第五期“大师之光”青年编剧高级研习班9月21日正式开班。

时光网讯 由中国电影基金会吴天明青年电影专项基金举办的第五期“大师之光”青年编剧高级研习班9月21日正式开班，两百名国内年轻编剧与两岸三地的五位导师相聚于山东省济南市，正式开启为期一周的编剧公益课程学习。





由于疫情影响以及国内影视格局的蜕变，第五期大师之光青年编剧高级研习班回归本土和市场，以两岸三地创作环境为视角，邀请编剧陈文贵、刘浩良、作家刘震云、编剧述平、汪海林五位导师前来授课。自今年1月2日开启学员招募起到3月10日止，组委会收到500多位国内青年编剧的申请，共有两百位优秀的年轻创作者经评选入围第五期编剧班。









（活动现场）





“我们希望年轻创作者静下心来在这里探讨疫情之后中国电影究竟应该怎么样发展，我们的电影创作如何适应观众新的需求。”中国电影基金会副理事长兼秘书长阎晓明在开班仪式上介绍，“大师之光”青年编剧高级研习班具有两个特色，第一是它的公益性，在疫情影响之下，这是全国第一个如此规模的线下青年电影人才的培训活动，而且历年的编剧班活动都是全部免费。第二是高端性，大师之光青年编剧高级研习班立足国际视野，每期所邀请的都是国际国内一流导师，希望更多的年轻创作者能够受益于这项公益培训。









（中国电影基金会副理事长兼秘书长阎晓明）





“大师之光”青年编剧高级研习班旨在为有志于从事编剧工作的青年电影人提供系统性、专业性、国际性的公益课程培训，拓宽编剧写作与故事讲述思路和格局，为编剧长远发展打下坚实基础。自举办以来，英、美、法、日等多位世界著名编剧、作家、导演、制片人都来华传授过宝贵经验，授课涉及近千名国内优秀编剧。

曾写下《铁齿铜牙纪晓岚》系列、《包青天》和《小李飞刀》等作品的编剧、作家陈文贵在开班仪式上分享了对“大师之光”青年编剧高级研习班的感受：“吴天明青年电影专项基金为了这个活动多年奉献，令人敬佩。艺术是不朽的，电影是不朽的，吴天明的精神不朽。青年朋友努力。”





在随后的课程中，导师陈文贵以“从电影到电视，编剧实战技巧分享”和“从戏说到历史古装戏剧作探讨”两个方向为题，为200名年轻编剧解读了国内影视市场创作的新机遇和新挑战。







（主讲导师陈文贵）

据了解，今年的大师之光青年编剧高级研习班除了五位导师每天开设的课程外，包括编剧贾志杰、吕旭、潘依然、杨薇薇和律师郑晓强五位创意营导师和客座嘉宾也将在每天晚上与学员进行交流和互动。





在昨晚率先进行的创意营开营活动中，创意营导师贾志杰与200位年轻编剧共同分享了编剧在创作中打破思维禁锢，如何让命题创作变成“戴着脚镣跳舞”。此后，200位学员在贾志杰的引导下，根据给到的关键信息点分组创作。他们将用六天的时间，完成一个剧本创作。