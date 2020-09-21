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电影"蓝色防线"发观众口碑特辑

为献身神圣维和事业的平凡英雄点赞

2020-09-21 12:26:29 来源：Mtime时光网

《蓝色防线》发布了一支观众口碑特辑，电影上映恰逢中国军队参加联合国维和行动30周年。
　　时光网讯　中国首部海外维和战地纪实电影《蓝色防线》，已于9月18日全国上映。今日，电影发布了一支观众口碑特辑。中国军队参加联合国维和行动30年来，这是首部以战地纪实形式，让观众真正走进维和战士的日常生活和内心世界、了解海外维和行动真实全貌的院线电影作品，得到了业内及观众的一致认可。

加油中国口碑特辑

　　那些英雄为维护世界和平奉献牺牲的珍贵现场画面，以及中国军人直面真实残酷战场、生死相依的浓浓战友情，更是让众多观众不禁热泪盈眶。真挚充沛的爱国情绪萦绕心间，很多观众自发为维和军人点赞，感谢中国军人的付出，“中国军队真棒”的赞扬声更是引燃了观影热情。

感谢中国军人无悔付出 
为平凡英雄泪目点赞

　　电影《蓝色防线》为中国赴南苏丹维和步兵营全体官兵亲历记录，历经五年（2015-2019）跟踪拍摄，横跨中国和非洲大陆，真实展现了我国第一支成建制维和步兵营，在南苏丹执行维和任务期间，在战火纷飞中保护当地难民营安全的故事。

　　自电影《蓝色防线》在杨根思部队举办首场放映后，各类观影活动如火如荼，掀起了一场涵盖军人、学生、老师、企业家、消防员、医护人员等社会各界人士的观影热潮，真实、震撼、感动、热泪盈眶成为观影情绪关键词。特辑中，记录下了不少观众泪流满面的画面。



　　有观众表示，在和平年代，仍然有这样一群人，为了信仰愿意抛头颅洒热血，为人民幸福生活负重前行。他们是最平凡的英雄，也是我们美好生活的坚强后盾。观众们纷纷为中国军人点赞，感谢他们无怨无悔的付出，而“维和部队好样的”、“中国军队真棒”，更是观众发自内心的感动与自豪。

　　观众的认可和推荐，也让电影《蓝色防线》的口碑持续攀升。电影不仅得到了学习强国、共青团中央、人民日报、新华社、紫光阁、央视新闻等主流媒体的大力支持；各大军事媒体如中国军网、解放军报、人民陆军等更是全力推荐；影视自媒体、权威影评人也是不吝称赞之词，认为本片具有无可比拟的现实意义。



　　不少知名的明星艺人如吴京、杨幂、迪丽热巴、王宝强等也自发为电影打call，向中国军人致敬。吴京就在个人微博里深情表示，“虽未与你并肩作战，定在身后为你鼓掌”。电影《蓝色防线》更被媒体称赞为是继《二十二》后，最能打动观众的纪实电影。相信这部能让众多观众“哭到泪崩”的诚意之作，将成为一匹后劲强势的口碑黑马。


 
30年为国出征维护和平 
军人信念彰显大国担当

　　9月18日电影上映当天，中国国务院新闻办公室发布了《中国军队参加联合国维和行动30年》白皮书，梳理了中国军队参加联合国维和行动大事记。电影《蓝色防线》则用战地纪实的形式，深入战地一线，让观众更加全面深入且身临其境般了解海外维和行动的全貌，也让观众更加深刻地理解了何为军人使命、何为大国担当。
 
　　在首映礼中，来自我国第二批赴南苏丹维和步兵营的政治教导员鲁成军，就满怀热忱地表示，中国军人为了国家，甘于奉献一切，包括生命。而他的妻子也表示，家人都很支持，因为维和事业是很崇高、很神圣的。正如白皮书指出的那样，中国军队为世界和平出征。中国军队参加联合国维和行动，源于中华民族的和平基因，源于中国人民的天下情怀，源于人民军队的根本宗旨，源于中国的大国担当。



　　30年一路披荆斩棘，未来仍将一往无前。中国维和军人为维护世界和平做出了突出的贡献，他们以青春和热血，为当地民众筑起一道道象征和平与希望的生命防线，不仅赢得了当地人民的信任与依赖，更赢得了国际社会的赞誉和认可，成为中国实践人类命运共同体大国担当的坚实桥梁。

　　电影《蓝色防线》的上映，恰逢中国军队参加联合国维和行动30周年，电影秉承着客观理智不煽情的创作理念，以光影真实再现英雄故事，将这份感动与骄傲永久珍存，让英雄事迹广为传颂。


   编辑：迪通拿

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 蓝色防线
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