《继承之战》获得剧情类最佳剧集
时光网讯
第72届艾美奖今日举行另类颁奖仪式，部分明星在家“走红毯”，现场活动安排也很特别，主持人吉米·坎摩尔
在现场面对空空的现场，除了杰森·贝特曼，其他都是假观众。而获奖者则在其他地方或是在家等待奖项的公布。
当你获奖时
当你没获奖时
HBO的《守望者》
身为限定剧集，26项提名全场最多，而且成为首部夺得最佳限定剧集的漫画改编作品，可喜可贺。
夺得最佳剧集大奖的《继承之战》也是来自HBO。
该剧围绕国际媒体巨头罗伊一家的家庭丑闻内幕，剧中罗根·罗伊及他的四个孩子控制着全球最大的媒乐媒体集团之一，年迈的父亲（布莱恩·考克斯饰）开始退出公司，而他的孩子则思索如何抓紧机会继承这帝国。这部剧集被指影射默多克媒体帝国，播出两季后获得的评价越来越高。
HBO还在以下几个大奖中有所斩获，分别是：吉瑞米·斯特朗凭借《继承之战》获得剧情类最佳男主角，雷吉娜·金凭《守望者》获得限定剧最佳女主角、赞达亚凭借《亢奋》获得剧情类女主角、马克·鲁法洛凭借《我知道这是真的》限定剧最佳男主角。
而提名最多的Netflix只拿到一个主要奖项，那就是朱莉亚·加德纳凭借《黑钱胜地》获得剧情类最佳女配角。
HBO大胜Netflix！
此外，《富家穷路》包揽喜剧类剧集7项大奖也创造历史。
部分获奖名单
最佳剧情类剧集
《继承之战》（HBO）（获奖✔）
《风骚律师》（AMC）
《王冠》（Netflix）
《使女的故事》（Hulu）
《杀死伊芙》（BBC美国/AMC）
《曼达洛人》（Disney+）
《黑钱胜地》（Netflix）
《怪奇物语》（Netflix）
剧情类最佳男主角
杰森·贝特曼，《黑钱胜地》
斯特尔林·K·布朗，《我们这一天》
史蒂夫·卡瑞尔，《早间新闻》
布莱恩·考克斯，《继承之战》
比利·波特，《姿态》
剧情类最佳女主角
詹妮弗·安妮斯顿，《早间新闻》
奥莉薇娅·柯尔曼，《王冠》
朱迪·科默，《杀死伊芙》
劳拉·琳妮，《黑钱胜地》
吴珊卓，《杀死伊芙》
剧情类最佳男配角
吉安卡洛·埃斯珀西多，《风骚律师》
布莱德利·惠特福德，《使女的故事》
马克·杜普拉斯，《早间新闻》
尼可拉斯·布劳恩，《继承之战》
基南·卡尔金，《继承之战》
马修·麦克费登，《继承之战》
杰弗里·怀特，《西部世界》
剧情类最佳女配角
劳拉·邓恩，《大小谎言》
梅丽尔·斯特里普，《大小谎言》
海伦娜·伯翰·卡特，《王冠》
萨米拉·威利，《使女的故事》
菲奥娜·肖，《杀死伊芙》
萨拉·斯诺克，《继承之战》
桑迪·牛顿，《西部世界》
最佳限定剧集
《美国夫人》（Hulu）
《难以置信》（Netflix）
《离经叛道》（Netflix）
最佳电视电影
最佳纪录剧集
最佳电视剧配乐
限定剧集/电视电影最佳男主角
杰瑞米·艾恩斯，《守望者》
休·杰克曼，《不良教育》
保罗·麦斯卡，《普通人》
杰瑞米·波普，《好莱坞》
限定剧集/电视电影最佳女主角
凯特·布兰切特，《美国夫人》
茜拉·哈斯，《离经叛道》
奥克塔维亚·斯宾瑟，《白手起家：沃克夫人的致富传奇》
凯丽·华盛顿，《星星之火》
限定剧集/电视电影最佳男配角
迪伦·麦克德莫特，《好莱坞》
吉姆·帕森斯，《好莱坞》
提图斯·博格斯，《我本坚强：吉米大战牧师》
约翰·艾德坡，《守望者》
小路易斯·格赛特，《守望者》
限定剧集/电视电影最佳女配角
霍兰德·泰勒，《好莱坞》
玛格·马丁戴尔，《美国夫人》
崔茜·尤玛，《美国夫人》
托妮·科莱特，《难以置信》
珍·斯马特，《守望者》
限定剧集/电视电影最佳编剧
最佳喜剧类剧集
《抑制热情》（HBO）
《死生之交》（Netflix）
《善地》（NBC）
《不安感》（HBO）
《柯明斯基理论》（Netflix）
《了不起的麦瑟尔夫人》（亚马逊Prime）
《吸血鬼生活》（FX）
喜剧类最佳男主角
唐·钱德尔，《黑色星期一》
特德·丹森，《善地》
迈克尔·道格拉斯，《柯明斯基理论》
拉米·尤素夫，《拉米》
喜剧类最佳女主角
克里斯蒂娜·艾伯盖特，《死生之交》
瑞秋·布罗斯纳安，《了不起的麦瑟尔夫人》
琳达·卡德里尼，《死生之交》
伊莎·芮，《不安感》
翠西·艾利斯·罗斯，《黑人一家亲》
喜剧类最佳男配角
安德鲁·布劳尔，《神烦警探》
威廉·杰克森·哈珀，《善地》
艾伦·阿金，《柯明斯基理论》
斯特尔林·K·布朗，《了不起的麦瑟尔夫人》
托尼·夏尔赫布，《了不起的麦瑟尔夫人》
马赫沙拉·阿里，《拉米》
喜剧类最佳女配角
贝蒂·吉尔平，《美女摔角联盟》
达茜·卡尔登，《善地》
依冯娜·奥吉，《不安感》
艾利克斯·布诺斯汀，《了不起的麦瑟尔夫人》
玛琳·辛科，《了不起的麦瑟尔夫人》
凯特·迈克金农，《周六夜现场》
塞西莉亚·斯特朗，《周六夜现场》