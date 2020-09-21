过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.漫威剧集《旺达·幻视》首曝预告
漫威新剧《旺达·幻视》
首曝预告，将于今年内登陆迪士尼流媒体Disney+。
正如剧集名字所揭示的，该剧将聚焦红女巫与幻视之间的故事。漫威影业CEO凯文·费奇曾透露，《旺达·幻视》将对MCU整个第四阶段的未来产生影响。
02.赵婷《无依之地》获多伦多"人民选择奖"
赵婷导演的新片《无依之地》
，继斩获今年威尼斯电影节最高大奖“金狮奖”之后，又摘得第45届多伦多电影节的最高奖“人民选择奖”！
这么看来，《无依之地》的“奥斯卡相”就很重了，毕竟在过去的十年间，每一位多伦多电影节“人民选择奖”的获得者，都拿到了奥斯卡“最佳影片”的提名。
03.《信条》全球票房破2.5亿美元
诺兰新片《信条》
全球票房已破2.5亿美元。该片上周末北美收获470万美元，累计3610万美元。而中国内地仍是该片全球第一大票仓，累计票房已经达到6060万美元。
01.《八佰》登顶全球票房冠军
电影《八佰》
累计票房已破28.83亿，登顶2020年度全球票房冠军，据悉这也是华语电影首度问鼎全球票房冠军。
02.直播主播李佳琦首演电影
电影《一点就到家》
新发预告片，特邀出演李佳琦亮相。追梦三人组刘昊然、彭昱畅 、尹昉带着国货之光普洱咖啡如何闯出云南千年古寨的故事线索也曝光了。
影片已改档10月4日全国上映，9月26日将在10城开启点映。
03.《悬崖上的金鱼姬》即将引进
近年宫崎骏的多部作品被引进到国内，包括《千与千寻》《龙猫》等。
01.日本演员斋藤洋介去世
曾出演《人间失格》《非自然死亡》的日本演员斋藤洋介去世，享年69岁。