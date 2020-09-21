HBO大获全胜，最佳剧情类剧集、最佳限定剧，剧情类最佳男女主角都是他们家的。



《继承之战》获得剧情类最佳剧集 《继承之战》获得剧情类最佳剧集













当你获奖时 当你获奖时



当你没获奖时 当你没获奖时

红毯改在家













《继承之战》第二季预告 夺得最佳剧集大奖的《继承之战》也是来自HBO。该剧围绕国际媒体巨头罗伊一家的家庭丑闻内幕，剧中罗根·罗伊及他的四个孩子控制着全球最大的媒乐媒体集团之一，年迈的父亲（布莱恩·考克斯饰）开始退出公司，而他的孩子则思索如何抓紧机会继承这帝国。这部剧集被指影射默多克媒体帝国，播出两季后获得的评价越来越高。 该剧围绕国际媒体巨头罗伊一家的家庭丑闻内幕，剧中罗根·罗伊及他的四个孩子控制着全球最大的媒乐媒体集团之一，年迈的父亲（布莱恩·考克斯饰）开始退出公司，而他的孩子则思索如何抓紧机会继承这帝国。这部剧集被指影射默多克媒体帝国，播出两季后获得的评价越来越高。





HBO还在以下几个大奖中有所斩获，分别是：吉瑞米·斯特朗凭借《继承之战》获得剧情类最佳男主角，雷吉娜·金凭《守望者》获得限定剧最佳女主角、赞达亚凭借《亢奋》获得剧情类女主角、马克·鲁法洛凭借《我知道这是真的》限定剧最佳男主角。





而提名最多的Netflix只拿到一个主要奖项，那就是朱莉亚·加德纳凭借《黑钱胜地》获得剧情类最佳女配角。





HBO大胜Netflix！





此外，《富家穷路》包揽喜剧类剧集7项大奖也创造历史。

由于HBO发挥出色，华纳媒体成艾美奖最大赢家

部分获奖名单

最佳剧情类剧集

《继承之战》（HBO）（获奖✔） 《风骚律师》（AMC） 《王冠》（Netflix） 《使女的故事》（Hulu） 《杀死伊芙》（BBC美国/AMC） 《曼达洛人》（Disney+） 《黑钱胜地》（Netflix） 《怪奇物语》（Netflix）











最佳电视电影





最佳纪录剧集





最佳电视剧配乐













限定剧集/电视电影最佳编剧















