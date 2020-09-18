真人版《花木兰》如果宣布拍续集，大家也不要感到意外。











Disney+预告2 这些数据并非迪士尼官方发布，但即使打个8折也有2亿美元收入，而且还未计算日本、欧洲等国家地区Disney+用户的购买数据。全部统计进来，刨除一些水分，收入也是相当可观的。





迪士尼刚开始宣布29.9美元售价（还必须是订阅用户）时，就有不少声音认为定价颇高。但从结果来看，迪士尼这一把赌赢了。《花木兰》在中国内地等市场还有院线上映，目前全球票房3760万美元，这些收入对迪士尼来讲都是小头了。





加上影片后续还有蓝光DVD、周边玩具等收入，不出意外的话，真人版《花木兰》不仅不会亏钱，还会给迪士尼带来可观利润。即使观众评分不高，但迪士尼宣布开拍续集，大家也不要感到意外，毕竟这是赚钱项目。













更尴尬的是，华纳还要和电影院分账，最终票房的63%左右，迪士尼在流媒体上的收费100%归自己。





接下来迪士尼可能会在第三季财报中公布官方数据，时光网到时候跟踪报道。