早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.《疯狂原始人2》首曝中字预告





02.艾美奖收视率创新低











第72届黄金时段艾美奖收视率粗报出炉，18-49岁收视率仅为1.0，收视人次仅为610万，分别比去年暴跌25%和12%，创历史新低。





03.经典翻拍剧集《黑水仙》首曝中字预告









04.吉姆卡维泽透露《耶稣受难记》将拍续集











梅尔·吉布森导演《耶稣受难记》不仅是他票房最高的电影，目前依旧保持着R级片北美票房最高纪录。近日该片主演吉姆·卡维泽接受外媒Breitbart News采访时透露，梅尔·吉布森计划拍摄该片续集，取名叫 《耶稣受难记：复活》（The Passion of the Christ: Resurrection）。





05.“石头姐”艾玛·斯通怀孕











据外媒报道，好莱坞女星艾玛·斯通怀孕了——她将迎来和未婚夫戴夫·麦卡里的第一个孩子。两人原计划今年3月举办婚礼，后因新冠疫情推迟。





06.摄影师迈克尔·查普曼去世













《出租车司机》《愤怒的公牛》摄影师迈克尔·查普曼于周日(9.20)去世，享年84岁。他的妻子在社交媒体上宣布这一消息后，没有透露死因细节。

迈克尔·查普曼曾凭《愤怒的公牛》《亡命天涯》两度提名奥斯卡最佳摄影，并曾多次与马丁·斯科塞斯合作，包括为马丁执导的迈克尔·杰克逊MV《Bad》担任摄影。此外，迈克尔·查普曼还担任过《空中大灌篮》《捉鬼敢死队2》等片的摄影师，并为《教父》《大白鲨》等经典作品掌过镜。











01.国产动画《姜子牙》曝“补年”版海报















02.刁亦男出任平遥国际电影展青年导师











2020第四届平遥国际电影展将于10月10日至10月19日期间在平遥古城举行。本届电影展将由中国电影人刁亦男担任青年导师，电影展希望借由刁亦男在电影界对年轻电影人的影响力，进一步助推优秀电影新人的未来发展。