《阿甘正传》原著小说温斯顿·格鲁姆逝世，享年77岁。











温斯顿于1944年3月23日出生于美国首都华盛顿DC，在阿拉巴马长大，他的其它的作品还包括《消逝的夏日》《美国西部史：1846-1847》、《在生命之上飞行：王牌飞行员锻造史》等。









电影版《阿甘正传》和原著有不少不同之处，最重要的是删掉了书中阿甘患有“学者综合症”（俗称的“白痴天才”，比如“雨人”）的情节，让阿甘更加“正常化”了。电影剧本改过好几版，但其中有一点保留了下来，就是阿甘对于自己人生的回顾性旁白。





温斯顿此前曾在访谈中表示，《阿甘正传》的小说灵感来源与他父亲给他讲过的、关于邻居家小孩儿的故事，那个小孩就是患有学者综合症，温斯顿在6周之内写完了这部小说。





温斯顿去世后，他的妻子Susan目前没有公布追悼会的计划。