“在这样一个特殊的时期，真正的主题就是，我们需要彼此。”







时光网特稿 时隔七年，《疯狂原始人2》终于要回来了！！





很难想象，第一部《疯狂原始人》上映，已经是2013年的事情了。这是梦工场动画出品的影片中，续集让我们等待最久的系列（比《功夫熊猫2》和《功夫熊猫3》中间相隔的5年还要久！）。





2016年11月时曾有新闻报道，当年被康卡斯特集团（环球影业母公司）收购后，《疯狂原始人2》这个项目曾被环球与梦工场叫停。但好在后来时来运转，项目一年之后宣布重启，首部配音卡司尼古拉斯·凯奇、艾玛·斯通、瑞恩·雷诺兹、凯瑟琳·基纳、克劳斯·利特曼以及克拉克·杜克悉数回归，莱斯利·曼恩、凯莉·玛丽·陈、彼特·丁拉基等人也加入阵容。







第一部的剧照





《疯狂原始人》于2013年3月22日北美公映，1.35亿预算在北美拿下了1.87亿美元的票房。作为原创作品，影片的北美票房比《驯龙高手2》和《功夫熊猫2》都高。





影片全球票房5.87亿美元，高于《驯龙高手》《疯狂外星人》《大战外星人》等原创作品，甚至比《功夫熊猫3》都强一些，算得上是梦工场动画最近几年比较拿得出手的动画片。影片在中国内地市场拿下了3.9亿元的票房，算是口碑和票房双丰收。





有趣的是，《疯狂原始人》还是尼古拉斯·凯奇演员职业生涯中，全球票房最高的电影，没有之一（超越了《灵魂战车》《国家宝藏》系列）。







当年的凯奇与石头姐出席《疯狂原始人》首映式





这一次，曾在《魔法精灵》里担任故事负责人的乔尔·克劳福德，将担任《疯狂原始人2》的导演，这也是他的大银幕导演处女作。他曾参与梦工厂动画多部作品的故事工作，电视导演处女作《梦工厂魔法精灵假日》播出后，在这部电视剧工作中的表现，受到梦工厂动画部门总裁的称赞，称“值得进一步施展他的才华”。





曾监制梦工厂动画《内裤队长》的马克·斯威夫特，将加入监制团队。他是梦工厂动画20年的老员工，除了之前提到的《内裤队长》，还曾监制“马达加斯加”电影系列。





上个月底，时光网记者在家中，用Zoom软件线上采访了导演乔尔·克劳福德与制片人马克·斯威夫特这两位主创。他们热情分享了疫情期间是如何坚持把《疯狂原始人2》在家做完，本片与第一部相比的最核心故事变化，给配音演员们寄麦克风以补录配音片段时所面临的挑战，以及对于中国电影院现状好奇的马克，还聊到了《八佰》在中国电影院的公映与大爆。



