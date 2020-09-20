《邻里美好的一天》去看了吗?











观众在对演员精彩绝伦的表演和影片温暖治愈的故事内核赞不绝口的同时，还感叹影片中有很多有趣的细节，每一处都体现着制作团队的巧妙用心：“这些彩蛋在细水长流的叙事中就像一个又一个的小惊喜，让观影充满趣味”。





上映首周好评如潮 汤姆汉克斯演技获赞“直击灵魂”











想要饰演一位家喻户晓的名人其实并非易事，更何况是完美还原美国家喻户晓的“国民主持人”罗杰斯先生。导演玛丽埃尔·海勒曾在《看电影》杂志的采访中表示，当决定要拍摄这部影片，汤姆·汉克斯就是她的唯一首选：“极少有演员能有汤姆这种气质，他如此的开明，让你觉得你十分了解他，让你无保留地信任。”事实证明导演确实眼光毒辣，汤姆·汉克斯对罗杰斯的演绎在电影上映后果真收获了大量观众好评。









好莱坞金牌制作班底保驾护航 幕后制作精益求精“处处惊喜”















他们在影片的制作和拍摄中精益求精，为了让温情的故事更有趣味性，甚至将罗杰斯先生的家乡，也是《罗杰斯先生的左邻右舍》最初的拍摄地——匹茲堡用微缩模型搭建了出来，巧妙地运用到了电影中，整部影片几乎所有转场都是通过这些与真实场景一模一样的微缩模型完成的。





不仅如此，他们把用心贯彻到了每一个细节，每当呈现罗杰斯先生的电视节目画面时，影片都会将画幅从电影的画面比例16:9转变为当时电视节目的比例4:3，同时整体画面的质感也进行了做旧，让观众仿佛就是正在收看《罗杰斯先生的左邻右舍》这档节目。





幕后团队还特地寻找传统手工艺人亲手制作了罗杰斯先生经典的红毛衣，并在匹兹堡的拉筹伯中心帮助下参照老照片1:1搭建了一个《罗杰斯先生的左邻右舍》摄影棚，甚至找到了最初用于拍摄节目的池上HK-323相机，只为了尽可能完美还原美国“国民回忆”中的画面。，在完美呈现故事“温暖治愈”内核的同时为观众带来更新鲜更多层次的观影体验。





《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制，腾讯影业协助推广并参与全球投资。影片正在热映，想知道温暖的故事下还有哪些没被发现的有趣细节吗？快去电影院寻找答案吧！



