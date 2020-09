不少影迷在观影后表示“电影中对《罗杰斯先生的左邻右舍》还原度高到让人惊喜,用小模型转场的方式注入了大量趣味”。就让我们一起解锁《邻里美好的一天》细节大盘点,发现那些导演藏在治愈故事中的的巧思和制作的用心吧。









细节一:从16:9到4:3独特的画幅转变





在影片中,每当呈现罗杰斯先生的电视节目画面时,都会将画幅从电影的画面比例16:9转变为当时电视节目的比例4:3,同时整体画面的质感也进行了做旧,用最直观的方式提高了观影的浸入感,让观众仿佛就是正在收看《罗杰斯先生的左邻右舍》这档节目。











细节二:全方位完美还原《罗杰斯先生的左邻右舍》





电影的幕后团队把精益求精贯彻到了每一个细节,他们寻找传统手工艺人制作了罗杰斯先生经典的红毛衣,并在匹兹堡的拉筹伯中心帮助下参照老照片1:1搭建了一个《罗杰斯先生的左邻右舍》摄影棚,他们甚至还找到了最初用于拍摄节目的池上HK-323相机,只为了尽可能完美还原美国“国民回忆”中的画面。











细节三:充满趣味性和童真感的转场方式





为了让温情的故事更有趣味性,剧组将罗杰斯先生的家乡,也是《罗杰斯先生的左邻右舍》最初的拍摄地——匹茲堡用微缩模型搭建了出来,巧妙地运用到了电影中,整部影片几乎所有转场都是通过这些与真实场景一模一样的微缩模型完成的。













细节四:“真实原型”的惊喜客串





《邻里美好的一天》故事的灵感来自记者汤姆·朱诺1998年在《时尚先生》发表的关于弗雷德·罗杰斯的文章《你能说……英雄吗?》,在电影中《时尚先生》杂志这个“真实原型”也在罗杰斯先生的节目中客串了一把,汤姆·汉克斯甚至还以这本杂志为例,在节目中向观众介绍了“杂志是如何被制作出来的”,并以此引出他与记者罗伊德之间的关系。











细节五:汤姆·汉克斯与观众跨屏互动的时刻





罗杰斯先生常年带着一台相机,他喜欢给每一个他遇到的人拍照,无论是参加他节目的小朋友,或是生活中邂逅的新伙伴。在电影中,汤姆·汉克斯饰演的罗杰斯也喜欢给大家拍照,甚至有一个镜头中他还打破了第四面墙,对着银幕前的你拍了一张,就像每个进到电影院的人都是他的新朋友,都是已经长大的孩子。











细节六:玩偶形象背后的罗杰斯先生





《罗杰斯先生的左邻右舍》节目的招牌之一,是用十多种不同角色的玩偶跟小朋友们聊天这些玩偶全都是罗杰斯用十来种不同声音演绎的。后来绝大多数电视儿童节目中“会说话的玩偶”,大都是对它的模仿和延续,比如观众非常熟悉的《芝麻街》。在电影中汤姆·汉克斯不仅还原了这一点,甚至还让观众看到了他在道具后面为玩偶配音的样子,让观众更加深入地看到了罗杰斯先生不为人知的一面。











细节七:不需要“说出口”的暖心伏笔





电影中有一个独特的手语手势曾反复出现——将双手食指上下相扣,它的意思是“朋友”。这个动作首次出现是当罗杰斯先生和罗伊德在地铁上谈话,当时的罗伊德愤世嫉俗,完全无法理解这个罗杰斯先生表达善意的动作,然而随着罗伊德的逐渐成长,影片最后他送罗杰斯先生上车时主动做出了这个动作,他学会了向世界表达善意,也真正接纳了罗杰斯先生这个朋友。











细节八:最意想不到的客串嘉宾





许多观众对汤姆·汉克斯打破第四面墙的“一分钟凝视”场景都印象深刻,事实上在这个餐厅场景里和观众一起回忆“爱过你的人”的每一个群演都大有来头。他们是剧中人原型——传奇主持人罗杰斯先生 生前的家人、伙伴、好友。其中甚至有他的遗孀,他节目的制作人、总监、总监的太太等等。











细节九:用音乐唤醒美国“国民童年回忆”





《罗杰斯先生的左邻右舍》最独特的招牌除了红毛衣蓝布鞋的造型,就是它的主题曲《Won’t You Be My Neighbor? 》,这首歌曾经陪伴一代又一代孩子成长,在美国几乎可以说是人人都会唱,影片中罗杰斯先生与罗伊德一同乘坐地铁时,整个车厢的人都一起合唱起了这首歌。





《邻里美好的一天》由美国三星影片公司出品,影片正在热映。