网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报：朗霍华德将执导朗朗传记电影

阿汤哥太空新片明年开机 《越狱》要拍第六季

2020-09-23 08:53:16 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.朗·霍华德将执导朗朗传记电影



      曾执导《美丽心灵》《极速风流》、在传记片领域经验丰富的朗·霍华德将导演一部关于古典钢琴家朗朗(今年38岁)的传记片。影片改编自朗朗的回忆录《千里之行：我的故事》，讲述朗朗的成长、曲折与梦想。该片计划在中国与美国进行拍摄，语言为普通话和英语。 

02.汤姆克鲁斯外太空新片明年开机



      今年5月，NASA宣布将和“阿汤哥”汤姆·克鲁斯、埃隆·马斯克的Space X公司合作拍太空电影。近日据美国TMZ网站消息，他们在2020年至2023年的清单中发现：汤姆·克鲁斯和导演道格·里曼已被列为国际空间站的乘客之一，外媒推测两人将于2021年10月乘坐火箭前往国际空间站。

03.美剧《越狱》将拍摄第六季



      《越狱》男主角之一林肯的扮演者多米尼克·珀塞尔在社交媒体上透露，美剧《越狱》会有第六季。

04.美剧《女超人》即将完结



      超级英雄剧集《女超人》宣布第6季将是该剧的最后一季。第六季计划本月开拍，明年播出，共20集。



01.刘亚仁新片《无声》曝新海报



      由刘亚仁、刘在明主演的犯罪惊悚片《无声》曝光新海报。

      该片由洪义正自编自导，讲述两名男子一直为犯罪集团做善后工作，一天，他们接到了一个新任务：照顾被诱拐的女孩。影片将于10月韩国上映。 ​​​​



01.动画片《飞奔去月球》国内定档



国语配音版正式预告

      由东方梦工厂及Netflix出品，CMC Inc.华人文化集团公司与华人影业联合出品的合家欢动画电影《飞奔去月球》宣布国内定档10月23日，并发布海报和预告。

　　曾经创造出《功夫熊猫》系列、《爱、死亡和机器人》等经典作品的几大厂牌再联手，共同打造出一部温暖戳人的动画巨制。影片讲述了小女孩菲菲的妈妈过早离世，爸爸安慰她妈妈去了月球。为了寻找传说中的月亮女神，菲菲制作了火箭飞船并向月球进军。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 朗朗 汤姆克鲁斯 越狱
关注时光网微信

相关电影/影人

朗朗

朗朗

Lang Lang

职业：演员

查看影人作品  >

朗·霍华德

朗·霍华德

Ron Howard

职业：导演 | 制作人 | 演员 | 编剧

查看影人作品  >

越狱

越狱 (2005)

8.9

导演：葛·艾坦尼斯

主演：阿莫里·诺拉斯科

在线播放

女超人

女超人 (2015)

6.5

导演：Glen Winter

主演：梅利莎·拜诺伊..

在线播放

无声

无声 (2020)

0.0

导演：EuiJeong Hong

主演：刘亚仁 刘在明

在线播放

飞奔去月球

飞奔去月球 (2020)

0.0

导演：格兰·基恩

主演：凯西·昂

在线播放

显示更多∨

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

她是“花木兰”背后的女人

刘亦菲替身演员曝光 古装形象惊艳

6
这位网名“六压七”的演员体形和刘亦菲十分相近，古装扮..
2

传言：汤姆·哈迪将会是最新一任007

《007：无暇赴死》后丹尼尔克雷格卸任

汤姆哈迪当007，干脆诺兰来当导演好了。
3

《花木兰》流媒体收入或超2.6亿美元

比《信条》上院线赚钱 不排除迪士尼拍续集

真人版《花木兰》如果宣布拍续集，大家也不要感到意外。
4

漫威DC都抢人，华人女导谁将出头？

"猛禽小队"阎羽茜不明朗 "永恒族"赵婷值得期待

华人女导演赶上了好时候，如今的好莱坞倡导种族、性别平..
5

张艺谋"一秒钟"过审!片长104分钟

张译范伟等主演 七十年代人们怎么看电影?

张艺谋导演的新作《一秒钟》已过审，片长为104分钟。

查看更多