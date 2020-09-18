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《花木兰》流媒体收入或超2.6亿美元

比《信条》上院线赚钱 不排除迪士尼拍续集

2020-09-18 13:19:55 来源：Mtime时光网

真人版《花木兰》如果宣布拍续集，大家也不要感到意外。


　　时光网讯 据雅虎财经报道，美国数据研究公司 7Park Data 的报告称：截止9月12日，上线9天的《花木兰》吸引29%的美国Disney+用户付费观看。Disney+在美国共有3000万用户，换算下来900万用户购买《花木兰》为迪士尼带来了2.61亿美元收入。

　　

Disney+预告2

这些数据并非迪士尼官方发布，但即使打个8折也有2亿美元收入，而且还未计算日本、欧洲等国家地区Disney+用户的购买数据。全部统计进来，刨除一些水分，收入也是相当可观的。

　　迪士尼刚开始宣布29.9美元售价（还必须是订阅用户）时，就有不少声音认为定价颇高。但从结果来看，迪士尼这一把赌赢了。《花木兰》在中国内地等市场还有院线上映，目前全球票房3760万美元，这些收入对迪士尼来讲都是小头了。

　　加上影片后续还有蓝光DVD、周边玩具等收入，不出意外的话，真人版《花木兰》不仅不会亏钱，还会给迪士尼带来可观利润。即使观众评分不高，但迪士尼宣布开拍续集，大家也不要感到意外，毕竟这是赚钱项目。
2004动画版《花木兰2》剧照

　　事实上，2004年迪士尼动画就制作过直发DVD的《花木兰2》，叙述当花木兰和李翔准备完婚之际，他们却突然接到一项被指派的秘密任务，为了抵抗强大的匈奴，皇帝决定拉拢其他临国，便指派李翔和木兰护送三位公主下嫁和番，以期能维持边疆和平。或许，迪士尼会专门给Disney+拍个真人版《花木兰2》网大，再吸引一波订阅用户。

　　相较于同时在北美院线上映的影片，诺兰的《信条》目前在北美票房仅有2950万美元，跟《花木兰》的这个收入差得不是一星半点。

　　更尴尬的是，华纳还要和电影院分账，最终票房的63%左右，迪士尼在流媒体上的收费100%归自己。

　　接下来迪士尼可能会在第三季财报中公布官方数据，时光网到时候跟踪报道。

   编辑：小火纸

关键词： 真人花木兰 流媒体 收入 票房 花木兰2
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