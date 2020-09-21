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"急先锋"唐季礼:新作要让观众眼前一亮

潜心创作拍好戏 对中国电影市场充满信心

2020-09-21 12:46:53 来源：Mtime时光网

《急先锋》近日发布了导演唐季礼特辑，他对中国电影市场信心满满。
　　时光网讯　国庆档唯一超级动作大片《急先锋》将于9月30日上映，影片由唐季礼执导，成龙、杨洋、艾伦、徐若晗、母其弥雅主演，朱正廷特别演出。今日片方发布导演特辑，唐季礼导演表示自己的创作一定要有创新：“我和成龙大哥就一个坚持，每次都要有创新，每次都要给观众官能上的刺激。” 

　　并表示《急先锋》是“打中有笑、笑中有紧张”的动作喜剧。2020年，唐季礼导演也潜心创造，并表示对中国电影市场很有信心。此次《急先锋》满血归来国庆上映，唐季礼导演称，希望电影中展现的“责任感、勇敢牺牲、不畏困难的正义精神”，可以带给大家满满的正能量。


潜心创作充满信心，唐季礼：愿急先锋带来正能量

唐季礼成龙致力动作喜剧创新  
《急先锋》打中有笑、笑中有紧张

　　唐季礼导演与成龙大哥合作已有三十年，两人致力于动作喜剧的创新，创造出一部部影史佳作，《红番区》《警察故事3超级警察》都成为影迷津津乐道的经典。此次两人再次联手合作《急先锋》，打造出动作电影的新高度。

　　唐季礼导演表示国际安保题材自己十年前就想到了，得益于如今中国电影市场的体量，终于能将这个题材拍摄出来。唐季礼称《急先锋》打中有笑，笑中有紧张：“我想了很多非常危险的动作场面。这么多年来，我和成龙大哥就是一个坚持，每次都要有创新，每一次都要给观众官能上的刺激。”

　　作为将中国电影推向世界的急先锋，两人从未停下脚步，对于这份情怀，唐季礼表示：“一个电影人，电影可能是他一生的追求，在银幕上去为观众带来惊喜，为观众带来好的作品，也是一个电影人一生的梦想。”


唐季礼成龙致力动作喜剧创新，《急先锋》打中有笑、笑中有紧张

潜心创作充满信心  
唐季礼：愿急先锋带来正能量

　　这个特殊的2020年，让各行各业按下暂停键，唐季礼导演表示这期间自己和团队一直在潜心创作：“我们并没有放弃，还是在努力筹划未来的项目，沉下心来搞好创作。”同时唐季礼导演也表达了对中国电影的信心：“中国电影市场还是非常有潜质，观众口味也越来越高，这其实会带给我们电影人一些冲动，我们必须拍一个好戏给老百姓看。”

　　此次《急先锋》满血归来，国庆上映，势将为观众注入勇气与力量。2020年，各行各业涌现出很多急先锋，他们让这个名词闪亮，唐季礼导演也表示：“他们在平凡的岗位上做出不平凡的贡献”。

　　《急先锋》中有一句台词“关乎无辜人的生命，急先锋责无旁贷”。唐季礼导演称：“希望电影所描述的责任感、勇敢牺牲、不畏困难的正义精神，可以带给大家满满的正能量，同时也让大家开开心心地过一个好国庆，我们一定会过得更好更开心。”

　　影片《急先锋》由唐季礼执导，领衔主演成龙、杨洋、艾伦、徐若晗、母其弥雅，主演楼学贤，特别演出朱正廷、杨建平、王延龙、王驹等。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 急先锋 唐季礼
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