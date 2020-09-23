早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











02.汤姆克鲁斯外太空新片明年开机











今年5月，NASA宣布将和“阿汤哥”汤姆·克鲁斯、埃隆·马斯克的Space X公司合作拍太空电影。近日据美国TMZ网站消息，他们在2020年至2023年的清单中发现：汤姆·克鲁斯和导演道格·里曼已被列为国际空间站的乘客之一，外媒推测两人将于2021年10月乘坐火箭前往国际空间站。

03.美剧《越狱》将拍摄第六季















04.美剧《女超人》即将完结





















01.刘亚仁新片《无声》曝新海报















该片由洪义正自编自导，讲述两名男子一直为犯罪集团做善后工作，一天，他们接到了一个新任务：照顾被诱拐的女孩。影片将于10月韩国上映。 ​​​​











01.动画片《飞奔去月球》国内定档









