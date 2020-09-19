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京剧电影《大闹天宫》北京首映

王小帅：童年难以忘怀的记忆，武戏尤其精彩

2020-09-19 13:42:20 来源：Mtime时光网

导演王小帅看过电影后表示，《大闹天宫》这四个字就非常吸引人，是童年难以忘怀的记忆；在他看来，这部电影对孩童是非常有吸引力的，尤其武戏非常精彩，几位青年武戏演员表现非常出色。
      时光网讯 国家重点文化项目——“京剧电影工程”入选影片中唯一的一部京剧武戏，电影《大闹天宫》在北京举行首映仪式。

      《大闹天宫》取材于《西游记》。影片讲述悟空龙宫借宝得金箍棒。龙王天宫告状。李长庚献计诱悟空到御马监养马，悟空大闹御马监返回花果山。李长庚二次骗悟空到天宫，欲伏兵擒拿。悟空闹瑶池，盗金丹，八卦炉内练就火眼金睛，大战天兵天将，得胜奏凯。

      导演王小帅看过电影后表示，《大闹天宫》这四个字就非常吸引人，是童年难以忘怀的记忆；在他看来，这部电影对孩童是非常有吸引力的，尤其武戏非常精彩，几位青年武戏演员表现非常出色。

      资深票友贾洪认为电影充分地把京剧这门传统国粹艺术中的唱念做打表现了出来，特别是恰当的电脑特技的应用给作品添了不少亮点。

      电影导演程箓出身京剧世家，懂戏曲、懂电影、懂新技术。他介绍，将中国传统戏曲与现代影视技术结合的京剧电影，就是要把抽象的戏曲文化意识形态巧妙地装进电影科技的载体中，让观众用一种全新的视角解读传统文化，在体验现代影视科技带来震撼的同时，领略博大精深的京剧艺术。

      福建省广播影视集团总经理庄志松介绍，京剧电影《大闹天宫》要进一步加大力度宣传，争取参加海内外各大电影节。除安排全国院线档期以外，农村院线、校园院线、网络平台、海外版权等二级市场的发行工作也将陆续开展。

      电影放映结束后，与会的京剧、电影界专家学者进行了深入研讨。中国文联原副主席仲呈祥说：“这部电影是践行习近平总书记说的戏曲文化与当代中国文化相适应，与现代社会相协调，努力实现创造性转化，创新性发展的一次成功事件。”

   编辑：羊羊

关键词： 大闹天宫
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