国漫电影《木兰：横空出世》今日发布了“木兰不惧”版海报。

“木兰不惧”版海报 时光网讯 首部国产动画电影《木兰：横空出世》最新定档10月3日。近日，同时发布“木兰不惧”版海报。画面中，木兰迎风傲立，肩上的铠甲寒光凛冽，身前是敌营的千军万马。木兰手持长弓率领铁骑，骏马四蹄翻腾，长鬃飞扬。 首部国产动画电影《木兰：横空出世》最新定档10月3日。近日，同时发布“木兰不惧”版海报。画面中，木兰迎风傲立，肩上的铠甲寒光凛冽，身前是敌营的千军万马。木兰手持长弓率领铁骑，骏马四蹄翻腾，长鬃飞扬。





仿佛看得见弓弦雷鸣响彻烽火夜中，万箭齐发，敌人纷纷被击中，残兵败将，狼狈溃退。巾帼英雄的豪迈气势扑面而来，英雄史诗感油然而生。而藏在海报背景中隐约可见的文字，“真中国，真木兰”更是传达出影片的本质内核。这张以墨色为主基调、浓浓中国风的海报，已向我们娓娓道来木兰的故事。





在越来越多的国产动画电影开始对中国传统文化进行现代化解读的当下，电影《木兰：横空出世》以新世纪年轻人视角重新解读的“中国花木兰”，充满浓厚的家国情感和国风情怀。作为将于今年国庆档上映的一部合家欢动画电影，影片势必将在上映后掀起又一波国产动画热潮。





该电影于2015年立项，主创团队耗时五年时间精细打磨、另辟蹊径，对“花木兰”这一经典IP进行改编，赋予木兰“刺客”的角色设定，讲述了一个颠覆传统木兰形象的全新故事。在影片中，木兰是军中出了名的“刺头”，比身边的男人更蛮横，虽然武艺高强，但从军时“当大官，替老花家争脸”的愿望却迟迟未能实现。





在一次孤身潜入敌营的特殊任务中，她身陷重围，险象环生。这时，一个更大的阴谋浮出水面，令木兰不得不重新做出敌人与友人的判断，影片的精彩情节和新颖人设令人翘首以待。