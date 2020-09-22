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《姜子牙》曝“补年”海报&二维制作特辑

哪吒大圣共同助力 单场景图层最多达600个

2020-09-22 14:29:24 来源：Mtime时光网

三维动画《姜子牙》在片中创新性地加入了一段高难度二维画面。

二维制作特辑

      时光网讯 近日，国庆档国漫巨制电影《姜子牙》预售正式开启，并将登陆全国超650家IMAX影院。影片同步发布“补年”助力海报和二维制作特辑，首度曝光影片二维片段制作细节，单场景图层最多高达600多个，其工作量是一般二维动画的4-8倍。

      此番“补年”助力海报中，电影《姜子牙》《哪吒之魔童降世》《大圣归来》三部影片主角同框互动，助力姜叔一同补上“年”字。

      三维动画《姜子牙》在片中创新性地加入了一段高难度二维画面。首先，在画面细节上进行了极大的挑战和突破。一般的二维动画，细节处都是静止的；而影片二维画面中难以注意到的地方都在运动，无论是放大三倍还是五倍，画面深处炸裂岩石、被蛊惑的人类都清晰可见。为了将这些细节在大银幕更极致地呈现，制作团队抛弃传统的画布格式，改在70cm的超大画布上作画，使得工作量翻了4倍；单场景图层高达600多个，曾经崩坏过配置最高的电脑。

      其次，在艺术风格上，采用了敦煌壁画行云流水式的中式笔法。在画法上区别于日式硬朗的线条感，使用S型流线来进行造型和动作设计，以实现“妖后妲己”等角色的神秘感和柔美感。而这一艺术手法非常考验画师功力，也增加了数倍的工作量。对此，导演表示：“只希望我们的诚意，能对得起观众的信任与包容。”

      电影《姜子牙》将于10月1日全国上映。

   编辑：羊羊

关键词： 姜子牙
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姜子牙

姜子牙 (2020)

0.0

导演：程腾

主演：郑希 杨凝

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