲁姆
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温斯顿·格鲁姆

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Winston Groom

职业：编剧

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阿甘正传

阿甘正传 (1994)

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导演：罗伯特·泽米吉斯

主演：汤姆·汉克斯

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