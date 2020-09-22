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吉姆卡维泽透露"耶稣受难记"将拍续集

梅尔吉布森代表作 R级片北美票房冠军

2020-09-22 08:47:06 来源：Mtime时光网

《耶稣受难记》续集将聚焦耶稣复活的故事。
梅尔吉布森和吉姆卡维泽在《耶稣受难记》片场

　　时光网讯 梅尔·吉布森导演《耶稣受难记》不仅是他票房最高的电影，目前依旧保持着R级片北美票房最高纪录。近日该片主演吉姆·卡维泽接受外媒Breitbart News采访时透露，梅尔·吉布森计划拍摄该片续集，取名叫 《耶稣受难记：复活》（The Passion of the Christ: Resurrection）。

　　“我已经读了他给我的第三稿剧本，这将是影史最大规模的电影。”卡维泽采访中如此表示。2004年上映的《耶稣受难记》讲述耶稣被叛徒出卖后所受到的折磨及被钉上十字架的情形，呈现了他一生中最后12个小时。

　　由于大量的血腥暴力镜头，影片在北美上映时被定为R级，但3000万美元投资拿到了3.7亿美元北美票房，全球票房也有6.12亿。在北美，该片依旧是R级片影史冠军，《死侍》《美国狙击手》《小丑》都是它的手下败将。全球范围内，该片则排名R级片票房第七。

　　采访中，卡维泽甚至把耶稣和超级英雄对比，暗示影片会出现各种神迹的镜头，能和《十诫》《宾虚》这样的大片相提并论。

　　外媒表示，拍摄耶稣复活的电影可能会引发争议，因为天主教徒看来（梅尔·吉布森就是），耶稣在复活前三天曾在地狱传道，但福音派基督徒则不相信耶稣曾经和撒旦见过面。

　　如果梅尔·吉普森坚持要拍这些元素，上映后引发的抗议估计会超过马丁·斯科塞斯《基督最后的诱惑》

　　马丁的这部电影对耶稣、犹大等人物的性格和行为都做了大胆地修改，赋予了耶稣更多的人性特征，使他像普通人一样矛盾、迷茫，也会被错误所诱惑。但宗教界人士认定为亵渎圣典，而引发轩然大波，本片在几个欧洲国家依然被禁。

《基督最后的诱惑》剧照

   编辑：小火纸

关键词： 梅尔吉布森 耶稣受难记 吉姆卡维泽 续集 基督 R级片
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耶稣受难记：复活

耶稣受难记：复活 (2022)

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梅尔·吉布森

梅尔·吉布森

Mel Gibson

职业：演员 | 制作人 | 导演 | 编剧 | 艺术指导

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吉姆·卡维泽

吉姆·卡维泽

Jim Caviezel

职业：演员

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