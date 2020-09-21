三吉彩花主演的喜剧电影《与我跳舞》，日前曝光了最新中文版先导预告。

时光网讯





《与我跳舞》讲述了就职于一流企业的铃木静香（三吉彩花 饰）只要一听到音乐，身体就会不由自主地开始唱歌跳舞，从而产生了一连串荒诞爆笑“放飞自我”的故事。该片曾在上海国际电影节进行国际展映，并获得多伦多日本电影节“最佳观众选择奖”和奇幻国际电影节“观众银奖”。













三吉彩花身陷神秘魔咒

忘情摇摆“停不下来”





在最新曝光的首支中文预告中，饰演铃木静香的三吉彩花身陷神秘魔咒，身体不受控制地“忘情”摇摆，生活陷入了一团乱。脑部扫描、看精神科、雇私家侦探……四处求医未果的她，不论在沉闷紧张的办公室，还是在“说走就走”的旅途中，只要音乐响起，静香就会突然开始脚踩节拍、肩膀摇晃、疯狂嗨舞，还上演了一次高难度后空翻，令人大跌眼镜、啼笑皆非。





此外，山口百惠的次子三浦贵大也参演了该片，饰演三吉彩花的上司村上凉介，二人在预告中情投意合，三浦贵大更是殷勤献吻，令不少网友期待二人在影片中是否会擦出爱情的火花。













凭借周杰伦《说好不哭》MV女主角而被内地观众所熟知的三吉彩花，不仅是日本顶级模特，也是日本超人气青年女演员，成功走向多栖发展之路而成为日本新晋国民女神。





据悉，三吉彩花为了更好地诠释影片角色，还专门抽时间刻苦学习了不同类别的舞蹈，也正是因为她刻苦努力的付出，三吉彩花在影片中跳起 舞来动作干脆利落，优雅转圈、节奏踩点、落地翻滚更是样样精通，又美又飒，展现出她性感惹火的完美身材。













宝藏导演新片“脑洞大开”

“抛开烦恼”欢乐解压





该片由矢口史靖自编自导，作为金牌导演和编剧，矢口史靖在日本影迷心中口碑极佳，曾获得包括日本电影学院奖、釜山电影节等在内的最佳导演、编剧等多项提名与奖项。





他执导过如《哪啊哪啊神去村》、 《五个扑水的少年》、《生存家族》、《摇摆少女》等多部喜剧电影，独特的治愈系故事手法让观众在荒诞奇妙的影片氛围中得以释放自己的压力，展露会心一笑。矢口史靖这种将惊喜和逆袭感做足的喜剧导演，配上《与我跳舞》脑洞大开的剧情设定，也让观众对影片的上映备感期待。













同样，日本超人气女演员三吉彩花在影片中的突出表现也让观众影迷眼前一亮，清爽可人的白领造型无法掩盖住三吉彩花魅力十足的逆天美腿，色彩饱和度极高的蓝色长裙更是完美衬托出了她白皙的肌肤与优雅的气质，轻快的舞步配上三吉彩花甜美的笑容，不少上班族都纷纷表示暂时忘却了烦恼与忧愁，只想跟随三吉彩花的步伐一起尽情摇摆，感受这场情绪解压的狂欢盛宴。





据悉，《与我跳舞》即将登陆内地院线，敬请期待。











由日本鬼才导演矢口史靖自编自导，三吉彩花、八城优、永谷真绘、三浦贵大等主演的喜剧电影《与我跳舞》即将内地上映，日前曝光了最新先导预告。三吉彩花变身时尚白领，抛开烦恼尽情摇摆。影片奇妙轻松的搞笑氛围不禁让影迷忍俊不禁，身心放松释放压力，为烦闷的日常生活带来强有力的情绪解压剂！