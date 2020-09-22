网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

“大师之光”青年编剧高级研习班开班

两百位年轻创作者免费获得业界前辈指点

2020-09-22 10:37:33 来源：Mtime时光网

第五期“大师之光”青年编剧高级研习班9月21日正式开班。
      时光网讯 由中国电影基金会吴天明青年电影专项基金举办的第五期“大师之光”青年编剧高级研习班9月21日正式开班，两百名国内年轻编剧与两岸三地的五位导师相聚于山东省济南市，正式开启为期一周的编剧公益课程学习。

      由于疫情影响以及国内影视格局的蜕变，第五期大师之光青年编剧高级研习班回归本土和市场，以两岸三地创作环境为视角，邀请编剧陈文贵、刘浩良、作家刘震云、编剧述平、汪海林五位导师前来授课。自今年1月2日开启学员招募起到3月10日止，组委会收到500多位国内青年编剧的申请，共有两百位优秀的年轻创作者经评选入围第五期编剧班。 


（活动现场）   

      “我们希望年轻创作者静下心来在这里探讨疫情之后中国电影究竟应该怎么样发展，我们的电影创作如何适应观众新的需求。”中国电影基金会副理事长兼秘书长阎晓明在开班仪式上介绍，“大师之光”青年编剧高级研习班具有两个特色，第一是它的公益性，在疫情影响之下，这是全国第一个如此规模的线下青年电影人才的培训活动，而且历年的编剧班活动都是全部免费。第二是高端性，大师之光青年编剧高级研习班立足国际视野，每期所邀请的都是国际国内一流导师，希望更多的年轻创作者能够受益于这项公益培训。


（中国电影基金会副理事长兼秘书长阎晓明） 

      “大师之光”青年编剧高级研习班旨在为有志于从事编剧工作的青年电影人提供系统性、专业性、国际性的公益课程培训，拓宽编剧写作与故事讲述思路和格局，为编剧长远发展打下坚实基础。自举办以来，英、美、法、日等多位世界著名编剧、作家、导演、制片人都来华传授过宝贵经验，授课涉及近千名国内优秀编剧。
    
      曾写下《铁齿铜牙纪晓岚》系列、《包青天》和《小李飞刀》等作品的编剧、作家陈文贵在开班仪式上分享了对“大师之光”青年编剧高级研习班的感受：“吴天明青年电影专项基金为了这个活动多年奉献，令人敬佩。艺术是不朽的，电影是不朽的，吴天明的精神不朽。青年朋友努力。”

      在随后的课程中，导师陈文贵以“从电影到电视，编剧实战技巧分享”和“从戏说到历史古装戏剧作探讨”两个方向为题，为200名年轻编剧解读了国内影视市场创作的新机遇和新挑战。


（主讲导师陈文贵）   
 
      据了解，今年的大师之光青年编剧高级研习班除了五位导师每天开设的课程外，包括编剧贾志杰、吕旭、潘依然、杨薇薇和律师郑晓强五位创意营导师和客座嘉宾也将在每天晚上与学员进行交流和互动。

      在昨晚率先进行的创意营开营活动中，创意营导师贾志杰与200位年轻编剧共同分享了编剧在创作中打破思维禁锢，如何让命题创作变成“戴着脚镣跳舞”。此后，200位学员在贾志杰的引导下，根据给到的关键信息点分组创作。他们将用六天的时间，完成一个剧本创作。

   编辑：羊羊

关键词： 青年编剧高级研习班
关注时光网微信

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

她是“花木兰”背后的女人

刘亦菲替身演员曝光 古装形象惊艳

6
这位网名“六压七”的演员体形和刘亦菲十分相近，古装扮..
2

传言：汤姆·哈迪将会是最新一任007

《007：无暇赴死》后丹尼尔克雷格卸任

汤姆哈迪当007，干脆诺兰来当导演好了。
3

真人版《花木兰》完全没优点吗？

时光编辑部辩论会 “木兰”到底败在哪里

《花木兰》有哪些优点？哪些缺点？除了下文中提到，也欢..
4

《花木兰》流媒体收入或超2.6亿美元

比《信条》上院线赚钱 不排除迪士尼拍续集

真人版《花木兰》如果宣布拍续集，大家也不要感到意外。
5

“美国队长”回应误发私密照

“既然我已经引起了你们的注意……”

“美队”克里斯·埃文斯在私照风波后首次在社交媒体上..

查看更多