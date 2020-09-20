时光网讯
本周最暖心新片《邻里美好的一天》
正在热映中，这部由玛丽埃尔·海勒执导，奥斯卡影帝汤姆·汉克斯
、艾美奖视帝马修·瑞斯
主演的影片上映的首周末就收获了国内观众的好评，被称为“最适合初秋观看的暖心佳作”。
观众在对演员精彩绝伦的表演和影片温暖治愈的故事内核赞不绝口的同时，还感叹影片中有很多有趣的细节，每一处都体现着制作团队的巧妙用心：“这些彩蛋在细水长流的叙事中就像一个又一个的小惊喜，让观影充满趣味”。
上映首周好评如潮 汤姆汉克斯演技获赞“直击灵魂”
想要饰演一位家喻户晓的名人其实并非易事，更何况是完美还原美国家喻户晓的“国民主持人”罗杰斯先生。导演玛丽埃尔·海勒曾在《看电影》杂志的采访中表示，当决定要拍摄这部影片，汤姆·汉克斯就是她的唯一首选：“极少有演员能有汤姆这种气质，他如此的开明，让你觉得你十分了解他，让你无保留地信任。”事实证明导演确实眼光毒辣，汤姆·汉克斯对罗杰斯的演绎在电影上映后果真收获了大量观众好评。
“当他的双眼直视镜头与我对视的时候，我真实体会到了无所遁形的灵魂震颤”不少观众观影后对汤姆·汉克斯的演技感到惊叹，更盛赞这位奥斯卡影帝饰演的罗杰斯先生“给人近乎完美的亲切感”。这位曾两度获得奥斯卡最佳男主角奖项的殿堂级演员在《邻里美好的一天》
中用他“出神入化”的演技为观众带来了一次审视自我内心的治愈之旅。
好莱坞金牌制作班底保驾护航 幕后制作精益求精“处处惊喜”
除了演员都是实力派之外，《邻里美好的一天》
的幕后制作团队也非常强大，导演玛丽埃尔·海勒拍摄的电影《你能原谅我吗》曾获得第91届奥斯卡金像奖的三项提名，还有好莱坞经典电影《阳光小美女》的金牌制片团队彼得·萨拉夫、马克·图勒特布保驾护航。
他们在影片的制作和拍摄中精益求精，为了让温情的故事更有趣味性，甚至将罗杰斯先生的家乡，也是《罗杰斯先生的左邻右舍》最初的拍摄地——匹茲堡用微缩模型搭建了出来，巧妙地运用到了电影中，整部影片几乎所有转场都是通过这些与真实场景一模一样的微缩模型完成的。
不仅如此，他们把用心贯彻到了每一个细节，每当呈现罗杰斯先生的电视节目画面时，影片都会将画幅从电影的画面比例16:9转变为当时电视节目的比例4:3，同时整体画面的质感也进行了做旧，让观众仿佛就是正在收看《罗杰斯先生的左邻右舍》这档节目。
幕后团队还特地寻找传统手工艺人亲手制作了罗杰斯先生经典的红毛衣，并在匹兹堡的拉筹伯中心帮助下参照老照片1:1搭建了一个《罗杰斯先生的左邻右舍》摄影棚，甚至找到了最初用于拍摄节目的池上HK-323相机，只为了尽可能完美还原美国“国民回忆”中的画面。，在完美呈现故事“温暖治愈”内核的同时为观众带来更新鲜更多层次的观影体验。
《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制，腾讯影业协助推广并参与全球投资。影片正在热映，想知道温暖的故事下还有哪些没被发现的有趣细节吗？快去电影院寻找答案吧！