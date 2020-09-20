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《流浪地球》获得导演协会年度影片大奖

王小帅年度导演 王景春周冬雨获男女演员奖

2020-09-20 07:26:32 来源：Mtime时光网

《流浪地球》获得导演协会年度影片。
　　时光网讯 近日，第11届中国电影导演协会2019年度表彰大会公布结果，《流浪地球》获得年度影片，王小帅凭借《地久天长》获得年度导演。王景春凭借《地久天长》获年度男演员，周冬雨凭《少年的你》获年度女演员，刁亦男《南方车站的聚会》获年度编剧。

具体颁奖结果如下

年度影片：
《流浪地球》（获奖✔）
《少年的你》
《我和我的祖国》
《哪吒之魔童降世》

年度导演：
王小帅《地久天长》（获奖✔）
郭帆《流浪地球》
饺子《哪吒之魔童降世》
娄烨《风中有朵雨做的云》
陈凯歌《我和我的祖国》
张一白《我和我的祖国》
管虎《我和我的祖国》
薛晓璐《我和我的祖国》
徐峥《我和我的祖国》
宁浩《我和我的祖国》
文牧野《我和我的祖国》

年度男演员：
王景春《地久天长》（获奖✔）

年度女演员：

年度青年导演：
霍猛《过昭关》（获奖✔）
饺子《哪吒之魔童降世》
白雪《过春天》
徐磊《平原上的夏洛克》
滕丛丛《送我上青云》
张栾《老师·好》

年度编剧：
《南方车站的聚会》刁亦男（获奖✔）
《地久天长》阿美/王小帅
《哪吒之魔童降世》饺子
《少年的你》李媛许伊萌
《撞死了一只羊》万玛才旦

评委会特别表彰：《哪吒之魔童降世》

杰出贡献导演：李少红


   编辑：小火纸

关键词： 导演协会 流浪地球 王小帅 王景春 周冬雨 表彰大会
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