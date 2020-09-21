早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.漫威剧集《旺达·幻视》首曝预告















正如剧集名字所揭示的，该剧将聚焦红女巫与幻视之间的故事。漫威影业CEO凯文·费奇曾透露，《旺达·幻视》将对MCU整个第四阶段的未来产生影响。





02.赵婷《无依之地》获多伦多"人民选择奖"















03.《信条》全球票房破2.5亿美元





















01.《八佰》登顶全球票房冠军



















03.《悬崖上的金鱼姬》即将引进















近年宫崎骏的多部作品被引进到国内，包括《千与千寻》《龙猫》等。











01.日本演员斋藤洋介去世











曾出演《人间失格》《非自然死亡》的日本演员斋藤洋介去世，享年69岁。