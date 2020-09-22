外媒表示，拍摄耶稣复活的电影可能会引发争议，因为天主教徒看来（梅尔·吉布森就是），耶稣在复活前三天曾在地狱传道，但福音派基督徒则不相信耶稣曾经和撒旦见过面。









马丁的这部电影对耶稣、犹大等人物的性格和行为都做了大胆地修改，赋予了耶稣更多的人性特征，使他像普通人一样矛盾、迷茫，也会被错误所诱惑。但宗教界人士认定为亵渎圣典，而引发轩然大波，本片在几个欧洲国家依然被禁。