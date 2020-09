奥斯卡最佳影片《为奴十二载》导演史蒂夫·麦奎因新作《小斧子》首曝预告(时光网独家中字)。





该剧由亚马逊出品, 6集讲述5个不同的故事,背景设置在60-80年代的伦敦西印度社区。剧集标题来自牙买加谚语“如果你们是大树,我们就是小斧子”(If you are the big tree, we are the small axe),意指即使是微弱的异议声,仍然可以挑战强权一方。





根据预告,是一部斗志昂扬的种族题材故事,“如果你们是大树,我们就是小斧子。磨刀锋利,将你们砍倒”。





该剧11月20日上线。