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时光早报：《疯狂原始人2》首曝预告

《耶稣受难记》将拍续集 艾玛·斯通怀孕

2020-09-22 09:00:30 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.《疯狂原始人2》首曝中字预告



中字预告

      梦工场动画《疯狂原始人2》首曝预告，时长近3分半！原始一家人类遇上了似乎更“文明”的另一家人。

　　《疯狂原始人》首部于2013年上映，曾引进中国内地，全球累计票房达5.87亿美元。​艾玛·斯通、瑞恩·雷诺兹、尼古拉斯·凯奇​​​参与配音，他们在第2部中也回归了。 ​该片已经从12月23日提前至11月25日北美上映。

02.艾美奖收视率创新低



      第72届黄金时段艾美奖收视率粗报出炉，18-49岁收视率仅为1.0，收视人次仅为610万，分别比去年暴跌25%和12%，创历史新低。

03.经典翻拍剧集《黑水仙》首曝中字预告

中字预告

      由“邦女郎”杰玛·阿特登主演的迷你剧《黑水仙》曝光了首款预告（时光网独家中字），定于11月23日开始在FX、HULU播出，一共3集。

　　这个故事在1947年曾经拍成过电影《黑水仙》，根据Rumer Godden的经典小说改编，主题为性压抑、禁忌之爱和宗教信仰，并且掺杂了超自然现象。

04.吉姆卡维泽透露《耶稣受难记》将拍续集



      梅尔·吉布森导演《耶稣受难记》不仅是他票房最高的电影，目前依旧保持着R级片北美票房最高纪录。近日该片主演吉姆·卡维泽接受外媒Breitbart News采访时透露，梅尔·吉布森计划拍摄该片续集，取名叫 《耶稣受难记：复活》（The Passion of the Christ: Resurrection）。

05.“石头姐”艾玛·斯通怀孕



      据外媒报道，好莱坞女星艾玛·斯通怀孕了——她将迎来和未婚夫戴夫·麦卡里的第一个孩子。两人原计划今年3月举办婚礼，后因新冠疫情推迟。

06.摄影师迈克尔·查普曼去世




      《出租车司机》《愤怒的公牛》摄影师迈克尔·查普曼于周日(9.20)去世，享年84岁。他的妻子在社交媒体上宣布这一消息后，没有透露死因细节。

      迈克尔·查普曼曾凭《愤怒的公牛》《亡命天涯》两度提名奥斯卡最佳摄影，并曾多次与马丁·斯科塞斯合作，包括为马丁执导的迈克尔·杰克逊MV《Bad》担任摄影。此外，迈克尔·查普曼还担任过《空中大灌篮》《捉鬼敢死队2》等片的摄影师，并为《教父》《大白鲨》等经典作品掌过镜。



01.国产动画《姜子牙》曝“补年”版海报



      电影《姜子牙》发布“补年”版海报，大圣、哪吒等助力姜子牙把“年”字补上。影片也宣布预售全面开启，10月1日全国上映。

02.刁亦男出任平遥国际电影展青年导师



      2020第四届平遥国际电影展将于10月10日至10月19日期间在平遥古城举行。本届电影展将由中国电影人刁亦男担任青年导师，电影展希望借由刁亦男在电影界对年轻电影人的影响力，进一步助推优秀电影新人的未来发展。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 疯狂原始人2 艾美奖
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