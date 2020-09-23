过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.朗·霍华德将执导朗朗传记电影
曾执导《美丽心灵》《极速风流》、在传记片领域经验丰富的朗·霍华德
将导演一部关于古典钢琴家朗朗(今年38岁)的传记片。影片改编自朗朗
的回忆录《千里之行：我的故事》，讲述朗朗的成长、曲折与梦想。该片计划在中国与美国进行拍摄，语言为普通话和英语。
02.汤姆克鲁斯外太空新片明年开机
今年5月，NASA宣布将和“阿汤哥”汤姆·克鲁斯、埃隆·马斯克的Space X公司合作拍太空电影。近日据美国TMZ网站消息，他们在2020年至2023年的清单中发现：汤姆·克鲁斯和导演道格·里曼已被列为国际空间站的乘客之一，外媒推测两人将于2021年10月乘坐火箭前往国际空间站。
03.美剧《越狱》将拍摄第六季
《越狱》
男主角之一林肯的扮演者多米尼克·珀塞尔在社交媒体上透露，美剧《越狱》会有第六季。
04.美剧《女超人》即将完结
超级英雄剧集《女超人》
宣布第6季将是该剧的最后一季。第六季计划本月开拍，明年播出，共20集。
01.刘亚仁新片《无声》曝新海报
由刘亚仁、刘在明主演的犯罪惊悚片《无声》
曝光新海报。
该片由洪义正自编自导，讲述两名男子一直为犯罪集团做善后工作，一天，他们接到了一个新任务：照顾被诱拐的女孩。影片将于10月韩国上映。
01.动画片《飞奔去月球》国内定档
由东方梦工厂及Netflix出品，CMC Inc.华人文化集团公司与华人影业联合出品的合家欢动画电影《飞奔去月球》
宣布国内定档10月23日，并发布海报和预告。
曾经创造出《功夫熊猫》系列、《爱、死亡和机器人》等经典作品的几大厂牌再联手，共同打造出一部温暖戳人的动画巨制。影片讲述了小女孩菲菲的妈妈过早离世，爸爸安慰她妈妈去了月球。为了寻找传说中的月亮女神，菲菲制作了火箭飞船并向月球进军。