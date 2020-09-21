网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报：《旺达·幻视》首曝预告

宫崎骏作品《悬崖上的金鱼姬》即将引进

2020-09-21 08:58:34 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.漫威剧集《旺达·幻视》首曝预告



先导预告

      漫威新剧《旺达·幻视》首曝预告，将于今年内登陆迪士尼流媒体Disney+。

       正如剧集名字所揭示的，该剧将聚焦红女巫与幻视之间的故事。漫威影业CEO凯文·费奇曾透露，《旺达·幻视》将对MCU整个第四阶段的未来产生影响。

02.赵婷《无依之地》获多伦多"人民选择奖"



      赵婷导演的新片《无依之地》，继斩获今年威尼斯电影节最高大奖“金狮奖”之后，又摘得第45届多伦多电影节的最高奖“人民选择奖”！

　　这么看来，《无依之地》的“奥斯卡相”就很重了，毕竟在过去的十年间，每一位多伦多电影节“人民选择奖”的获得者，都拿到了奥斯卡“最佳影片”的提名。

03.《信条》全球票房破2.5亿美元



      诺兰新片《信条》全球票房已破2.5亿美元。该片上周末北美收获470万美元，累计3610万美元。而中国内地仍是该片全球第一大票仓，累计票房已经达到6060万美元。



01.《八佰》登顶全球票房冠军



      电影《八佰》累计票房已破28.83亿，登顶2020年度全球票房冠军，据悉这也是华语电影首度问鼎全球票房冠军。 ​​​​

02.直播主播李佳琦首演电影

预告

      电影《一点就到家》新发预告片，特邀出演李佳琦亮相。追梦三人组刘昊然、彭昱畅 、尹昉带着国货之光普洱咖啡如何闯出云南千年古寨的故事线索也曝光了。

      影片已改档10月4日全国上映，9月26日将在10城开启点映。

03.《悬崖上的金鱼姬》即将引进



      宫崎骏执导的动画电影《悬崖上的金鱼姬》即将引进国内，档期待定。

      近年宫崎骏的多部作品被引进到国内，包括《千与千寻》《龙猫》等。



01.日本演员斋藤洋介去世



      曾出演《人间失格》《非自然死亡》的日本演员斋藤洋介去世，享年69岁。 

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报
关注时光网微信

相关电影/影人

旺达·幻视

旺达·幻视 (2021)

-1.0

导演：马特·沙克曼

主演：保罗·贝坦尼

在线播放

无依之地

无依之地 (2020)

0.0

导演：赵婷

主演：弗兰西斯·麦克..

在线播放

信条

信条 (2020)

8.0

导演：克里斯托弗·诺兰

主演：约翰·大卫·华..

在线播放

悬崖上的金鱼姬

悬崖上的金鱼姬 (2008)

8.1

导演：宫崎骏

主演：奈良柚莉爱

在线播放

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

她是“花木兰”背后的女人

刘亦菲替身演员曝光 古装形象惊艳

6
这位网名“六压七”的演员体形和刘亦菲十分相近，古装扮..
2

传言：汤姆·哈迪将会是最新一任007

《007：无暇赴死》后丹尼尔克雷格卸任

汤姆哈迪当007，干脆诺兰来当导演好了。
3

真人版《花木兰》完全没优点吗？

时光编辑部辩论会 “木兰”到底败在哪里

《花木兰》有哪些优点？哪些缺点？除了下文中提到，也欢..
4

《花木兰》流媒体收入或超2.6亿美元

比《信条》上院线赚钱 不排除迪士尼拍续集

真人版《花木兰》如果宣布拍续集，大家也不要感到意外。
5

“美国队长”回应误发私密照

“既然我已经引起了你们的注意……”

“美队”克里斯·埃文斯在私照风波后首次在社交媒体上..

查看更多